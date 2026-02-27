Carmen de la Sălciua, mesaj dur pentru cei care o critică: „Faptul că sunt persoană publică nu înseamnă că trebuie să mă faci albie de porci!” Ce a deranjat-o pe artistă

Carmen de la Sălciua a vorbit despre una dintre cele mai sensibile perioade din viața ei: tratamentele pe care le urmează pentru a rămâne însărcinată și presiunea emoțională care vine la pachet cu expunerea publică. Artista spune că schimbările prin care trece au devenit motiv de atac pentru unii oameni din mediul virtual, iar acest lucru o întristează profund.

Tratamentele pentru sarcină și reacțiile din online

Cântăreața a explicat că trece printr-un proces medical delicat, iar efectele secundare ale tratamentelor au fost imediat observate și criticate de persoane care nu îi cunosc povestea. „Eu urmez și niște tratamente pentru a rămâne însărcinată și s-a abuzat foarte mult de treaba asta”, a mărturisit ea, pentru wowbiz.ro, subliniind că unii oameni aleg să rănească fără să știe ce se află în spatele unei imagini sau al unei zile mai grele.

Carmen consideră că astfel de reacții spun mai multe despre cei care le emit decât despre ea. „Trebuie să te vindeci ca om, să cauți duhovnici, psihologi, fiecare cu ce rezonează și să-ți vindeci frustrările, că nu poate decât un om cu nemulțumiri în suflet să abuzeze atât de toxic de online”, a spus artista, atrăgând atenția asupra nevoii de introspecție și vindecare personală.

Cum gestionează artista atacurile

Deși este ținta comentariilor răutăcioase de ani de zile, Carmen a învățat să nu intre în polemici. „Eu sunt genul care nu răspunde acestor comentarii, că ar însemna să-mi focusez zile întregi și energia pe niște oameni care până la urmă nu te cunosc”, a explicat ea.

Totuși, recunoaște că nu este imună la răutate. „Să nu crezi că acele comentarii citite fiind nu se pun undeva. Poate nu le dau atâta energie, dar anumite comentarii și vorbe spuse atât de răutăcios ajung și la noi”, a spus artista, subliniind că și persoanele publice sunt oameni, cu vulnerabilități și limite.

Ea a dat și un exemplu simplu, dar relevant: „Mai găsesc o persoană publică care poate e nedormită de o săptămână și are cearcăne și gata, mamă cum arată. Nu știe nimeni sacrificiile pe care le face acea persoană.”

„Faptul că sunt persoană publică nu înseamnă că trebuie să mă jignești”

Unul dintre cele mai frecvente argumente folosite de cei care atacă online este acela că persoanele publice „trebuie să își asume” orice fel de comentariu. Carmen respinge ferm această idee: „Mai spun unii că dacă ești persoană publică, asumă-ți. Nu-mi asum nimic. Faptul că eu sunt persoană publică nu înseamnă că tu trebuie să mă faci albie de porci.”

Pentru ea, respectul nu ar trebui să fie condiționat de statutul social sau de vizibilitatea unei persoane. Iar hate-ul, spune ea, nu este niciodată justificat.

