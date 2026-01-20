Cine este Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. De ce a divorțat de prima soție și câți copii are

Cătălin Zmărăndescu este un fost campion european în arte marțiale mixte, actual antrenor în sporturi de contact. Dincolo de cariera sportivă, Cătălin a ajuns în atenția publicului larg și prin rolul de bodyguard al lui Gigi Becali. Cel mai recent, fostul artist marțial mixt a participat la Power Couple 2026 alături de soția lui, Luiza Zmărăndescu. Zmărăndescu a participat și la două sezoane Survivor România.

Biografie Cătălin Zmărăndescu

Data nașterii, studii și carieră

Cătălin Zmărăndescu s-a născut pe 26 ianuarie 1973, are 52 de ani și este zodia Vărsător. Zmărăndescu a copilărit în Bohari, județul Argeș, iar la vârsta de 7 ani s-a mutat la București. Are un frate mai mic, Marius, și a practicat mai multe sporturi în copilărie, printre care scrimă și rugby, înainte de a deveni campion la arte marțiale, kickbox și box.

Meseria de bază a lui Cătălin Zmărăndescu este cea de strungar, una dintre ocupațiile tradiționale din domeniul prelucrării metalelor sau lemnului. Pentru că această meserie nu l-a încântat foarte tare, după terminarea liceului a devenit profesor de sport, iar întreaga sa carieră s-a învârtit în jurul acestui domeniu.

Cătălin Zmărăndescu a fost și bodyguardul lui Gigi Becali timp de șase ani, până în 2009, când a fost direct implicat în scandalul sechestrării indivizilor care-i furaseră mașina latifundiarului. Găsit vinovat de lipsire de libertate, Zmărăndescu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, potrivit GPS.ro. În plus, a petrecut și 29 de zile în arest.

Viața personală

A fost căsătorit de două ori și are patru copii

Cătălin Zmărăndescu a fost căsătorit de două ori și are patru copii. Din primul mariaj, cu Cristina, antrenorul are doi copii, pe Alexandra și Mihai. Din actualul mariaj cu Luiza, Cătălin mai are doi copii, pe Matilda, de 7 ani, și pe Vladimir, de 4.

Divorțul de prima soție, Cristina

Deși viața lui Cătălin Zmărăndescu este una liniștită acum, în urmă cu mai mulți ani a fost acuzat de prima soție, Cristina, de violență domestică. Căsnicia lor s-a încheiat în 2010. Cătălin și Cristina au invocat motive diferite privind divorțul lor. El a acuzat-o că îl jignea, iar ea l-a acuzat că a bătut-o.

„Cătălin m-a bătut de multe ori și asta se întâmpla din cauza banilor. Nu a fost așa, dar toate problemele pe care le-a avut în ultima vreme parcă l-au înrăit. Întreținerea pentru luna iulie a fost de 380 de lei. Aveam în casă 550 de lei, numai că mi s-a îmbolnăvit fetița și am dus-o la spital. Medicamentele m-au costat 200 de lei. I-am spus lui Cătălin că îmi trebuie diferența ca să pot achita întreținerea. Atunci a explodat și mi-a spus că-mi bat joc de munca lui. El nu înțelegea cum s-au cheltuit banii. Mi-a spus că o să divorțeze. Eu nu l-am crezut, dar uite că a făcut-o”, spunea Cristina la momentul respectiv, citată de Cancan.ro.

La patru ani de la divorțul de Zmărăndescu, din cauza problemelor financiare, Cristina a încălcat legea. A fost acuzată de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Fosta soție a lui Cătălin Zmărăndescu a fost condamnată la doi ani de închisoare, însă pedeapsa a fost suspendată pe o perioadă de cinci ani sub supraveghere.

Povestea de dragoste cu Luiza

Cătălin și actuala soție, Luiza Zmărăndescu, s-au cunoscut la Londra, într-o sală de sport, unde el era antrenor de fitness, iar ea venea cu sora ei să se antreneze. Fostul boxer a remarcat că Luiza nu făcea un exercițiu corect și s-a dus și i-a spus.

„M-am dus să-i spun și am uitat și de clientul meu și de restul clienților și am stat două ore și jumătate cu ea de vorbă. Nu mă întrebați de ce, nici în ziua de azi nu-mi dau seama de ce. Era cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată în viața mea. Pentru mine era și este cea mai frumoasă femeie”, a povestit Cătălin în septembrie 2024, în emisiunea „În culisele celebrității”, de la Antena Stars.

„Nu am știut cine este. După două săptămâni m-a invitat să ieșim la o petrecere. Au urmat niște ani frumoși, plini de surprize, cu urcușuri și coborâșuri. Cel mai important este că suntem aici, acum, cu două minuni în viața noastră. (…) La prima întâlnire mi-a spus că o să ne căsătorim în 6 luni și așa a fost (râde)”, a spus și Luiza atunci.

Tot atunci, Luiza a dezvăluit cum a cucerit-o Cătălin. „L-am plăcut pentru că mi s-a părut mișto rău de tot că am putut să abordez latura soft, despre copii, familie, vise. Mergeam pe aceeași lungime de undă. Ca om ca bărbat m-a atras. Faptul că mă simțeam foarte protejată în preajma lui”, a spus Luiza.

