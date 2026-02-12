Luiza și Cătălin Zmărăndescu, salvați din nou de eliminare la Power Couple, sezonul 3. Telespectatorii sunt dezamăgiți: „E clar că e măsluită emisiunea… păcat”

Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, au ajuns la eliminare pentru a cincea oară la Power Couple România, sezonul 3. Deși soții Zmărăndescu au fost împăcați cu rezultatul, o întorsătură de situație i-a făcut să scape din nou de eliminare. Acest lucru a generat un val de reacții în rândul telespectatorilor, care acuză realizatorii emisiunii că show-ul este „măsluit”.

Luiza și Cătălin Zmărăndescu, salvați a cincea oară de eliminare la Power Couple

Luiza și Cătălin Zmărăndescu au fost votați spre eliminare în ediția Power Couple din 11 februarie 2026. Soții Zmărăndescu au intrat la vot a cincea oară, în timp ce cuplul format din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-a aflat la un pas de eliminare pentru prima dată. Restul echipelor au votat, iar familia Zmărăndescu a aflat că trebuie să părăsească show-ul.

Momentul a fost unul încărcat de emoție, însă Cătălin Zmărăndescu a privit situația cu optimism. „Nu am dezamăgiri sau regrete. Plec bucuros că am făcut parte din acest proiect. Nu plec trist de aici, nu am de ce”, a declarat acesta.

După ce au aflat că vor fi eliminați, soții Zmărăndescu au primit o veste neașteptată. Superputerea câștigată de Marius și Simona Urzică i-a salvat de la eliminare.

Familia Urzică a câștigat superputerea, însă a fost nevoită să păstreze secretul până după vot. Momentul a adus surprize neașteptate pentru toți concurenții. Mesajul din plic: „În proba cuplurilor, ați scăpat de emoțiile clasării pe ultimul loc, pentru că în această săptămână nimeni nu va părăsi competiția!”.

Telespectatorii sunt dezamăgiți

Deși vestea i-a bucurat pe Cătălin și Luiza Zmărăndescu, precum și pe celelalte echipe, telespectatorii nu sunt deloc încântați.

„Pur și simplu nu mai pot… când în sfârșit s-a votat înțelept și am zis că în sfârșit pleacă. Incredibil așa ceva. Eu cred că în plicurile alea toate era scris același lucru, ca orice se trage, să fie scris așa și să se întâmple asta, n-are cum frate, e prea scenariu de film…”, a comentat cineva.

„Băi dar asta e prea de tot jur. Faceți orice să îi țineți în emisiune. Nici nu mai trebuie supus la vot. La a treia probă refuzată direct acasă. E clar că e măsluită emisiunea… păcat”, a fost un alt mesaj.

„Ce să vezi… a cincea oară salvați, apoi îi vezi în finală și după câștigători Power Couple… asta vrea Antena 1…”, a scris altcineva.

„E deja penibil să fie salvați de atâtea ori.. sunt faini, ok, nimic de zis, dar nu sunt un Power Couple având în vedere la câte probe au renunțat!!!”, este altă persoană de părere.

Foto: Instagram

