Bogdan Mocanu și Iasmina s-au despărțit din nou. Primele declarații ale artistului: „Cel mai bine e să tai răul de la rădăcină”

Bogdan Mocanu a anunțat oficial despărțirea de Iasmina, după o relație plină de suișuri și coborâșuri. Artistul a mărturisit că a fost o decizie dificilă, dar esențială pentru un viitor mai bun.

Bogdan Mocanu, primele declarații despre despărțirea de Iasmina

Bogdan Mocanu spune că despărțirea de Iasmina este definitivă de această dată. Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, artistul a oferit detalii rare despre finalul relației lor tumultoase, confirmând că drumul lor împreună s-a încheiat.

Relația dintre Bogdan Mocanu și Iasmina a fost marcată de despărțiri și împăcări repetate, un tipar care i-a pus pe gânduri pe admiratorii lor. În ultimele zile, cei doi au dat indicii clare despre separare: unfollow reciproc pe rețelele sociale și lipsa aparițiilor împreună. Acum, Bogdan a confirmat că despărțirea este definitivă.

„Din păcate, oamenii nu se înțeleg mereu și, de obicei, relațiile care sunt în continuu on\off, după cum au mai fost și speculații… Realitatea nu era foarte diferită de știri, dar asta nu înseamnă că nu a fost o relație frumoasă, nu înseamnă că nu a existat respect. Pur și simplu, uneori, oamenii au viziuni diferite despre viață. Cred că cel mai bine și cel mai sănătos ar fi să te retragi din astfel de relații on\off mai devreme. Să tai răul din rădăcină, să zic așa, pentru a lăsa loc în viața ta pentru ceva care chiar poate fi fructificat și de viitor”, a declarat Bogdan Mocanu, potrivit Spynews.ro.

„Nu toți oamenii sunt făcuți să fie împreună”

Bogdan a explicat că, deși relația lor a avut momente frumoase și respect reciproc, diferențele de viziune i-au împiedicat să construiască un viitor împreună. Influencerul a subliniat importanța de a închide un capitol „toxic” pentru a face loc unor experiențe mai sănătoase.

„În acest moment pot declara oficial, dacă vrei, că nu mai este cazul să vorbim despre acea poveste de iubire și că nu trebuie neapărat să mai fim asociați. Da, a fost frumos, a fost o relație din care am avut de învățat amândoi, însă nu toți oamenii sunt făcuți să fie împreună”, a adăugat Bogdan Mocanu.

În timp ce Bogdan a ales să vorbească deschis despre despărțire, Iasmina a preferat discreția. Până acum, ea nu a abordat subiectul în mediul online. Totuși, urmăritorii ei au remarcat că își petrece timpul acasă, alături de cățelul ei, care îi oferă sprijin emoțional.

