Cum a ajuns Monica Davidescu soția lui Aurelian Temișan după 11 ani de relație. “Atunci a zis: ‘Bine, hai că ne căsătorim!’ ”/ Exclusiv

Monica Davidescu și Aurelian Temișan formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. La începutul anului viitor, cei doi vor împlini trei decenii de când se cunosc. Oficializarea relației la Starea Civilă și nunta au avut loc după 11 ani de relație, timp în care niciunul nu a pus vreo presiune legată de acte. În exclusivitate, actrița ne-a povestit că au ajuns să se căsătorească în urma glumelor făcute de prieteni, colegi și nași, ei fiind preocupați de carieră și de achiziționarea unei locuințe mai întâi.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan fac echipă atât acasă, în ceea ce privește treburile gospodărești și creșterea fiicei lor, Dora (13 ani) cât și pe plan profesional, actrița și artistul fiind colegi în mai multe spectacole de teatru. Soția lui Temișan ne-a povestit despre debutul poveștii lor de dragoste și mariajul început după 11 ani de relație.

Monica Davidescu: “Am zis că rămânem împreună: ne-am îndrăgostit”

Tu și Aurelian faceți 30 de ani de când vă cunoașteți. V-ați căsătorit după 11 ani. De ce a durat așa mult?

Nu știu să îți spun de ce a durat așa mult. Eram foarte tineri, eram la început, fiecare își căuta drumul în carieră. El era pornit pe drumul lui în carieră, avusese multe spectacole, avusese lansarea cu “Billy Joe King”, piesa care l-a făcut celebru, cu piesa “Eu nu mai sunt cel de ieri” și era deja în multe turnee cu cei mari, mă refer la numele mari din muzica românească: Angela Similea, Moculescu și era în toate spectacolele astea.

Au locuit împreună în gazdă, după care și-au luat casă

Voi cum v-ați cunoscut?

Ne-am găsit tot la un spectacol, evident, eu prezentam, el cânta. Am zis că rămânem împreună: ne-am îndrăgostit. Și am rămas împreună, am făcut acel spectacol de multe ori, erau spectacolele de noapte din barurile de noapte care au fost o obișnuință a Bucureștiului foarte mult timp. Iar după Revoluție s-a mai menținut încă vreo 12 ani. Ne-am împrietenit, apoi a venit o vară în care am început să fim împreună efectiv, vara lui ’95 și apoi ne-am mutat în București împreună la aceeași gazdă și apoi ne-am făcut casa, ne-am luat casa și ușor – ușor am zis că în doi e mai simplu dacă tragem la aceeași căruță. Ne-am învățat unul pe celălalt, el mi-a dat sfaturi pe muzică, eu i-am dat sfaturi pe teatru.

Monica Davidescu: “ Nu mă gândeam deloc la căsătorie, cu toate că veneam din sat și ideea era să te căsătorești”

Nu ai avut niciodată presiunea să te căsătorești? Voi discutați despre lucrurile astea?

Să știi că atunci am avut o perioadă foarte plină, în care și unul și celălalt lucra foarte mult pentru carieră. Nu mă gândeam deloc la căsătorie, cu toate că veneam din sat și ideea era să te căsătorești, adică eu merg pe tradițional. Niciunul dintre noi nu dădea vreun semn că ar vrea să meargă în altă parte sau ceva, adică ne era bine împreună. Și atunci, după un timp, la glumele prietenilor, colegilor și inclusiv a nașului: “Hai, mă, să-i găsim un băiat bun, dacă tu n-o iei!”, atunci a zis: “Bine, dom’le, hai că ne căsătorim”!

Deja după 30 de ani ai mei și ai lui am început să ne gândim că e cazul să avem și noi un copil al nostru. Fiecare om, indiferent de meseria lui, cred că își dorește așa să aibă un copil sau, mă rog, cei mai mulți oameni își doresc să aibă un copil. Și uite că ne-am căsătorit, după căsătorie a venit și copilul, lucrurile au avut așa un mers natural.

Nașii voștri cine sunt?

Sunt arhitecți – Georgeta și Daniel Chinciu, acum doar Georgeta Chinciu, că Daniel s-a dus, Dumnezeu să-l odihnească!

La rândul vostru, aveți mulți fini?

Da, pe 18 mai mai botezăm un fin, dar acolo pentru că am cununat împreună cu sora mea, au fost doi nași, acest băiețel venit acum o să vrem să i-l lăsăm lui Cosmin Vijeu care s-a căsătorit și să fie el nașul principal, noi suntem pe lângă.

După filmările la Asia express, Adrian Nartea și Cosmin Vâjeu joacă din nou la teatru

De Paște vă luați o vacanță?

Nu, pe 6 mai am speranța că nu toți bucureștenii vor pleca din București, adică nu o să rămână un oraș puștiu de Paște. Sunt convinsă că a doua zi de Paște după ce oamenii au mâncat, au stat în familie, vor ieși la plimbare, vor ieși să se relaxeze și cred că unii vor alege să intre să vadă o comedie frumoasă, să îl vadă pe Aurelian Temișan, Adrian Nartea, Cosmin Vijeu, Ovidiu Cuncea, pe mine, pe Ana Odagiu, pe Bănică Junior să-i vadă în această Noapte Furtunoasă pusă în regia lui Alexandru Nagy la Teatrul Național tot în gazdă unde Compania de Teatru Concordia joacă de obicei spectacolele. Până pe 29 aprilie au avut contract Adrian Nartea și Cosmin Vâjeu (n.r au revenit la teatru de la filmarile Asia Express).

Sursa foto: Facebook/ Instagram

