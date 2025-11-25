  MENIU  
Laura Cosoi, despre tensiunile care mai apar în cuplu și temerile copiilor. „Oare mama și tata o să se despartă?" Ce sfaturi le dă părinților

Laura Cosoi, despre tensiunile care mai apar în cuplu și temerile copiilor. „Oare mama și tata o să se despartă?” Ce sfaturi le dă părinților

Raluca Vițu
.

Laura Cosoi a abordat în mediul online un subiect delicat, dar extrem de important pentru părinți: modul în care copiii percep certurile dintre părinți și importanța reconcilierii. Mesajul ei, transmis pe rețelele de socializare, a stârnit numeroase reacții și a adus în atenție o temă esențială pentru sănătatea emoțională a celor mici.

Copiii și lipsa „hărții emoționale”

Laura Cosoi este mama a patru fete, Rita, Vera, Lara și Aida, cea mai mică venind pe lume în iulie 2024.

Actrița atrage atenția că micuții nu au încă formată o „hartă emoțională” și pot interpreta greșit tensiunile dintre părinți. „Copiii trăiesc lumea în alb-negru. Când văd conflict, îl asociază imediat cu pierdere, nesiguranță și frica de a nu-și pierde familia. De aceea primul lor gând este: Oare mama și tata o să se despartă?”, a scris actrița pe Instagram.

Vedeta subliniază că este esențial ca cei mici să vadă nu doar momentul tensionat, ci și împăcarea. „Noi, adulții, știm că într-o relație există momente bune și momente dificile. Știm că două persoane pot avea tensiuni, pot ridica tonul, pot vedea diferit lucrurile și totuși pot rămâne împreună, se pot iubi și pot merge mai departe. Dar copiii? Ei nu au această hartă emoțională.”

Lecția părințiilor pentru copii

Laura Cosoi a împărtășit și o amintire din copilărie, pentru a ilustra importanța reconcilierii: „Eu, de exemplu, am crescut într-o familie în care părinții mei se certau des. Și totuși, niciodată nu mi-a trecut prin minte că ar putea divorța. Pentru că, în mod instinctiv, vedeam și reparația: felul în care își reveneau, cum se linișteau, cum cooperau din nou.”

Actrița consideră că una dintre cele mai valoroase lecții pe care părinții le pot oferi copiilor este aceea că relațiile nu sunt fragile, ci vii, capabile să treacă peste momentele dificile. „Poate că asta este una dintre cele mai frumoase lecții pe care le putem oferi copiilor: că relațiile nu se rup la prima furtună. Că iubirea are elasticitate, răbdare și puterea de a se repara. Pentru că, la final, nu absența conflictului îi protejează… ci prezența reconectării.”

„Toate avem sentimentul că l-am adus pe Iisus pe lume… Așa e!”

În urmă cu câteva săptămâni, Laura Cosoi mărturisea în cadrul unui podcast că mamele nu trebuie să lase pe ultimul plan în familie, dar nici să prioritizeze nevoile copiilor.

„Toate avem sentimentul că l-am adus pe Iisus pe lume… Așa e! Tu crezi că știi cel mai bine, că faci cel mai bine, că nu ai nevoie de ajutor… Avem nevoie de ajutor! Avem nevoie să plângem, să râdem, să stăm cu ochii în soare, să ne țină cineva copilul… Avem nevoie de toate lucrurile astea! Și e foarte ok să primim ajutor. Un concediu de maternitate de doi ani de zile este un pericol uriaș pentru mame, din păcate, pentru că nu-și mai găsesc locul și nu se mai regăsesc după doi ani, nicăieri!

Eu m-am simțit singură și mi-era teamă că nu o să mă mai regăsesc.” a spus Laura Cosoi în podcastul “E vremea mea”.

Foto – Facebook / Instagram

