Andrei Cosmin Gușă, fiul lui Cozmin Gușă, și Jessie Baneș s-au căsătorit! Cum au apărut Ramona Bădescu și Cristina Spătar la nuntă

Jessie Baneș și Andrei Cosmin Gușă s-au căsătorit pe 31 mai 2026, la Restaurantul Pescăruș, într-o ceremonie plină de emoție. Mirii au strălucit cu entuziasm, iar invitați celebri au completat atmosfera de poveste.

Deputatul și vicepreședintele AUR Andrei Cosmin Gușă, fiul lui Cozmin Gușă, și cântăreața Jessie Baneș și-au oficializat relația duminică, 31 mai. Evenimentul a adunat laolaltă invitați din lumea artistică, politică și media, într-o atmosferă festivă.

Mireasa a atras toate privirile în ziua cea mare. Jessie Baneș a optat pentru o rochie tip sirenă, o alegere inspirată, care i-a pus în valoarea silueta grațioasă. Detaliile discrete, precum funda feminină și părul coafat în bucle lejere au completat apariția sofisticată. Machiajul, subtil și luminos, a subliniat naturalețea artistei. Seara, artista s-a schimbat într-o rochie mini fără bretele, cu aplicații strălucitoare.

Invitați de renume

Nunta a fost marcată de zâmbete, muzică și momente de neuitat alături de apropiați. Pentru dansul mirilor, Andrei și Jesse a ales piesa „Say You, Say Me”, a lui Lionel Ritchie. Printre invitații de renume s-au numărat Ramona Bădescu, Adriana Bahmuțeanu, Cristina Spătar, Luis Lazarus și Ovidiu Lipan Țăndărică, demonstrând că evenimentul a fost o punte între diverse domenii și personalități. Această diversitate a contribuit la farmecul unei seri memorabile.

Andrei Cosmin Gușă este fiul lui Cozmin Gușă, fizician și fost membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României. El și Jessie Baneș și-au anunțat logodna în ianuarie 2025. După un an de planuri și emoții, nunta a fost un pas natural în consolidarea poveștii lor de iubire. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru relaxat, dar festiv, în prezența familiei și prietenilor apropiați.

Cine este Jessie Baneș

Jessie Baneș este o cântăreață de muzică populară din Oradea, fiica fostului fotbalist Mihai Baneș. Jessie s-a remarcat în 2015 la „Vocea României”, unde a făcut parte din echipa lui Marius Moga, iar mai târziu și-a extins activitatea în radio și televiziune. În prezent, tânăra este gazdă la Radio Gold FM România, al cărui CEO este soțul ei. Din anul 2022, Jessie face parte și din echipa emisiunii „Acces Direct”, unde este invitată permanentă, în calitate de jurnalistă.

În 2018, Jessie a participat la Selecția Națională pentru Eurovision cu piesa „Lightning strikes”, o experiență care i-a adus noi perspective artistice. Cu toate acestea, artista nu ezită să critice concursurile muzicale, afirmând: „Toate concursurile acestea sunt aranjate, nu vă mai uitați, pentru că vă pierdeți timpul. Și nu spun asta pentru că aș fi meritat neapărat eu să câștig. Toți cei care au participat vreodată la genul acesta de concursuri știu foarte bine despre ce vorbesc”.

