Ruxandra Luca, din nou în public după incidentul din benzinărie. Ce măsuri de siguranță și-a luat

Ruxandra Luca a apărut prima oară în public, după episodul în care a fost prinsă în tandrețuri cu un bărbat în mașina parcată într-o benzinărie. Colega lui Răzvan și Dani de la Neatza a fost în centrul atenției după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un chirurg căsătorit. Iată cum a apărut acum în public, după întreg scandalul.
Acum, vedeta de la Neatza a reapărut în spațiul public. Ultimele imagini cu ea au fost surprinse de Cancan și arată cum Ruxandra încearcă să se camufleze. Ea se întorcea acasă cu fiul ei și ca să nu fie recunoscută, a ales să poarte ochelari de soare și o șapcă.
Într-o pereche de colanți, bocanci și o geacă, Ruxandra a ajuns acasă alături de fiul ei cel mare. Vedeta căra cu ea o geantă de sport, semn că a trecut și pe sală, iar înainte de a intra pe poartă, se uită stângă dreapta, semn că și-a învățat lecția de a se feri de paparazzi.
A decis să fie mai discretă cu viața personală
După episodul incendiar, Ruxandra Luca și-a schimbat profilul de Instagram și l-a făcut privat. Ea este urmărită de peste 149.000 de oameni pe social media.
Vedeta a decis că nu vrea să mai atragă atenția asupra ei, deși era foarte activă pe Instagram și împărtășea mereu din activitățile sale zilnice cu urmăritorii. Mai mult, se crede că aceasta a postat fotografii cu bărbatul cu care a fost prinsă, însă fără să îi arate fața.