Cum va arăta nunta dintre Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Ce pretenții are soacra dansatorului: „Nu ai vrea să te pui cu ea”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au dezvăluit cum va arăta nunta lor, programată pentru anul viitor. Evenimentul va fi un mix de tradiții românești și spaniole.

Cum va arăta nunta dintre Emil Rengle și Alejandro Fernandez

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au mărturisit că se confruntă cu provocări neașteptate în planificarea nunții lor. După ce s-au logodit la apus pe o plajă superbă din Mexic, cei doi au descoperit că organizarea unui eveniment de o asemenea anvergură nu este deloc simplă.

„Noi nu am știut cum se organizează o nuntă și ne-am lovit de o mare problemă! Nu știam că trebuie să rezervăm locația cu un an înainte, dar și că multe altele trebuie să le pregătești tot cu multe, multe luni înainte. Cu cât ne apropiem mai mult de momentul în care ar trebui să ne apucăm efectiv de organizare, cu atât ne crește mai tare respectul pentru organizatorii de nunți”, a mărturisit Emil Rengle, pentru Cancan.

„Tradiții românești, infuzate cu tradiții spaniole”

Rengle și Fernandez au o viziune clară asupra nunții lor. Evenimentul va combina tradițiile românești cu cele spaniole, astfel încât ambii miri să-și celebreze propria cultură.

„Alejandro a spus, de multe ori, că se simte ca acasă în România, deci e clar că nunta va merge pe tradiții românești, infuzate cu tradiții spaniole. Și dacă am vrea altfel, nu am avea nicio șansă! Nu ai cum să sari peste mama soacră, nici dacă ai încerca! Maria Fernandez este spanioloaică get-beget și nu ai vrea să te pui cu ea când vine vorba de tradiții”, a adăugat Emil, pentru sursa citată.

Citește și: Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor să adopte un copil, dar legislația din România nu le permite: „Sunt extrem de mulți copii părăsiți”

„Vrem să avem mariachi și dans popular românesc”

Cu o listă de invitați care se apropie de 150 de persoane, planurile includ mariachi, dansuri populare românești și un meniu eclectic.

„Locația trebuie să fie pentru cel puțin 150 de persoane, deoarece avem mulți oameni dragi și, aparent, ne-am făcut prieteni buni în viața asta. Vrem să avem mariachi, dans popular românesc. Meniul va fi din ambele culturi, România și Spania la aceeași masă: sarmale lângă tapas, paella lângă vin românesc. Un mic haos cultural, dar unul fericit”, a spus Rengle.

Pentru organizarea evenimentului, cei doi plănuiesc să angajeze specialiști, recunoscând complexitatea unei nunți de asemenea dimensiuni.

Între timp, cuplul se pregătește pentru finala Selecției Naționale Eurovision din România. Emil și Alejandro luptă cu alți nouă artiști pentru a reprezenta România la Eurovision 2026.

Cum s-au cunoscut Emil Rengle și Alejandro Fernandez

Emil Rengle și Alejandro Fernandez formează un cuplu din 2023, după ce s-au cunoscut pe o aplicație de dating. Cei doi s-au logodit în 2024, în timpul unei vacanțe în Mexic. În 2025 au participat împreună la Asia Express, iar în prezent își doresc să concureze împreună la Eurovision.

Emil a ajuns în atenția publică în anul 2018, prin participarea la sezonul 8 „Românii au talent”, pe care l-a și câștigat. În ultimii ani, Emil a apărut în mai multe emisiuni de televiziune. Printre acestea amintim „Uite cine dansează!” (2017, Kanal D), Survivor România (2022, Pro TV) și Asia Express (2025, Antena 1). Totodată, Emil a fost coregraful emisiunii „Vocea României”, dar și al mai multor artiști din România, printre care s-au numărat Inna, Loredana Groza și Alex Velea.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News