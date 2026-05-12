O prezență legendară a ecranului, a cărei eleganță a definit generații întregi de spectatori, a surprins recent publicul printr-o apariție rară și neașteptată în cadrul unui eveniment de o exclusivitate absolută.

Retrasă în ultimii ani din lumina reflectoarelor pentru a traversa momente personale dificile, celebra actriță a demonstrat că și-a păstrat farmecul inconfundabil, alegând să revină în atenția presei într-un context dominat de cei mai influenți oameni ai planetei.

Celebra actriță, alături de titanii lumii la „tabăra de vară a miliardarilor”

Actrița Candice Bergen, în vârstă de 80 de ani, a fost surprinsă miercuri într-o postură inedită în Idaho, participând la celebra Conferință Sun Valley organizată de Allen & Company. Cunoscută în cercurile înalte drept „tabăra de vară pentru miliardari”, această întâlnire anuală este faimoasă pentru lista de invitați ultra-exclusivistă, bazată strict pe invitații private.

Bergen a fost fotografiată în timp ce se deplasa cu o mașinuță de golf spre locația evenimentului, afișând o atitudine extrem de relaxată, cu picioarele ridicate, semn că se simte în largul ei printre liderii mondiali.

Vedeta din „Murphy Brown” a optat pentru un stil casual, purtând blugi, o jachetă albastră cu fermoar și ochelari de soare negri, însă pletele sale blonde emblematice au făcut-o imposibil de confundat. Prezența ei la Sun Valley Lodge nu este o premieră, actrița fiind o obișnuită a acestui eveniment de networking unde, alături de nume precum Mark Zuckerberg, Tim Cook sau Gayle King, se discută viitorul tehnologiei și al finanțelor.

O reuniune de elită între tehnologie și inteligență artificială

Ediția din acest an a conferinței a atras atenția și prin prezența proaspeților căsătoriți Jeff Bezos și Lauren Sánchez, care au sosit la eveniment ținându-se de mână. Întâlnirea de trei zile, desfășurată într-un cadru montan de lux, oferă participanților oportunitatea de a discuta teme de actualitate presante, cum ar fi ascensiunea și influența inteligenței artificiale. Deși atmosfera este una informală, permițând activități precum drumețiile sau golful, mizele discuțiilor purtate de acești titani ai industriei sunt de o importanță globală.

Invitația primită de Candice Bergen la acest eveniment select nu este întâmplătoare, având în vedere rădăcinile sale adânc înfipte în aristocrația divertismentului american. Fiică a faimosului ventriloc Edward Bergen și a modelului Frances Bergen, actrița a reușit să își mențină relevanța în industria cinematografică timp de decenii, fiind de cinci ori câștigătoare a premiului Emmy.

Revenirea pe ecrane și momentele de cumpănă din viața personală

Recent, fanii au putut să o revadă pe Bergen reluând rolul memorabil al personajului Enid Frick în cel de-al doilea sezon al producției „And Just Like That”, continuarea serialului „Sex and the City”. Această revenire profesională a venit într-un moment marcat de o pierdere profundă pe plan personal. În luna ianuarie a acestui an, actrița și-a luat rămas bun de la soțul ei, dezvoltatorul imobiliar Marshall Rose, care a încetat din viață la vârsta de 88 de ani din cauza complicațiilor provocate de boala Parkinson.

Înainte de căsnicia cu Rose, Bergen a fost căsătorită cu renumitul regizor francez Louis Malle, din 1980 până la decesul acestuia în 1995, parteneriat din care a rezultat singurul ei copil, Chloe Malle. În ciuda acestor provocări personale, apariția sa la Sun Valley demonstrează o forță interioară remarcabilă și o dorință de a rămâne conectată la pulsul schimbărilor mondiale, într-un mediu unde, după cum spun martorii, „participanții de profil înalt analizează influența și emergența inteligenței artificiale” în acest weekend de elită.

Foto – Prodimedia

