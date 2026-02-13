Cum arată Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Vedeta este însărcinată cu al cincilea copil. Ce i-au spus fanii

Laura Cosoi radiază, de când este însărcinată cu cel de-al cincilea copil. Vedeta în vârstă de 44 de ani s-a afișat fără pic de machiaj, iar fanii au rămas impresionați de naturelațea ei și de chipul său luminos. Iată cum arată vedeta nemachiată.

Laura Cosoi, imaginea care i-a surprins pe fani

Laura Cosoi este cunoscută pentru naturalețea și autenticitatea ei. Vedeta în vârstă de 44 de ani este însărcinată pentru a cincea oară, iar sarcina pare că îi priește. Actrița a afișat o fotografie pe rețelele de socializare complet nemachiată, iar urmăritorii au rămas impresionați de felul în care arată aceasta.

Citește și: Laura Cosoi, dezvăluiri despre viața cu patru copii. Actrița este însărcinată cu al cincilea: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Vedeta a fost întotdeauna adepta unui machiaj discret și a unei apariții pline de rafinament, naturalețe și finețe. Acum, Laura Cosoi a postat o imagine cu ea nemachiată, iar urmăritorii au complimentat-o și i-au spus că arată mult mai tânără decât vârsta sa.

În plus, mulți i-au spus că strălucește datorită sarcinii și că femeile însărcinate au o strălucire aparte, care nu poate fi replicată de vreun machiaj.

„Din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă femeie și actriță din România!”, „Ești foarte frumoasă”, „Ești minunată”, i-au scris urmăritorii actriței.

Citește și: Laura Cosoi, escapadă la munte doar cu soțul, Cosmin Curticăpean. „Despărțirea de fetițe nu a fost deloc ușoară!” Reacția uneia dintre fiice când a auzit că rămâne acasă

Ea a postat un videoclip scurt în care era coafată și machiată, iar fanii au apreciat felul în care aceasta arată fără strop de machiaj, dar și felul în care câteva produse cosmetice îi complimentează frumusețea naturală.

Laura Cosoi recunoaște că nu are o căsnicie perfectă

Contrar multor vedete care vor să afișeze perfecțiunea întruchipată, Laura Cosoi a fost întotdeauna sinceră și autentică în ce privește viața ei. Ea a recunoscut că relația cu soțul ei nu este perfectă, așa cum nu este nicio relație și nicio familie.

Cu toate acestea, există momente tensionate, însă nimeni nu vrea să povestească astfel de aspecte mai delicate.

Citește și: Laura Cosoi, mai sinceră ca niciodată după ce a anunțat că este din nou însărcinată: „Copiii nu sunt un plan, ci un dar. Nu ne-am dorit ceva anume”

„Mi-am dat seama, după ce am fost cu Cosmin în această vacanță, oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme și că totul e perfect. Am vrut cumva să aduc în vedere și momentele mai puțin discutate în online, momentele tensionate dintre soț și soție. Într-adevăr, în perioada aceasta suntem bine sau am avut perioade mai bune. Sunt perioade și când duci propria ta luptă. Nu totul este roz, sunt lucruri pe care poți să le povestești, lucruri pe care nu vrei să le povestești”, a declarat Laura Cosoi, recent întoarsă dintr-o vacanță cu soțul ei.

Urmărește-ne pe Google News