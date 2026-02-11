Francisca și TJ Miles au publicat primele imagini cu fiica lor. Ce nume au ales pentru bebeluș

Francisca Dulceanu și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe, Clara Lia, pe 9 februarie 2026. Două zile mai târziu, cuplul a publicat primele imagini cu bebelușul.
„Noi și Clara Lia. Din 09.02.2026 pentru totdeauna!”, a scris perechea pe rețelele sociale.
Prenumele Clara are origini latine, fiind derivat din Clarus, și semnifică „luminoasă”, „clară” sau „strălucitoare”, în timp ce prenumele Lia este considerat varianta latină a numelui biblic Lea, care înseamnă „muncitoare” în ebraică.
Cum a început povestea de iubire dintre Francisca și TJ Miles
Francisca și TJ Miles formează un cuplu de la începutul anului 2023 și s-au căsătorit în toamna anului 2025. Au fost întâi colegi de muncă, apoi prieteni, iar mai apoi iubiți. După aproximativ un an de relație, cuplul s-a logodit în Republica Dominicană, în timpul filmărilor emisiunii Survivor All Stars, de la Pro TV.
Anterior, timp de zece ani, Francisca Dulceanu a format un cuplu cu Bogdan Lățescu, de care a divorțat la începutul anului 2023, după patru ani de căsnicie.
„Eu și Miles am avut perioada aia de tatonare. Aveam problemele cu căsnicia, eu am stat o bună perioadă la o prietenă, vreo lună jumate, nu eram decisă ce să fac. Ajungeam greu la filmări (de TikTok-uri cu TJ Miles – n.red.), programam și nu mai ajungeam… Devenisem aproape neserioasă pentru că nu eram în starea necesară să-mi respect programările. (…) Spuneam, «nu vă supărați pe mine, dar nu sunt în stare azi să filmez, să râd oamenilor pe TikTok».
Cred că aici a intervenit Miles. De fapt, după perioada aia de tatonare, cred că a început să ne surâdă ideea, a început să ne placă. Era clar, chimia aia a existat dintotdeauna, eu am văzut niște calități la el în timpul ăsta, la fel și el a văzut la mine niște calități, ne-am apropiat. Îmi știa problemele, înțelegea situația, înțelegea stările mele, înțelegea că lipsesc, că întârzii. Și s-a oferit să mă ajute. A fost mereu acolo. A făcut lucruri pe care mulți alții nu le-au făcut, deși mi-au fost prieteni ani de zile”, povestea Francisca în aprilie 2023, pentru Cancan.ro.