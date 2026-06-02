Actrița Kelly Curtis, sora mai mare a celebrei Jamie Lee Curtis, a murit la 69 de ani

Kelly Curtis, actriță, regizoare de documentare și o prezență discretă, dar remarcabilă în lumea cinematografiei, s-a stins din viață sâmbătă dimineață, la vârsta de 69 de ani. Anunțul tragic a fost făcut public de sora sa mai mică, celebra actriță Jamie Lee Curtis, laureată a premiului Oscar.

Familia nu a dezvăluit cauza oficială a decesului.

O viață trăită în armonie cu natura și arta

Dispariția lui Kelly Curtis lasă un gol imens în inimile celor care au cunoscut-o, însă sora ei a ținut să celebreze personalitatea ei vibrantă și complexă. Într-un mesaj profund emoționant publicat pe rețelele de socializare, Jamie Lee Curtis a oferit publicului o imagine caldă și intimă a celei care i-a fost cel mai apropiat om de-a lungul întregii vieți.

„A murit în casa ei. În mijlocul naturii. În pace. A fost prima mea prietenă și confidenta mea de o viață. Era de o frumusețe răpitoare și o actriță talentată. Juca excepțional de bine whist, colecționa broaște țestoase, își iubea familia, natura, musica, cumpărăturile din magazine second-hand, călătoriile, Facebook-ul și Pokémon Go. Era mândră de rădăcinile ei daneze și de ascendența ei evreiască maghiară și era o patrioată americană devotată”, a declarat sora artistei, omagiind paleta largă de pasiuni care i-au definit existența.

Cariera în cinematografie și televiziune

Născută în Santa Monica la 17 iunie 1956, Kelly Lee Curtis a intrat în contact cu lumea filmului încă din primii ani de viață. Prima sa apariție pe marele ecran a avut loc în anul 1958, în pelicula de aventuri The Vikings, un proiect de succes în care au jucat chiar părinții săi. Deși inițial a urmat un parcurs diferit, absolvind Skidmore College din New York în 1972 cu o diplomă în afaceri și profesând ca agent de bursă, chemarea scenei a fost mai puternică. Ulterior, ea a studiat actoria la prestigiosul Lee Strasberg Theatre Institute și a devenit membră a organizației The Actors Studio.

Cariera sa a inclus roluri diverse, de la piesa de teatru Say Goodnight, Gracie din 1982, până la apariții cinematografice notabile. A jucat alături de sora ei într-un rol secundar în celebra comedie Trading Places (1983), a fost protagonista comediei germane Magic Sticks (1987) și a marcat o prezență memorabilă în filmul horror italian The Devil’s Daughter (1991), o producție co-scrisă și produsă de maestrul genului, Dario Argento. În televiziune, publicul o cunoaște din primul sezon al serialului The Sentinel (1996-1999), unde a interpretat-o pe sora medicală devenită locotenent Carolyn Plummer, dar și din aparițiile sale episodice în producții de succes precum The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings, Star Trek: Deep Space Nine și Judging Amy.

Moștenirea unei dinastii de la Hollywood și spiritul filantropic

Kelly Curtis a făcut parte dintr-o dinastie artistică de excepție. Părinții săi s-au căsătorit în 1951 și au divorțat în 1962. Mama sa, Janet Leigh, celebră pentru rolul de referință din Psycho (1960), dar și pentru interpretările din Touch of Evil (1958) și The Manchurian Candidate (1962), s-a recăsătorit ulterior cu finanțatorul Robert Brandt, alături de care a rămas până la decesul ei în 2004. Tatăl ei, Tony Curtis, nominalizat la Oscar pentru The Defiant Ones (1958) și protagonist al unor capodopere precum Some Like It Hot (1958) și Sweet Smell of Success (1957), a fost căsătorit de șase ori și s-a stins din viață în 2010. Dincolo de faima părinților, sora sa mai mică, Jamie Lee Curtis, a dus mai departe succesul familiei, câștigând un premiu Oscar în 2022 pentru rolul din Everything Everywhere All at Once.

Pe lângă activitatea din fața camerelor, Kelly Curtis s-a implicat activ în spatele scenei și în proiecte cu impact cultural. A fost asistentă de producție pentru sora ei la filme populare precum Freaky Friday (2003), Christmas With the Kranks (2004) și You Again (2010) și a regizat în 2018 documentarul Marby Jets Are Go, dedicat unei echipe de atletism dintr-un liceu australian. De asemenea, o parte importantă a vieții sale a fost dedicată actelor de caritate. Împreună cu tatăl ei, Bernard Schwartz (numele real al lui Tony Curtis), a contribuit la strângerea de fonduri pentru renovarea și restaurarea Sinagogii istorice de pe strada Dohány din Budapesta, acțiune realizată prin intermediul Fundației Emanuel, creată în memoria bunicului ei.

În urma sa rămân partenerul ei de viață, cel de-al doilea soț, John Marsh — regizor, producător și profesor emerit, alături de care a fondat compania de producție Liberty Films —, cumnatul ei, Christopher Guest, și frații vitregi Alexandra, Allegra și Ben. Un alt frate vitreg, Nicholas, a decedat în anul 1994.

