Cum arată Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Vedeta este însărcinată cu al cincilea copil. Ce i-au spus fanii

Laura Cosoi radiază, de când este însărcinată cu cel de-al cincilea copil. Vedeta în vârstă de 44 de ani s-a afișat fără pic de machiaj, iar fanii au rămas impresionați de naturelațea ei și de chipul său luminos. Iată cum arată vedeta nemachiată.
Laura Cosoi este cunoscută pentru naturalețea și autenticitatea ei. Vedeta în vârstă de 44 de ani este însărcinată pentru a cincea oară, iar sarcina pare că îi priește. Actrița a afișat o fotografie pe rețelele de socializare complet nemachiată, iar urmăritorii au rămas impresionați de felul în care arată aceasta.
Vedeta a fost întotdeauna adepta unui machiaj discret și a unei apariții pline de rafinament, naturalețe și finețe. Acum, Laura Cosoi a postat o imagine cu ea nemachiată, iar urmăritorii au complimentat-o și i-au spus că arată mult mai tânără decât vârsta sa.
Ea a postat un videoclip scurt în care era coafată și machiată, iar fanii au apreciat felul în care aceasta arată fără strop de machiaj, dar și felul în care câteva produse cosmetice îi complimentează frumusețea naturală.
Laura Cosoi recunoaște că nu are o căsnicie perfectă
Contrar multor vedete care vor să afișeze perfecțiunea întruchipată, Laura Cosoi a fost întotdeauna sinceră și autentică în ce privește viața ei. Ea a recunoscut că relația cu soțul ei nu este perfectă, așa cum nu este nicio relație și nicio familie.
„Mi-am dat seama, după ce am fost cu Cosmin în această vacanță, oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme și că totul e perfect. Am vrut cumva să aduc în vedere și momentele mai puțin discutate în online, momentele tensionate dintre soț și soție. Într-adevăr, în perioada aceasta suntem bine sau am avut perioade mai bune. Sunt perioade și când duci propria ta luptă. Nu totul este roz, sunt lucruri pe care poți să le povestești, lucruri pe care nu vrei să le povestești”, a declarat Laura Cosoi, recent întoarsă dintr-o vacanță cu soțul ei.
