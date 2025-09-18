  MENIU  
Cum arată Betty Cea Urâtă la 52 de ani. Cu ce se ocupă acum actrița Ana Maria Orozco

Amelia Matei
Actualizat 18.09.2025, 15:07

O mai ții minte pe Betty cea Urâtă? Actrița Ana Maria Orozco a făcut furori în România odată cu apariția în serialul „Betty cea Urâtă”, de pe Acasă Tv. Vedeta a împlinit 52 de ani în urmă cu câteva luni și nu mai seamănă deloc cu tânăra din serialul care a consacrat-o. Iată cum arată și cu ce se ocupă acum Ana Maria Orozco .

Cum arată Betty Cea Urâtă la 52 de ani

Ana Maria Orozco a împlinit 52 de ani pe 4 iulie. Vedeta a ales fie o apariție discretă după succesul din serialul Betty cea Urâtă. Actrița este acum o apariție elegantă și rafinată, departe de imaginea pe care o avea în serialul care a făcut-o celebră.

Ea și-a continuat activitatea artistică, însă a ales să fie discretă în viața personală. Actrița locuiește în Argentina unde joacă în piese de teatru și producții Tv. Pe lângă viața de artistă, Ana Maria Orozco este o femeie împlinită în viața personală: are două fete frumoase, însă rareori le arată pe rețelele sociale.

Actrița Ana Maria Orozco a fost mereu rezervată în ceea ce privește viața sa privată, în special identitatea celor două fiice ale sale. Totuși, ea a postat pe contul ei de Instagram două fotografii cu fiica cea mare, Lucrecia Quaglia, care are deja 21 de ani.

Tânăra este fiica actriței Ana Maria Orozco și a muzicianului columbian Martin Quaglia. S-a născut pe 11 iunie 2004 și s-a implicat în viața artistică atât ca model, cât și ca actriță și cântăreață.

Se știe că locuiește în Buenos Aires, Argentina, unde părinții ei s-au mutat atunci când și-au început relația. Deși Lucrecia nu postează foarte multe fotografii, ea publică frecvent pe Instagram povești legate de activitatea sa ca model și de viața alături de prieteni.

Ana Maria Orozco revine în continuarea serialului Betty Cea Urâtă

Anul trecut, serialul Betty Cea Urâtă a revenit pe micile ecrane cu o continuare. Întrebată despre revenirea la rolul lui Betty după atâția ani, Ana María Orozco a declarat pentru People en Español:

„Mă simt fericită. Această revenire m-a entuziasmat foarte mult. M-a luat prin surprindere, dar sunt cu adevărat mulțumită. Simt că este o oportunitate minunată pentru mine, în acest moment al vieții, de a mă reconecta cu acest personaj atât de îndrăgit, mai ales într-un moment atât de special.”

Reflectând asupra modului în care personajul lui Betty i-a influențat viața, Orozco a spus:

„Au trecut destul de mulți ani, 23 mai exact! La vremea respectivă, a avut un impact foarte mare și simt că a marcat un ‘înainte’ și un ‘după’ în cariera mea. De-a lungul anilor, pe măsură ce lucrurile s-au așezat și s-a format această amintire puternică și incredibilă a ceea ce a însemnat ‘fenomenul Betty’, mă simt foarte onorată. Cred că am ajuns să apreciez din ce în ce mai mult moștenirea pe care a lăsat-o acest personaj.”

În ceea ce privește evoluția lui Betty de-a lungul anilor, Orozco a oferit un indiciu:

„Nu pot dezvălui prea multe, pentru că exact despre asta este vorba – să descoperim această Betty de acum, la 20 de ani distanță. Dar suntem conștienți de momentul actual, de contextul cultural în care trăim ca femei. Așa că simt că Betty – dincolo de schimbările pe care le veți vedea, pentru că după 20 de ani nu poate fi aceeași, și pentru că este la o altă vârstă – este tot o Betty care își continuă căutările, care continuă să pună întrebări, care continuă să se simtă vulnerabilă, dar și mai puternică, mai hotărâtă.”

