Un nou început pentru Răzvan Dumitrescu! După 15 ani la Antena 3 CNN, jurnalistul și-a luat rămas-bun de la telespectatori în direct, anunțând un nou proiect inedit în presă.

Răzvan Dumitrescu pleacă de la Antena 3 CNN

Răzvan Dumitrescu, una dintre cele mai respectate figuri ale jurnalismului românesc, a surprins publicul pe 31 mai 2026, anunțându-și în direct demisia de la Antena 3 CNN, după 15 ani de activitate intensă. Cu o carieră de peste trei decenii în presă, acesta a fost un reper pentru telespectatori, remarcându-se prin interviuri incisive și dezbateri de impact. „Astăzi nu a fost doar ultima ediție a emisiunii «Subiectiv», ci, în același timp, și ultima emisiune pe care am realizat-o la Antena 3 CNN”, a declarat jurnalistul, citat de Viva.ro.

În mesajul său de rămas-bun, Dumitrescu a subliniat că acest pas nu reprezintă un adio adresat presei. „Rămân în presă și voi fi mereu alături de voi, dar într-un alt mod. Veți afla detalii în curând”, a promis el, adăugând mulțumiri sincere pentru publicul său fidel, colegi și invitați. Această decizie marchează o tranziție semnificativă în cariera sa, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să afle care va fi următorul său proiect profesional.

„Vă mulțumesc pentru încrederea pe care am simțit-o”

„Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și pentru încrederea pe care am simțit-o, în toți acești ani, din partea dumneavoastră. (…) Le mulțumesc colegilor din redacție și întregii echipe pentru toți acești ani minunați. Gând bun tuturor și mult succes în continuare! (…) Mulțumesc, Antena 3 CNN, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc, dragi telespectatori și, desigur, mulțumesc, dragi invitați”, a încheiat Răzvan Dumitrescu.

Din 2010, Dumitrescu a fost un pilon al echipei Antena 3 CNN, moderând unele dintre cele mai urmărite emisiuni de știri și dezbateri. Cu un stil direct și o abordare incisivă a subiectelor fierbinți, el a contribuit semnificativ la conturarea identității postului. Jurnalistul a fost implicat în momente cheie care au captat atenția publicului, consolidându-și reputația ca fiind una dintre vocile de încredere ale televiziunii de știri din România.

Un mesaj care a stârnit curiozitate

Chiar înainte de ultima sa emisiune, Dumitrescu a publicat pe Facebook un mesaj enigmatic, în care a reflectat asupra celor 15 ani petrecuți la Antena 3 CNN și a lăsat să se înțeleagă că urmează schimbări importante. Postarea a generat speculații și a amplificat interesul publicului față de decizia sa.

„15 ani, 11 zile, 23 de zile și 2 ore. Mulțumesc, Antena 3”, este mesajul scris de jurnalist pe o fotografie.

