ELLE New Media Awards 2026: O seară dedicată celebrării performanței și inovației digitale

ELLE New Media Awards 2026 a adus magie la UNDA OPEN POSSIBILITIES pe 25 mai. Sub tema „Enchanted Garden”, evenimentul a premiat creativitatea digitală și a oferit un spectacol memorabil susținut de Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea locului 3 la Eurovision 2026.
Sub conceptul „Enchanted Garden”, creativitatea digitală și talentul autohton au strălucit la cea de-a unsprezecea ediție ELLE New Media Awards, pe 25 mai 2026. Evenimentul, găzduit la UNDA OPEN POSSIBILITIES, a fost o celebrare vibrantă a celor mai influente voci din social media, într-un decor de poveste ce a transformat seara într-o experiență magică.
ELLE România, mereu în avangarda recunoașterii excelenței, a aplaudat eforturile creatorilor de conținut care modelează peisajul digital al țării. Roxana Voloșeniuc, redactor-șef ELLE România, și Maurice Munteanu, fashion editor, au condus ceremonia cu grație și energie, făcând din fiecare moment o adevărată sărbătoare a talentului.
Un moment cu totul special a fost înmânarea trofeului EQUAL VOICE Mariei Zvinca, în semn de recunoaștere a contribuției sale în promovarea egalității de gen. Premiul face parte din inițiativa internațională Ringier, care subliniază importanța reprezentării feminine în media.
Momente artistice de neuitat
Show-ul serii a fost susținut de Alexandra Căpitănescu, artista care a reprezentat România la Eurovision 2026, fascinând audiența cu o prestație de excepție. Alături de trupa sa – Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal – Alexandra a electrizat atmosfera, confirmându-și locul de câștigătoare a distincției Outstanding Emerging Artist.
Vibrația unică a serii a fost completată de seturile pline de energie semnate de DJ-ii Andrew Maze și Lucian Bărbulescu (Touch Agency), care au transformat evenimentul într-un adevărat spectacol.
ELLE New Media Awards 2026 a fost mai mult decât o gală – a fost o celebrare a autenticității, a curajului creativ și a vocii digitale care inspiră o întreagă generație.
Mulțumiri partenerilor
Succesul galei a fost posibil datorită sprijinului constant al partenerilor noștri:
Sponsori: Forcapil, Grifid Hotel, Scottish Fine Soaps și Sarti Spritz.
Parteneri: Julius Meinl, Peroni, Red Bull, OSHEE, Enrose, La Strada, San Pellegrino și Musik Sound.
Gazdă: UNDA OPEN POSSIBILITIES.
ELLE New Media Awards 2026 rămâne mai mult decât o competiție; este un punct de întâlnire al comunității digitale, un spațiu al inovației și, mai presus de toate, o celebrare a modului în care creativitatea ne transformă experiența cotidiană.