ELLE New Media Awards 2026: O seară dedicată celebrării performanței și inovației digitale

ELLE New Media Awards 2026 a adus magie la UNDA OPEN POSSIBILITIES pe 25 mai. Sub tema „Enchanted Garden”, evenimentul a premiat creativitatea digitală și a oferit un spectacol memorabil susținut de Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea locului 3 la Eurovision 2026.

ELLE New Media Awards 2026 – o noapte dedicată creativității și talentului digital

Sub conceptul „Enchanted Garden”, creativitatea digitală și talentul autohton au strălucit la cea de-a unsprezecea ediție ELLE New Media Awards, pe 25 mai 2026. Evenimentul, găzduit la UNDA OPEN POSSIBILITIES, a fost o celebrare vibrantă a celor mai influente voci din social media, într-un decor de poveste ce a transformat seara într-o experiență magică.

ELLE România, mereu în avangarda recunoașterii excelenței, a aplaudat eforturile creatorilor de conținut care modelează peisajul digital al țării. Roxana Voloșeniuc, redactor-șef ELLE România, și Maurice Munteanu, fashion editor, au condus ceremonia cu grație și energie, făcând din fiecare moment o adevărată sărbătoare a talentului.

Câștigătorii care ne inspiră zi de zi

Alegerea câștigătorilor celor opt categorii a stat în mâinile publicului, care a votat pe Elle.ro. Iată personalitățile care au cucerit inimile urmăritorilor:

Fashion : Ada Goiu

: Ada Goiu Beauty : Ștefania Olariu

: Ștefania Olariu Newcomer : Cosmin Gurău

: Cosmin Gurău Real Talk : Adina Oanță

: Adina Oanță Culture : Andreea Staicu (Booksstopia)

: Andreea Staicu (Booksstopia) Lifestyle : Sînziana Maria Iacob

: Sînziana Maria Iacob Most Popular : Ioana Grama

: Ioana Grama Celebrity: Theo Rose

Un moment cu totul special a fost înmânarea trofeului EQUAL VOICE Mariei Zvinca, în semn de recunoaștere a contribuției sale în promovarea egalității de gen. Premiul face parte din inițiativa internațională Ringier, care subliniază importanța reprezentării feminine în media.

Momente artistice de neuitat

Show-ul serii a fost susținut de Alexandra Căpitănescu, artista care a reprezentat România la Eurovision 2026, fascinând audiența cu o prestație de excepție. Alături de trupa sa – Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal – Alexandra a electrizat atmosfera, confirmându-și locul de câștigătoare a distincției Outstanding Emerging Artist.

Vibrația unică a serii a fost completată de seturile pline de energie semnate de DJ-ii Andrew Maze și Lucian Bărbulescu (Touch Agency), care au transformat evenimentul într-un adevărat spectacol.

ELLE New Media Awards 2026 a fost mai mult decât o gală – a fost o celebrare a autenticității, a curajului creativ și a vocii digitale care inspiră o întreagă generație.

Mulțumiri partenerilor

Succesul galei a fost posibil datorită sprijinului constant al partenerilor noștri:

Sponsori: Forcapil, Grifid Hotel, Scottish Fine Soaps și Sarti Spritz.

Parteneri: Julius Meinl, Peroni, Red Bull, OSHEE, Enrose, La Strada, San Pellegrino și Musik Sound.

Gazdă: UNDA OPEN POSSIBILITIES.

ELLE New Media Awards 2026 rămâne mai mult decât o competiție; este un punct de întâlnire al comunității digitale, un spațiu al inovației și, mai presus de toate, o celebrare a modului în care creativitatea ne transformă experiența cotidiană.

