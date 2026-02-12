Recunoști vedeta din imagine? Astăzi este un nume celebru în showbiz-ul românesc, femeie de afaceri, influencer și surprinde cu apariții nud în online

  MENIU  
Raluca Vițu
.  Actualizat 12.02.2026, 12:54

Este una dintre cele mai influente personalități din mediul online, este femeie de afaceri, a participat la „Asia Express”, dar și la „Bravo, ai stil” acum câțiva ani, iar în prezent are un look complet diferit față de anii tinereții și impresionează cu aparițiile sale îndrăznețe, nud sau în costum de baie, în mediul online. Ați ghicit cine este?

„Parte din evoluția mea ca femeie a fost dorința de a experimenta”

Carmen Negoiță (45 de ani), căci despre ea este vorba, a publicat în mediul online un set de fotografii din trecutul său, de acum aproape 20 de ani, când abia devenise mamă. În descrierea imaginilor, Carmen Negoiță a vorbit despre schimbările fizice prin care a trecut de-a lungul anilor.

Schimbarea a devenit pentru ea un mod de a se reinventa, nu un semn de instabilitate. Spune mereu că „nu există femeie urâtă, există doar femei neîngrijite sau femei care încă nu au descoperit ce le avantajează”, iar această convingere i-a ghidat întreaga evoluție personală.

De-a lungul timpului, a experimentat cu înfățișarea ei în toate felurile posibile: culori diferite de păr, tunsori îndrăznețe, stiluri vestimentare care să îi pună în valoare trăsăturile. Este genul de femeie care se plictisește repede dacă nu aduce, din când în când, o mică schimbare în viața ei. Pentru ea, transformarea nu înseamnă haos, ci curaj, joacă și o continuă descoperire de sine.

Carmen Negoita, despre aparitia nud pe internetIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 31)

A observat că blondul o întinerește, tunsoarea bob îi oferă un aer chic, cu influențe franțuzești, iar machiajele profesionale scot la iveală versiuni diferite ale ei — toate autentice, toate frumoase în felul lor.

În timp, a învățat că atunci când te cunoști, te accepți și știi cum să te pui în valoare, schimbarea nu mai este un risc, ci un aliat care te ajută să evoluezi și să strălucești în propriul tău ritm.

“Nu există femeie urâtă, există doar femei neîngrijite sau femei care încă nu au descoperit ce le avantajează.

Parte din evoluția mea ca femeie a fost dorința de a experimenta: culori diferite de păr, tunsori, haine care să mă pună în valoare și multe altele.

Prin natura mea, mă plictisesc repede dacă nu fac, din când în când, o mică schimbare. Pentru mine, schimbarea nu înseamnă lipsă de stabilitate, ci curaj, joacă și descoperire de sine.

Am observat că blondul mă întinerește, tunsoarea bob îmi oferă un aer chic, cu influențe franțuzești, iar machiajele realizate profesional mă pot transforma în diferite versiuni ale mele — fiecare autentică, fiecare frumoasă în felul ei. Cand înveți să te cunoști, să te accepți și să te pui în valoare, schimbarea devine un aliat, nu un risc”a transmis Carmen Negoiță pe Facebook.

Vezi în GALERIA FOTO mai multe fotografii din tinerețea sa.

Căsnicia cu Ionuț Negoiță și viața de după divorț

Carmen Negoiță a fost căsătorită timp de 11 ani cu omul de afaceri Ionuț Negoiță. Cei doi au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din mediul public românesc, iar relația lor a fost adesea în atenția presei, atât prin proiectele profesionale ale lui Ionuț, cât și prin expunerea publică a lui Carmen, devenită ulterior influencer și antreprenor în zona de lifestyle.

Din mariajul lor au rezultat doi copii: Ingrid, în prezent în vârstă de 24 de ani, și Harry – 22 ani. Cuplul s-a despărțit în 2010, ea rămânând fără funcția de manager al centrului de întreținere pe care-l dețineau.

„De două luni de zile s-a hotărât să nu mai lucrez acolo și asta a fost. Mergem mai departe, nu e niciun fel de problema. Se poate spune că am fost dată afară de Ionuț. Nu mi s-a dat nicio explicație. Probabil era foarte aiurea pentru el sau anumite persoane că noi să lucrăm în același loc, deși suntem divorțați. Nu se pune problema să sărăcesc. Veniturile mele veneau oricum din alte părți. Jobul acela îl făceam din plăcere și pasiune. Acum vreau să am o perioada de vacanță, în care să mă plimb și relaxez, iar la toamna o să mă gândesc ce fac. Cred că o să fac ceva hăinuțe pentru copii”, mărturisea Carmen Negoiță la acel moment.

Discuțiile despre banii primiți după divorț

Carmen a fost invitată anul trecut în emisiunea “40 de întrebări” cu Denise Rifai și a vorbit acolo, printre altele, și despre un subiect extrem de delicat: banii primiți după divorț. În ciuda speculațiilor apărute în spațiul public, ea a clarificat că nu a rămas cu milioane, ci doar cu o sumă modestă, menită să îi asigure un trai decent pe o perioadă de aproximativ 11 ani.

„O să vă zic ceva în premieră, ce nu se știe până în ziua de astăzi, faptul că, atunci când am divorțat, nu vorbim de milioane, vorbim de câteva sute de mii de euro care trebuiau plătite în 11 ani. Era vorba doar de plata acelor acțiuni pe care eu le aveam, 5% erau, în vreme de 11 ani. Se plăteau niște rate, care mie îmi asigurau un confort, ca eu să pot să dezvolt alte lucruri”, a mai spus aceasta.

Pierderea casei – cea mai dureroasă lovitură

Cea mai dureroasă pierdere pentru Carmen a fost casa care îi revenise după divorț. Deși documentele stipulau clar că ipoteca urma să fie stinsă odată cu finalizarea separării, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. După ani întregi de procese și încercări de a-și apăra drepturile, Carmen a ajuns să piardă totul.

„Casa care mi-a rămas mie la divorț, avea o ipotecă pe ea, ipoteca trebuia să fie ridicată la o lună după ce rămânea definitiv și irevocabil procedura de divorț, lucru care nu s-a întâmplat. După doi ani în care nu s-a întâmplat, am intentat un proces pentru obligațiunea de a face. Iar după șase ani de judecată mi s-a perimat dosarul din cauza avocaților mei. Prin urmare, casa în care stau nu mai este a mea, a fost scoasă la licitație de bancă, a fost cumpărată de o altă firmă și momentan mi se permite să stau acolo, dar eu nu mai sunt proprietară de nicio casă”, a mai spus Carmen Negoiţă în cadrul emisiunii de pe Kanal D.

Apariția nud care a stârnit reacții

Carmen Negoiță a apărut nud pe internet, stârnind numeroase reacții. Influencerița a explicat ulterior motivul din spatele imaginii controversate și a vorbit deschis despre încrederea în sine și expunerea publică. Fosta soție a lui Ionuț Negoiță a publicat o fotografie nud artistică, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

„Am făcut o selecție, mi s-a părut mie la un moment dat că fotografia aceasta, cea pe care am postat-o prima, a fost făcută în pandemie și, într-adevăr, a fost cea mai apreciată poză ever, deși este o poză sexy, nu se înțelege nimic. Nu este gândită de mine, recunosc, este reprodusă. Am ajuns la mare, am găsit cadrul perfect și am reprodus ideea aceasta”, a explicat Carmen Negoiță.

Deși în prezent arată impecabil, ea a recunoscut că atunci când a făcut fotografia, era mai slabă cu câteva kilograme.

„Într-adevăr, eram și mult mai slabă atunci. Avem cu 7 kilograme mai puțin. Este o poză artistică, o poză decentă și îmi place să creez chestii foarte atipice. Unele sunt pentru a transmite un mesaj, altele sunt pentru plăcerea mea artistică. Eu sunt creator de conținut, încerc să gândesc tot timpul chestii cât mai inedite, cât mai interesante. Unele vor să spună o poveste, să transmită un mesaj, altele sunt artistice”, a mai adăugat Carmen.

