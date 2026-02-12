  MENIU  
Home > Vedete > Bogdan Mocanu și Iasmina s-au despărțit din nou. Primele declarații ale artistului: „Cel mai bine e să tai răul de la rădăcină”

Bogdan Mocanu și Iasmina s-au despărțit din nou. Primele declarații ale artistului: „Cel mai bine e să tai răul de la rădăcină”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.  Actualizat 12.02.2026, 13:34

Bogdan Mocanu a anunțat oficial despărțirea de Iasmina, după o relație plină de suișuri și coborâșuri. Artistul a mărturisit că a fost o decizie dificilă, dar esențială pentru un viitor mai bun.

Bogdan Mocanu, primele declarații despre despărțirea de Iasmina

Bogdan Mocanu și Iasmina (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Bogdan Mocanu spune că despărțirea de Iasmina este definitivă de această dată. Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, artistul a oferit detalii rare despre finalul relației lor tumultoase, confirmând că drumul lor împreună s-a încheiat.

Relația dintre Bogdan Mocanu și Iasmina a fost marcată de despărțiri și împăcări repetate, un tipar care i-a pus pe gânduri pe admiratorii lor. În ultimele zile, cei doi au dat indicii clare despre separare: unfollow reciproc pe rețelele sociale și lipsa aparițiilor împreună. Acum, Bogdan a confirmat că despărțirea este definitivă.

„Din păcate, oamenii nu se înțeleg mereu și, de obicei, relațiile care sunt în continuu on\off, după cum au mai fost și speculații… Realitatea nu era foarte diferită de știri, dar asta nu înseamnă că nu a fost o relație frumoasă, nu înseamnă că nu a existat respect. Pur și simplu, uneori, oamenii au viziuni diferite despre viață. Cred că cel mai bine și cel mai sănătos ar fi să te retragi din astfel de relații on\off mai devreme. Să tai răul din rădăcină, să zic așa, pentru a lăsa loc în viața ta pentru ceva care chiar poate fi fructificat și de viitor”, a declarat Bogdan Mocanu, potrivit Spynews.ro.

E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
Recomandarea zilei

Citește și: Ruxandra Luca, din nou în public după incidentul din benzinărie. Ce măsuri de siguranță și-a luat

„Nu toți oamenii sunt făcuți să fie împreună”

Bogdan a explicat că, deși relația lor a avut momente frumoase și respect reciproc, diferențele de viziune i-au împiedicat să construiască un viitor împreună. Influencerul a subliniat importanța de a închide un capitol „toxic” pentru a face loc unor experiențe mai sănătoase.

„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Recomandarea zilei

„În acest moment pot declara oficial, dacă vrei, că nu mai este cazul să vorbim despre acea poveste de iubire și că nu trebuie neapărat să mai fim asociați. Da, a fost frumos, a fost o relație din care am avut de învățat amândoi, însă nu toți oamenii sunt făcuți să fie împreună”, a adăugat Bogdan Mocanu.

În timp ce Bogdan a ales să vorbească deschis despre despărțire, Iasmina a preferat discreția. Până acum, ea nu a abordat subiectul în mediul online. Totuși, urmăritorii ei au remarcat că își petrece timpul acasă, alături de cățelul ei, care îi oferă sprijin emoțional.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Pe cine a angajat Cătălin Măruță la podcastul lui. Au lucrat împreună „La Măruță”: „Discretă, dar esențială”
Pe cine a angajat Cătălin Măruță la podcastul lui. Au lucrat împreună „La Măruță”: „Discretă, dar esențială”
Fanatik
Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă mega-vânzarea anului harta retailului din țara noastră
Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă mega-vânzarea anului harta retailului din țara noastră
GSP.ro
A reprezentat România la Jocurile Olimpice, iar acum este comentatoare la Milano-Cortina » Câștigă bani și din platformele pentru adulți
A reprezentat România la Jocurile Olimpice, iar acum este comentatoare la Milano-Cortina » Câștigă bani și din platformele pentru adulți
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Citește și...
Surpriză! Câți fani vor fi prezenți la Universitatea Craiova – FCSB și ce se întâmplă cu Peluza Nord
Cât costă succesiunea în 2026 și cât impozit plătești la stat dacă sunt mai mulți moștenitori
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Prințesa Diana i-a, la un moment dat, Camillei, să se despartă de Charles. Și-a pierdut calmul în văzul tuturor
Aurelian Temișan, prima reacție după ce Radu Banciu l-a atacat: „Mulți ar da bani grei să intre în gura lui. Eu am intrat. Gratis”
ADDA și Cătălin Rizea, acuzații dure la adresa lui Oase, după participarea la „Power Couple”: „Am vorbit că ne ajutăm. Când am avut nevoie de el, ne-a dat afară”
Rochia purtată de Thalia în cel mai nou videoclip este creația unei românce. Cât costă și cum arată piesa vestimentară
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Alimentul pe care l-a scos definitiv din alimentație Ioana State. Fără el, a slăbit 20 de kg. Nu e greu deloc, oricine poate: Nu am mai consumat decât foarte rar

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Aurelian Temișan, prima reacție după ce Radu Banciu l-a atacat: „Mulți ar da bani grei să intre în gura lui. Eu am intrat. Gratis”
Aurelian Temișan, prima reacție după ce Radu Banciu l-a atacat: „Mulți ar da bani grei să intre în gura lui. Eu am intrat. Gratis”
ADDA și Cătălin Rizea, acuzații dure la adresa lui Oase, după participarea la „Power Couple”: „Am vorbit că ne ajutăm. Când am avut nevoie de el, ne-a dat afară”
ADDA și Cătălin Rizea, acuzații dure la adresa lui Oase, după participarea la „Power Couple”: „Am vorbit că ne ajutăm. Când am avut nevoie de el, ne-a dat afară”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Felicitări! Carmen Brumă, anunț senzațional: “Nici nu știu cum să vă spun”. Vedeta nu vorbește des despre viața privată, dar acum a povestit cu lux de amănunte
Felicitări! Carmen Brumă, anunț senzațional: “Nici nu știu cum să vă spun”. Vedeta nu vorbește des despre viața privată, dar acum a povestit cu lux de amănunte
Elle
Marc Anthony îl acuză pe Brooklyn Beckham că minte, pe fondul declarațiilor despre dansul Victoriei de la nunta tânărului cu Nicola Peltz. Artistul e apropiat de familie și a fost prezent la eveniment: „Nu reflectă adevărul”
Marc Anthony îl acuză pe Brooklyn Beckham că minte, pe fondul declarațiilor despre dansul Victoriei de la nunta tânărului cu Nicola Peltz. Artistul e apropiat de familie și a fost prezent la eveniment: „Nu reflectă adevărul”
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Francisca, declarații despre naștere. Prin ce momente complicate a trecut vedeta. Artista și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe: „Speriată…” Foto
Francisca, declarații despre naștere. Prin ce momente complicate a trecut vedeta. Artista și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe: „Speriată…” Foto
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Mihai Trăistariu și-a pus cenușă în cap! Ce mesaj de împăcate i-a transmis Andreei Bălan: „Sunt frustrările mele!”
Mihai Trăistariu și-a pus cenușă în cap! Ce mesaj de împăcate i-a transmis Andreei Bălan: „Sunt frustrările mele!”
Rochia purtată de Thalia în cel mai nou videoclip este creația unei românce. Cât costă și cum arată piesa vestimentară
Rochia purtată de Thalia în cel mai nou videoclip este creația unei românce. Cât costă și cum arată piesa vestimentară
Decizie radicală luată de Ciucă, după ce a fost dat afară de la PRO TV, odată cu echipa emisiunii „La Măruță”: „Sunteți martori”
Decizie radicală luată de Ciucă, după ce a fost dat afară de la PRO TV, odată cu echipa emisiunii „La Măruță”: „Sunteți martori”
Centrul Filia a șters postarea în care îl acuză pe Mihai Bendeac de hărțuirea unei fane. ONG-ul și-a cerut scuze public: „Valorile noastre feministe înseamnă și responsabilitatea de a ne corecta atunci când greșim”
Centrul Filia a șters postarea în care îl acuză pe Mihai Bendeac de hărțuirea unei fane. ONG-ul și-a cerut scuze public: „Valorile noastre feministe înseamnă și responsabilitatea de a ne corecta atunci când greșim”
Cum a slăbit Oana Radu patru kilograme într-o săptămână. "Asta funcționează la mine!" La ce metodă a apelat
Cum a slăbit Oana Radu patru kilograme într-o săptămână. "Asta funcționează la mine!" La ce metodă a apelat
Observator News
Cu cât vinde ANAF o ambulanţă din 2008, la a patra strigare
Cu cât vinde ANAF o ambulanţă din 2008, la a patra strigare
Libertatea pentru Femei
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
5 suplimente care pot destabiliza glicemia și pot interfera cu tratamentele pentru diabet. Avertismentul dieteticienilor privind riscurile ignorate de mulți pacienți
5 suplimente care pot destabiliza glicemia și pot interfera cu tratamentele pentru diabet. Avertismentul dieteticienilor privind riscurile ignorate de mulți pacienți
Perdelele care fac casa să pară de lux peste noapte! Noul trend adorat de designeri
Perdelele care fac casa să pară de lux peste noapte! Noul trend adorat de designeri
Cardiologii recomandă 5 obiceiuri simple care reduc riscul de infarct și boli de inimă
Cardiologii recomandă 5 obiceiuri simple care reduc riscul de infarct și boli de inimă
„Sunt gastroenterolog și evit complet această băutură pentru a-mi proteja ficatul”
„Sunt gastroenterolog și evit complet această băutură pentru a-mi proteja ficatul”
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton