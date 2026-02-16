Bridget Fonda și-a surprins fanii cu o apariție rară în public, după ce a slăbit spectaculos. La 62 de ani, actrița arată complet transformată și radiază în fiecare ieșire, demonstrând că retragerea din lumina reflectoarelor i-a adus un stil de viață care îi priește vizibil.

Fosta vedetă de la Hollywood, retrasă din actorie din 2002, a fost fotografiată recent în Los Angeles, afișând o siluetă mult mai suplă și un look relaxat, dar plin de personalitate, care a atras imediat atenția fanilor și a presei.

Apariție rară după ani de retragere din lumina reflectoarelor

Bridget Fonda a strălucit în cea mai recentă apariție publică a sa în Los Angeles, unde a fost surprinsă purtând un cardigan colorat care i-a scos în evidență stilul unic. Actrița în vârstă de 62 de ani arăta minunat într-o pereche de pantaloni negri, un tricou verde, o cămașă maro și un cardigan viu colorat.

Cardiganul, care avea secțiuni albastre, galbene, roșii și verzi, era decorat și cu un model de mașină cusut pe partea din față. Bridget și-a accesorizat ținuta cu adidași negri și o geantă navy purtată pe umăr, iar părul grizonat l-a prins într-un coc lejer.

Transformare spectaculoasă: a slăbit aproximativ 45 de kilograme

Ieșirea ei a fost prima apariție publică din decembrie încoace și a surprins-o pe actriță mai suplă ca oricând, în plin proces de slăbire. În ultimul an, Bridget a pierdut aproximativ 45 de kilograme și a fost văzută de mai multe ori prin Los Angeles, ocupându-se de diverse treburi, afișând o siluetă vizibil mai atletică.

Cariera impresionantă din anii ’80 și ’90

Bridget a devenit celebră în anii ’80 și ’90, fiind cunoscută pentru rolurile din The Godfather Part III, Single White Female, Scandal, Jackie Brown, Point of No Return și A Simple Plan. A fost nominalizată de două ori la Globurile de Aur și o dată la Emmy și a fost adesea comparată cu celebrul ei bunic, actorul Henry Fonda.

„Joacă în marea tradiție a bunicului ei, unde mai puțin înseamnă mai mult”, a spus Barbet Schroeder, regizorul filmului Single White Female, pentru The New York Times. „Nu am cunoscut niciun actor, poate cu excepția lui Jeremy Irons, care să știe atât de multe și să fie un profesionist atât de complet.”

Relația specială cu tatăl ei, Peter Fonda

Tatăl lui Bridget, Peter Fonda, și-a exprimat și el admirația pentru fiica sa și etica ei de muncă. „Pentru tatăl meu, actoria era totul. Era evadare, era terapie”, a declarat el. „Bridget nu e așa. Pentru ea nu e ceva compulsiv, nu vine din frică. Pentru ea e vorba de a aduna cât mai multe filme bune cât timp poate. Știe exact ce vrea.”

Bridget a fost primul copil al lui Peter, născută în 1964 din căsnicia cu Susan Brewer, înainte ca fratele ei, Justin, să vină pe lume în 1966. După divorțul părinților din 1972, Bridget și Justin au locuit cu mama lor și își vedeau tatăl când era posibil.

Citeşte şi: Actorul Michele Placido, celebrul comisar Corrado Cattani din „Caracatița”, greu de recunoscut la 79 de ani. De ce s-a despărțit de a doua soție, Federica Luna Vincenti, mai tânără cu 37 de ani

Citeşte şi: Cum arată Nick Nolte la 85 de ani. Transformarea celebrului actor, desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață” în anii ’90

Citeşte şi: Recunoști vedeta din imagine? Astăzi este un nume celebru în showbiz-ul românesc, femeie de afaceri, influencer și surprinde cu apariții nud în online

Citeşte şi: A cucerit Hollywoodul cu frumusețea ei, dar astăzi abia dacă o mai recunoști! La 83 de ani, legendara actriță a fost surprinsă pe străzile din L.A. / Foto

Deși divorțul părinților i-a creat un „sentiment de abandon”, Bridget a spus că, la maturitate, s-a înțeles „foarte bine” cu Peter și a rămas apropiată de el până la moartea acestuia, în august 2019.

„Am crescut înconjurată de adulți creativi și spontani, și a fost fantastic să merg în ritmul lor… Iar tata mă alerga pe terenul de tenis pe role”, a povestit ea pentru The Guardian în 2000. „Adică, poate că în ochii publicului tata era un hippy motociclist, dar a fost mereu un hippy elegant și îngrijit.”

Bridget s-a retras complet din actorie în 2002, ultimul ei rol fiind în filmul TV Snow Queen, lansat în același an.

În 2005, ea și soțul ei, compozitorul Danny Elfman, au devenit părinții lui Oliver. Întrebată în 2023 dacă ar lua în calcul o revenire în actorie, Bridget a răspuns simplu: „Nu. Nu cred, e prea plăcut să trăiești ca o persoană normală”.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News