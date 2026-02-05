Dana Săvuică și Carmen Negoiță, vacanță exotică în Guadeloupe: „Ne-am distrat cu rom și maracuja”

Dana Săvuică a plecat într-o vacanță exotică pe o insulă superbă, alături de prietena ei, Carmen Negoiță. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere la căldură, soare și plajă. Fotografiile vorbesc de la sine.

Dana Săvuică și Carmen Negoiță, vacanță exotică pe o insulă

Dana Săvuică a împlinit 56 de ani pe 23 ianuarie, motiv pentru care a fugit cu prietena ei, Carmen Negoiță, în Guadeloupe, o insulă superbă pe care s-au bronzat, s-au bălăcit și s-au bucurat de viață.

Citește și: Carmen Negoiță a făcut furori pe internet cu o poză nud. Cum a explicat acum influencerița postarea controversată

“Pe 23 ianuarie mi-am sărbătorit ziua de naștere la înălțime, la 10.000 de metri altitudine. Despre zborul lung spre Guadeloupe nu am simțit când a trecut timpul… Eu și Carmen suntem două călătoare care iubesc soarele… Una dintre atracțiile insulei Guadeloupe e să faci o plimbare cu kaiakul până la Rezervația Naturală Jean Cousteau.

După ce vâslești vreo 20 de minute, ajungi la mal pe o mică plajă, lași kaiakul pe nisip și intri în apacristalină, făcând snorkeling ca să admiri corali și pești. Este un Must Do!”, a povestit Dana Săvuică.

Temperaturile pe insula din Caraibe ajung până la 38 de grade, așa că cele două pasionate de soare s-au bronzat, au stat la soare și au cutreierat insula, gustând din toate cocktailurile posibile.

Citește și: Cu ce se ocupă Julie, fiica Danei Săvuică. A renunțat la o carieră în showbiz pentru alt domeniu: „Am încercat să o manageriez”

Dana Săvuică și Carmen Negoiță sunt tovarășe perfecte de vacanță. Își fac una alteia poze, merg la shopping și se distrează pe cinste.

Vacanță cu zbor gratis

Dana Săvuică a mărturisit că a plecat într-o vacanță de 10 zile la inițiative liniei aeriene franceze în schimbul promovării claselor de Premium Economy și Business.

“Am plecat cu Carmen într-o vacanță de 10 zile la invitația liniei aeriene franceze pentru a promova pe zboruri lungi confortul sporit de la Premium Economy și Business Class.

Am făcut o cură cu fructe tropicale,ne-am plimbat cu mașina peste toată insula care are formă de fluture și am făcut shopping. Ne-am luat accesorii, turbane caraibiene, costume de baie, kaftane și pareouri.

Citește și: Cum arată Dana Săvuică la 55 de ani, după ultima intervenție estetică suferită. Ce sfat oferă femeilor

Șlapi și lănțișoare de gât și de picior din cochilii și scoici.Ne-am distrat cu rom și maracuja, un fel de punch pe care îlbeam pe plajă la apus de soare”, a povestit Dana Săvuică pentru Click!

Cele două au ajuns acasă bronzate și gata de o nouă aventură, după ce s-au distrat pe insulă și au avut parte de o aventură frumoasă.

Urmărește-ne pe Google News