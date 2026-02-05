Dana Săvuică și Carmen Negoiță, vacanță exotică în Guadeloupe: „Ne-am distrat cu rom și maracuja”

Dana Săvuică a plecat într-o vacanță exotică pe o insulă superbă, alături de prietena ei, Carmen Negoiță. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere la căldură, soare și plajă. Fotografiile vorbesc de la sine.
“Pe 23 ianuarie mi-am sărbătorit ziua de naștere la înălțime, la 10.000 de metri altitudine. Despre zborul lung spre Guadeloupe nu am simțit când a trecut timpul… Eu și Carmen suntem două călătoare care iubesc soarele… Una dintre atracțiile insulei Guadeloupe e să faci o plimbare cu kaiakul până la Rezervația Naturală Jean Cousteau.
După ce vâslești vreo 20 de minute, ajungi la mal pe o mică plajă, lași kaiakul pe nisip și intri în apacristalină, făcând snorkeling ca să admiri corali și pești. Este un Must Do!”, a povestit Dana Săvuică.
Temperaturile pe insula din Caraibe ajung până la 38 de grade, așa că cele două pasionate de soare s-au bronzat, au stat la soare și au cutreierat insula, gustând din toate cocktailurile posibile.
“Am plecat cu Carmen într-o vacanță de 10 zile la invitația liniei aeriene franceze pentru a promova pe zboruri lungi confortul sporit de la Premium Economy și Business Class.
Am făcut o cură cu fructe tropicale,ne-am plimbat cu mașina peste toată insula care are formă de fluture și am făcut shopping. Ne-am luat accesorii, turbane caraibiene, costume de baie, kaftane și pareouri.