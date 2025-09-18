Secretul căsniciei dintre Aurelian Temișan și Monica Davidescu: „Există dragoste fără cuvinte. Sunt o grămadă de situații în care…”

Secretul căsniciei dintre Aurelian Temișan și Monica Davidescu. După mai bine de 20 de ani de căsnicie, cei doi parteneri de viață au descoperit că se pot înțelege fără prea multe cuvinte. Artistul a spus că secretul relației lor stă, în principal, în echilibrul dintre ei. Iată ce declarații a făcut juratul de la „Te cunosc de undeva” recent!

Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. După trei decenii petrecute împreună, cei doi parteneri de viață au găsit echilibrul prin gesturi simple și prin înțelegerea care se citește din priviri, fără a mai fi nevoie de multe cuvinte. Care este secretul celor doi parteneri de viață.

Secretul căsniciei dintre Aurelian Temișan și Monica Davidescu

Aurelian Temișan a vorbit recent despre relația cu Monica Davidescu și a explicat ce stă la baza armoniei dintre ei după atâția ani împreună. Artistul a spus că dragostea adevărată nu are nevoie mereu de cuvinte, ci de o legătură profundă care se simte fără a fi exprimată.

Pentru cei doi parteneri de viață, secretul unei căsnicii fericite este comunicarea simplă și sinceră, dar și înțelegerea reciprocă.

„Dacă există dragoste fără cuvinte, înseamnă că nu mai e nevoie de prea multe, înseamnă că unda ei este egală cu a lui și totul merge de la sine (…) Vorbește trecutul (…) Sunt o grămadă de situații în care te înțelegi din priviri, când ea deschide dulapul și vede că de acum lipsește pâinea, dau un exemplu, și spun că mă duc să iau, nu mai trebuie să spună nimic, că privirea spune tot”, a mărturisit juratul de la „Te cunosc de undeva” pentru Știrile Antena Stars.

Povestea de dragoste dintre cei doi parteneri de viață

Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Ei s-au întâlnit pentru prima dată în anul 1995, la un spectacol, atunci când ea l-a prezentat pe scenă pe solist. După câteva luni, cei doi parteneri de viață și-au dat seama că se potrivesc și au început o relație care a crescut treptat.

În 1996, după 11 ani petrecuți împreună, juratul de la „Te cunosc de undeva” și partenera lui s-au căsătorit. Această decizie a fost influențată de glumele prietenilor și colegilor.

În mai multe interviuri din trecut, ei spuneau că perioada înainte de căsătorie a fost plină de momente bune, dar și de greutăți, și că și-au încercat răbdarea și sentimentele pentru a fi siguri că relația lor va rezista pe termen lung.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împreună o fiică

Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împreună o fiică cu care se mândresc ori de câte ori au ocazia, pe Dora Maria, care în anul 2025 a împlinit frumoasa vârstă de14 ani. Ambii sunt părinți atenți, dar care îi oferă Dorăi libertate și încredere pentru a învăța din greșeli.

Artistul și soția lui au fost parteneri pe scenă și în viața de zi cu zi, jucând împreună în comedia „Divorțul Anului”.

