Iasmina, primele declarații despre despărțirea de Bogdan Mocanu: „Am ales să ies public pentru a lămuri lucrurile”

Iasmina și Bogdan Mocanu s-au despărțit definitiv după o relație presărată cu despărțiri și împăcări repetate. După ce artistul a confirmat, la Știrile Antena Stars, că relația lor a luat sfârșit, tânăra a decis să vorbească deschis despre această etapă, subliniind că nu își mai dorește să mai fie asociată cu fostul iubit.

„Eu și Bogdan ne-am separat definitiv, iar din acest moment nu doresc să mai fiu asociată cu această relație. Nu port ură nimănui. Am ales să ies public și să confirm despărțirea doar pentru a închide acest capitol și pentru a lămuri lucrurile, nu pentru a crea agitație. (…) Deși ne-am mai separat în trecut, niciodată nu am ieșit să dau interviuri sau să vorbesc despre motivele despărțirii”, a scris Iasmina pe contul său de Instagram.

„Nu poți salva ceva ce nu mai funcționează pentru amândoi”

Cei doi au avut o relație presărată cu despărțiri și împăcări, iar vestea separării lor, din februarie 2026, a venit ca o confirmare a zvonurilor care circulau deja. Deși admiratorii lor sunt curioși cu privire la motivele rupturii, Iasmina a ales discreția, evitând să dezvăluie detalii intime despre această decizie.

„Înțeleg că există această curiozitate legată de motive. Tot ce pot spune este că, dacă ne-ați întreba pe amândoi, probabil ați primi variante diferite. Eu aleg să nu spun niciuna dintre ele, din respect pentru ce am avut împreună și pentru că nu mi-a plăcut niciodată să îmi spăl rufele în public. (…) Sunt situații în care, oricât ai simți, nu poți salva ceva ce nu mai funcționează pentru amândoi”, a mai spus tânăra.

Ce a spus Bogdan Mocanu despre despărțirea de Iasmina

Bogdan Mocanu a fost cel care a anunțat oficial despărțirea de Iasmina. Artistul a mărturisit că a fost o decizie dificilă, dar esențială pentru un viitor mai bun.

„Din păcate, oamenii nu se înțeleg mereu și, de obicei, relațiile care sunt în continuu on\off, după cum au mai fost și speculații… Realitatea nu era foarte diferită de știri, dar asta nu înseamnă că nu a fost o relație frumoasă, nu înseamnă că nu a existat respect. Pur și simplu, uneori, oamenii au viziuni diferite despre viață. Cred că cel mai bine și cel mai sănătos ar fi să te retragi din astfel de relații on\off mai devreme. Să tai răul din rădăcină, să zic așa, pentru a lăsa loc în viața ta pentru ceva care chiar poate fi fructificat și de viitor”, a declarat Bogdan Mocanu, potrivit Spynews.ro.

„Nu toți oamenii sunt făcuți să fie împreună”

Bogdan a explicat că, deși relația lor a avut momente frumoase și respect reciproc, diferențele de viziune i-au împiedicat să construiască un viitor împreună. Influencerul a subliniat importanța de a închide un capitol „toxic” pentru a face loc unor experiențe mai sănătoase.

„În acest moment pot declara oficial, dacă vrei, că nu mai este cazul să vorbim despre acea poveste de iubire și că nu trebuie neapărat să mai fim asociați. Da, a fost frumos, a fost o relație din care am avut de învățat amândoi, însă nu toți oamenii sunt făcuți să fie împreună”, a adăugat Bogdan Mocanu.

