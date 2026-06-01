  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 2 iunie 2026. Va plăți prețul răutățile pe care le-a făcut. O zodie trebuie să răspundă pentru greșelile trecutului

Horoscop 2 iunie 2026. Va plăți prețul răutățile pe care le-a făcut. O zodie trebuie să răspundă pentru greșelile trecutului

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 2 iunie 2026. O zi în care nimeni nu poate evita consecințele faptelor sale. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Taurul este zodia care se confruntă astăzi cu efectele propriilor alegeri, iar astrele nu mai permit amânări sau scuze. Sub influența tensionată dintre Saturn și Pluto, multe adevăruri ies la suprafață, iar consecințele unor gesturi din trecut devin imposibil de ignorat. Pentru unii nativi, ziua vine cu regrete apăsătoare și cu realizarea faptului că anumite cuvinte sau acțiuni au rănit profund oameni apropiați.

Horoscop 2 iunie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 2 iunie 2026

O informație neașteptată sau o propunere surprinzătoare poate schimba radical planurile pe care le aveați pentru următoarele luni. Sextilul dintre Mercur și Saturn vă ajută să luați decizii mature și bine calculate în plan financiar. Evitați investițiile impulsive, însă rămâneți deschiși către noi oportunități de câștig care apar pe neașteptate. În plan sentimental, cuadratura dintre Venus și Neptun poate aduce confuzie și neînțelegeri. Partenerul poate interpreta greșit anumite gesturi sau intenții, motiv pentru care sinceritatea devine esențială. Energia Lunii vă amplifică magnetismul și carisma naturală. Nivelul de energie este ridicat, iar interacțiunile sociale vă pot aduce exact contactele de care aveați nevoie. Astrele arată că o conversație aparent banală poate deveni cheia unei schimbări importante în viața voastră profesională.

Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 2 iunie 2026

Taurul a încercat în ultimele luni să controleze situații, să impună reguli sau să obțină avantaje fără să țină cont de impactul emoțional asupra celor din jur. Astăzi însă, karma își cere drepturile. Astrologic vorbind, este un moment de bilanț dur, dar necesar. Universul îl obligă pe acest nativ să privească adevărul în față și să accepte că nu toate deciziile sale au fost corecte.
În plan personal, pot apărea conflicte tensionate, reproșuri sau discuții care răscolesc răni vechi. O persoană apropiată poate cere explicații sau poate decide să se îndepărteze definitiv după o perioadă lungă de suferință și dezamăgire. Pentru Taur, această ruptură poate fi greu de suportat, mai ales că vine într-un moment în care începe să conștientizeze cât de mult a greșit.
Nici sectorul profesional nu este complet liniștit. Astrele arată că anumite promisiuni nerespectate sau decizii egoiste pot afecta imaginea și relațiile de la locul de muncă. Taurul trebuie să fie extrem de atent la modul în care comunică și să evite orgoliul sau încăpățânarea excesivă. Orice încercare de a manipula situațiile se poate întoarce acum împotriva sa.
Totuși, această zi nu este doar despre pedeapsă karmică, ci și despre lecții importante. Dacă Taurul își asumă sincer greșelile și renunță la atitudinile toxice, poate începe un proces real de vindecare și transformare. Astrele oferă șansa unei reconstrucții emoționale, însă numai după ce adevărul este acceptat fără mască și fără orgoliu.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 2 iunie 2026

Puternica întâlnire dintre Soare și Uranus chiar în semnul vostru transformă această zi într-un adevărat punct de cotitură. Pot apărea evenimente neașteptate care vă schimbă complet perspectiva asupra viitorului. Mercur în sextil cu Saturn vă oferă claritate mentală și capacitatea de a transforma ideile îndrăznețe în planuri concrete. În plan profesional, pot apărea oferte sau schimbări bruște care par aproape prea bune pentru a fi adevărate. Analizați atent fiecare detaliu înainte de a lua o decizie finală. Flexibilitatea voastră naturală devine acum unul dintre cele mai mari avantaje. Relațiile personale necesită mai multă atenție din cauza influenței tensionate dintre Venus și Neptun. Evitați mesajele ambigue și spuneți direct ceea ce simțiți. Luna vă stimulează creativitatea și dorința de afirmare.

„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 2 iunie 2026

Venus creează o atmosferă ideală pentru liniște emoțională și apropiere sufletească. Este o zi excelentă pentru consolidarea relațiilor de familie și pentru a aduce mai mult confort în viața personală. Jupiter din Rac vă amplifică intuiția și sensibilitatea, oferindu-vă o înțelegere profundă a oamenilor din jur. Totuși, cuadratura dintre Venus și Neptun poate aduce confuzie în plan sentimental. Nu trageți concluzii pripite dacă partenerul pare distant sau schimbător. În carieră, conjuncția Soarelui cu Uranus anunță posibile schimbări sau reorganizări neașteptate. Mercur și Saturn vă ajută să vă adaptați rapid și să luați decizii înțelepte. Sectorul financiar cere mai multă organizare și prudență. Investițiile legate de casă, familie sau confort personal pot aduce beneficii pe termen lung. Astrele vă recomandă să vă ascultați instinctele, pentru că ele vă vor conduce exact acolo unde trebuie.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 2 iunie 2026

Luna vă transformă în centrul atenției și vă oferă un plus considerabil de carismă. Sextilul dintre Mercur și Saturn favorizează discuțiile serioase și deciziile importante legate de viitor. Este o zi excelentă pentru prezentări, negocieri sau apariții publice. Conjuncția Soarelui cu Uranus activează sectorul prieteniilor și al relațiilor sociale. O întâlnire neașteptată sau un mesaj primit de la o persoană din trecut vă poate deschide noi perspective. În dragoste, Venus și Neptun vă recomandă prudență înainte de a face pași decisivi. Dacă partenerul pare nesigur, oferiți-i timp și răbdare. Energia creativă este la cote foarte ridicate, iar proiectele artistice sau hobby-urile pot aduce inclusiv beneficii financiare. Generozitatea și optimismul vostru inspiră oamenii din jur. Astrele vă reamintesc că talentul vostru de a motiva și de a lumina viețile altora este acum mai valoros ca oricând.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 2 iunie 2026

Ziua favorizează ordinea, planificarea și rezolvarea problemelor care necesită atenție la detalii. Conjuncția Soarelui cu Uranus poate aduce schimbări neașteptate în plan profesional. Programul obișnuit poate fi dat peste cap, însă capacitatea voastră de adaptare va face diferența. Pot apărea metode noi de lucru, proiecte moderne sau oportunități legate de tehnologie. În relații, influența tensionată dintre Venus și Neptun vă cere mai multă răbdare și empatie. Partenerul poate trece printr-o perioadă sensibilă și are nevoie de susținerea voastră, nu de critici. În planul sănătății, este momentul potrivit pentru a vă reorganiza stilul de viață și rutina zilnică. Luna vă amintește că odihna și bucuriile simple sunt esențiale pentru echilibrul interior. Astrele vă susțin să găsiți armonia perfectă între responsabilitate și relaxare.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 2 iunie 2026

Pot apărea propuneri legate de cursuri, colaborări externe, proiecte internaționale sau deplasări importante. Sextilul dintre Mercur și Saturn vă ajută să organizați documente, negocieri și planuri pe termen lung cu multă claritate. În relațiile personale, cuadratura dintre Venus și Neptun poate crea tensiuni și neînțelegeri subtile. Încercarea de a mulțumi pe toată lumea vă poate obosi emoțional și poate complica lucrurile. Astrele vă recomandă să puneți accent pe sinceritate și pe dialog autentic cu oamenii apropiați. În plan financiar, pot apărea venituri surprinzătoare sau oportunități noi de câștig. Diplomația și eleganța voastră naturală vă ajută să obțineți acorduri avantajoase și sprijin important. Evitați însă cheltuielile impulsive și analizați atent orice investiție majoră. Un hobby sau un proiect creativ poate începe să genereze profit mai repede decât vă așteptați. Luna vă amplifică dorința de frumusețe, armonie și apreciere socială, iar energia voastră rafinată atrage admirația celor din jur.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 2 iunie 2026

Este posibil să fiți nevoiți să luați decizii importante legate de bani, datorii sau parteneriate financiare. Sextilul dintre Mercur și Saturn vă ajută să clarificați acte, negocieri și situații juridice complicate. Transformările profunde prin care treceți capătă acum un nou sens și vă împing către maturizare. Intuiția este extrem de puternică, însă trebuie susținută și de logică și dovezi concrete. Capacitatea voastră de a descifra intențiile ascunse ale oamenilor devine impresionantă. În dragoste, influența tensionată dintre Venus și Neptun poate scoate la suprafață neadevăruri, secrete sau dezamăgiri. Nu evitați întrebările directe dacă simțiți că ceva nu este clar. Luna activează sectorul carierei și al reputației, aducând șanse importante de afirmare profesională. Puteți primi recunoaștere, laude sau chiar o propunere de avansare. Magnetismul și inteligența voastră strategică îi impresionează puternic pe cei din jur.

Horoscop zilnic Săgetător- Previziuni pentru 2 iunie 2026

Pot apărea propuneri neașteptate, atât în plan sentimental, cât și profesional. Sextilul dintre Mercur și Saturn vă ajută să analizați lucid situațiile și să luați decizii echilibrate. În carieră, se întrevăd oportunități legate de străinătate, colaborări internaționale sau extinderea activității într-o direcție nouă. Cunoștințele, experiența și deschiderea voastră culturală vă oferă un avantaj clar. Nu respingeți ideile curajoase, chiar dacă par greu de realizat la început. În plan sentimental, Venus și Neptun pot crea neînțelegeri generate de diferențe de valori sau obiective de viață. O conversație sinceră poate rezolva multe tensiuni. Luna stimulează dorința de cunoaștere, aventură și evoluție personală. Este o zi excelentă pentru studiu, planuri de călătorie sau proiecte educaționale. Astrele arată că optimismul vostru îi inspiră profund pe oamenii din jur.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 2 iunie 2026

Ziua este ideală pentru planificare strategică, stabilirea obiectivelor și consolidarea proiectelor importante. Conjuncția dintre Soare și Uranus poate aduce idei inovatoare și soluții neașteptate pentru îmbunătățirea activității profesionale. În carieră, pot apărea oportunități surprinzătoare de promovare sau schimbări de direcție care vă avantajează pe termen lung. Experiența și seriozitatea voastră sunt apreciate de superiori și colaboratori. Nu evitați responsabilitățile suplimentare, pentru că ele pot deschide uși importante. În plan financiar și sentimental, Venus și Neptun vă avertizează să nu luați decizii bazate exclusiv pe emoții. Evitați cumpărăturile impulsive și analizați atent orice promisiune sau ofertă. Luna vă amintește că echilibrul dintre muncă și viața personală este esențial. Acordați mai mult timp familiei și oamenilor apropiați. Astrele arată că stabilitatea pe care o construiți acum va deveni fundația unor reușite importante în viitor.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 2 iunie 2026

Pot apărea oportunități spectaculoase în proiecte artistice, activități online sau inițiative legate de tehnologie și inovație. Sextilul dintre Mercur și Saturn vă ajută să transformați ideile îndrăznețe în planuri concrete și eficiente. Pluto retrograd în semnul vostru continuă procesul profund de transformare interioară. Evenimentele acestei zile pot deveni declanșatorul unei schimbări majore de mentalitate sau direcție personală. Intuiția este puternică, însă trebuie echilibrată cu realism și strategie. În relații, Venus și Neptun pot crea neînțelegeri legate de libertate, independență sau planuri de viitor. Dorința voastră de spațiu personal poate intra în conflict cu nevoia partenerului de apropiere emoțională. Găsirea unui echilibru devine esențială. Sectorul financiar este favorizat prin idei moderne, proiecte digitale sau colaborări neconvenționale. Luna vă accentuează nevoia de afirmare și autenticitate.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 2 iunie 2026

Sunt posibile mutări, renovări sau decizii importante care implică familia și spațiul personal. Sextilul dintre Mercur vă ajută să organizați totul eficient și să găsiți soluții practice pentru orice provocare. Nodul Nord retrograd în semnul vostru vă amintește cât de importantă este evoluția spirituală și echilibrul interior. Nu vă grăbiți să faceți schimbări radicale fără o analiză profundă a emoțiilor voastre. Venus amplifică sensibilitatea caracteristică semnului vostru, însă pot crea și iluzii în plan sentimental. Evitați idealizarea partenerului și observați faptele concrete, nu doar promisiunile. Energia creativă este extrem de puternică și favorizează arta, muzica, scrisul sau orice activitate care implică imaginația. Luna vă amintește că exprimarea sinceră a emoțiilor poate deveni o formă de vindecare. Astrele arată că empatia și bunătatea voastră au acum un impact profund asupra oamenilor din jur.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Onix Negru - Ediția nr. 39 (Descoperă Mineralele Pământului) Onix Negru - Ediția nr. 39 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Fanatik
Prezență surpriză lângă Nadia Comăneci la Onești. Pe cine a trimis președintele Nicușor Dan să fie alături de ”Zeița de la Montreal”, la întoarcerea acasă
Prezență surpriză lângă Nadia Comăneci la Onești. Pe cine a trimis președintele Nicușor Dan să fie alături de ”Zeița de la Montreal”, la întoarcerea acasă
GSP.ro
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
Click.ro
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
TV Mania
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Redactia.ro
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Citește și...
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă, sală de cinema și vedere la lac
Metode simple prin care poți reduce consumul aerului condiționat în zilele caniculare
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Unde se vede prima dată în România „Fjord”, filmul de Palme d’Or al lui Cristian Mungiu
Horoscop 1 iunie 2026. Mercur în Rac. Se ajunge la un punct de cotitură. O zodie poate ajunge la o despărțire sau un divorț. Va suferi crunt
Zodii lovite de ghinion în iunie. Încep vara cu stângul
Horoscop iunie 2026. Seism astral. Viața unei zodii se zguduie din temelii. Totul se destramă, nimic nu se mai leagă
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Cum arată Mariana Bitang la 64 de ani. Cea mai iubită antrenoare e greu de recunoscut. A fost surprinsă la o plimbare prin Herăstrău, alături de Octavian Bellu / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andrei Cosmin Gușă, fiul lui Cozmin Gușă, și Jessie Baneș s-au căsătorit! Cum au apărut Ramona Bădescu și Cristina Spătar la nuntă
Andrei Cosmin Gușă, fiul lui Cozmin Gușă, și Jessie Baneș s-au căsătorit! Cum au apărut Ramona Bădescu și Cristina Spătar la nuntă
Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul primului lor copil: „La mulți ani tuturor copiilor, și celor care sunt încă în burtică!”
Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul primului lor copil: „La mulți ani tuturor copiilor, și celor care sunt încă în burtică!”
Proiecte speciale
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Libertatea.ro
Amendă de 750 de euro dacă-ți uiți mopul pe balcon: 7 reguli ciudate care te lasă fără bani în buzunar dacă ești turist în această țară
Amendă de 750 de euro dacă-ți uiți mopul pe balcon: 7 reguli ciudate care te lasă fără bani în buzunar dacă ești turist în această țară
Avantaje
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu. Mesajele îndurerate ale celor care au iubit-o: „Un omagiu doamnei care a înfrumusețat istoria TVR”
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu. Mesajele îndurerate ale celor care au iubit-o: „Un omagiu doamnei care a înfrumusețat istoria TVR”
Imagini cu mormântul Teodorei Marcu, la un an de când a fost ucisă. Mesajele emoționante gravate pe cavou
Imagini cu mormântul Teodorei Marcu, la un an de când a fost ucisă. Mesajele emoționante gravate pe cavou
Daciana Sârbu și Victor Ponta, împreună la absolvirea fiicei lor, Irina. Cum au fost surprinși cei trei
Daciana Sârbu și Victor Ponta, împreună la absolvirea fiicei lor, Irina. Cum au fost surprinși cei trei
Răzvan Dumitrescu a încheiat colaborarea cu Antena 3 CNN. Și-a anunțat demisia în direct: „Rămân în presă. Veți afla detalii în curând”
Răzvan Dumitrescu a încheiat colaborarea cu Antena 3 CNN. Și-a anunțat demisia în direct: „Rămân în presă. Veți afla detalii în curând”
Observator News
Prețurile apartamentelor au explodat în România, dar scad chiriile. Oraşul care a depăşit Capitala la costuri
Prețurile apartamentelor au explodat în România, dar scad chiriile. Oraşul care a depăşit Capitala la costuri
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Milioane de oameni iau aceste medicamente în fiecare zi. Combinația care poate deveni periculoasă, potrivit medicilor
Milioane de oameni iau aceste medicamente în fiecare zi. Combinația care poate deveni periculoasă, potrivit medicilor
Un copil de 13 ani a înotat patru ore prin ocean pentru a-și salva mama și frații. Gestul său a impresionat o lume întreagă
Un copil de 13 ani a înotat patru ore prin ocean pentru a-și salva mama și frații. Gestul său a impresionat o lume întreagă
Un tip perfid de cancer mamar crește alarmant. Nu formează mereu nodul și poate fi ratat la mamografie
Un tip perfid de cancer mamar crește alarmant. Nu formează mereu nodul și poate fi ratat la mamografie
Cât va câștiga primarul unei localități mici din 2027. Grila completă de salarizare pentru aleșii locali
Cât va câștiga primarul unei localități mici din 2027. Grila completă de salarizare pentru aleșii locali
TV Mania
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Libertatea
Marilyn Monroe ar fi împlinit 100 de ani: filmele ei produceau 200.000.000 de dolari, dar diva era măcinată de anxietate
Marilyn Monroe ar fi împlinit 100 de ani: filmele ei produceau 200.000.000 de dolari, dar diva era măcinată de anxietate
Cristian Mungiu, după al doilea Palme d’Or: „Statul datorează 130.000.000 de euro cinematografiei. Să nu investim doar în kilometri de autostradă”
Cristian Mungiu, după al doilea Palme d’Or: „Statul datorează 130.000.000 de euro cinematografiei. Să nu investim doar în kilometri de autostradă”
Amendă de 750 de euro dacă-ți uiți mopul pe balcon: 7 reguli ciudate care te lasă fără bani în buzunar dacă ești turist în această țară
Amendă de 750 de euro dacă-ți uiți mopul pe balcon: 7 reguli ciudate care te lasă fără bani în buzunar dacă ești turist în această țară
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri fără perdea despre Vali Vijelie, în serialul „Cămătarii”. „Era la spart de case. Este cel mai bătăuș dintre lăutari”
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri fără perdea despre Vali Vijelie, în serialul „Cămătarii”. „Era la spart de case. Este cel mai bătăuș dintre lăutari”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton