Cum se descurcă soțul Laurei Cosoi cu o casă plină de fete: „Ăsta da bărbat”

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează o familie frumoasă alături de cele patru fetițe ale lor. Copiii le înfrumusețează viața, dar asta nu înseamnă că lucrurile sunt mereu ușoare. Iată cum face față singurul bărbat din casă unei astfel de vieți.

Laura Cosoi și soțul ei se descurcă greu cu copiii

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au împreună patru fetițe, în timp ce ambii muncesc și sunt implicați în proiecte. Cei doi au parte de ajutoare de la părinți, însă actrița a mărturisit că ar putea să apeleze la o bonă din toamnă.

Cei doi s-au ocupat exclusiv de fetițe, însă lucrurile devin din ce în ce mai grele, iar Laura Cosoi a vorbit despre faptul că ia în calcul să ceară ajutor.

„Nu m-am răzgândit, dar pe viitor trebuie să apelăm la cineva care să ne ajute cu dusul și adusul copiilor de la tot ce înseamnă sport și înot, pentru că nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin. Nu reușim să facem față cu programul. Îți ia prea mult timp ca să te ocupi de toți.

Adică cineva clar trebuie să fie acasă și unul trebuie să umble când într-un loc, când în altul. Nu putem să fim în același timp în trei locuri, când suntem doar doi. Și atunci avem nevoie de cineva. Și acum cochetăm cu ideea să fie cineva care să și conducă. Asta pentru toamnă, dar nu am bătut în cuie nimic”, a declarat Laura Cosoi.

Cum se descurcă soțul ei cu cinci fete în casă

Cosmin Curticăpean este singurul bărbat într-o casă cu cinci fete. Laura Cosoi a vorbit despre provocările pe care are soțul ei.

„„Tăticul chiar e curajos, și a zis cineva: ăsta da bărbat! Îți dai seama că e greu cu atâtea femei care vorbesc încontinuu. Încă Aida nu verbalizează, dar e foarte vocalistă, așa își cere dreptul, dar în principal el este cel care ne susține, ne încurajează, ridică moralul, ne îmbrățișează, ne șterge lacrimile, el e omul nostru de bază.”, a spus actrița într-un interviu.

În plus, el este cel care face regulile în casă, ea fiind partea indulgență. Într-o casă cu patru copii, spune actrița, este nevoie de reguli.

„Soțul e cel care pune limite. Eu sunt un pic mai indulgentă, dar facem și cu rândul, depinde. Sunt destul de strictă. La noi fără reguli nu prea merge că sunt multe, cu nevoi toate. Trebuie să ai multe reguli că altfel e haos”, a mai spus ea.

