Actorul Michele Placido, celebrul comisar Corrado Cattani din „Caracatița”, greu de recunoscut la 79 de ani. De ce s-a despărțit de a doua soție, Federica Luna Vincenti, mai tânără cu 37 de ani

Vă mai aduceți aminte de comisarul Cattani din „Caracatița”? În 2026, Michele Placido împlinește 80 de ani, iar viața lui de până acum a fost la fel de intensă ca faimosul său personaj.

Pentru generații întregi de români, Michele Placido rămâne sinonim cu Corrado Cattani, polițistul incoruptibil din „Caracatița”, serialul italian care a făcut istorie în anii ’80 și ’90.

Actorul, care pe 19 mai 2026 va sărbători 80 de ani, a avut o existență plină de contraste: o carieră strălucitoare, proiecte artistice ambițioase și o viață personală complicată, marcată de două căsnicii, cinci copii și o relație intensă cu actrița Federica Luna Vincenti, femeia cu 37 de ani mai tânără care i-a fost alături peste două decenii.

Cinci copii cu trei femei și două căsnicii: un destin personal plin de ramificații

Dincolo de aura de erou calm și neclintit din „Caracatița”, existența lui Michele Placido a fost plină de frământări și capitole neașteptate. Prima lui soție a fost actrița Simonetta Stefanelli, cunoscută pentru rolul Apolloniei din „Nașul”. Cei doi s-au căsătorit în 1989 și au divorțat cinci ani mai târziu. Din această relație au rezultat trei copii, dintre care cea mai cunoscută este Violante Placido, actriță și cântăreață cu o carieră internațională.

După divorț, Placido a devenit tatăl lui Inigo, născut dintr-o relație ulterioară, actorul afirmând în repetate rânduri că familia rămâne „ancora” lui emoțională.

A doua căsătorie, cu actrița și producătoarea Federica Luna Vincenti, i-a adus un alt fiu, Gabriele. Deși diferența de vârstă dintre ei a fost subiect de controverse, relația a rezistat 22 de ani.

Relația cu Federica Vincenti: începutul, ruptura și maturitatea unei despărțiri rare

Povestea lor a început într-un moment în care Federica Luna Vincenti era încă studentă la actorie. Placido a remarcat-o datorită vocii ei, după cum a povestit chiar ea într-un interviu pentru Corriere della Sera.

„[M-a remarcat] ascultându-mi vocea. Eram încă studentă la Academie și cântam o melodie de Mina, ‘E se domani’. El a fost fermecat, a spus că am o voce foarte frumoasă. A vrut să mă cunoască și din acel moment între noi s-a născut o legătură profundă”, a declarat Federica pentru Corriere della Sera.

Cei doi s-au căsătorit în 2012, dar relația lor nu a fost privită cu ochi buni de toată lumea, între ei fiind o diferență de vârstă de 37 de ani.

„Și familia mea a ridicat probleme. Părinții mei erau disperați și nu au vorbit cu mine timp de doi ani. Văd atât de multe cupluri de aceeași vârstă care sunt împreună doar de un an… Michele și cu mine am fost împreună timp de 22 de ani”, a mărturisit actrița și producătoarea.

După mai bine de două decenii împreună, cei doi au decis să se despartă. Federica a explicat cu sinceritate că motivul principal al separării lor a fost diferența de vârstă. Cu toate acestea, ruptura nu a fost una dureroasă sau conflictuală. Dimpotrivă, cei doi au rămas apropiați și continuă să colaboreze profesional.

Citeşte şi: Transformarea Matildei Ledger. Fiica regretatului Heath Ledger are 20 de ani și seamănă izbitor cu tatăl ei. Cum arată și ce face acum

Citeşte şi: Eric Dane, celebrul actor din „Anatomia lui Grey”, în scaun cu rotile și de nerecunoscut din cauza bolii. Cum a fost fotografiat în Washington

Citeşte şi: Rachel Ward, dur criticată că se afișează naturală, fără filtre, pe rețelele sociale. „Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Erai atât de frumoasă!!!” Cum arată actrița din „Pasărea Spin” la 68 de ani

„Pentru că diferența de vârstă își pune amprenta la un moment dat, dar relația noastră a avut o evoluție profesională foarte rară. Alți soți și soții, când se despart, își aruncă cuțitele unul în celălalt. Poveștile de dragoste adevărate, ca a noastră, se văd doar atunci când se termină: noi doi am construit, dincolo de legătura romantică, o relație creativă. Suntem împreună, dar fiecare pe propriul drum, iar de când ne-am despărțit, Michele mi-a dat mereu flori!”, a mai spus Federica.

Ea a mai dezvăluit și o dramă personală despre care nu știe multă lume – pierderea unei fetițe la naștere, o dramă petrecută cu un an înainte de venirea pe lume a fiului lor, Gabriele.

“Mi-am pierdut fiica la naștere. Pentru o mamă, pierderea unui copil este cea mai chinuitoare durere dintre toate. Din fericire, un an mai târziu, s-a născut Gabriele” – a adăugat ea.

Un artist care nu se oprește: proiecte noi și la 80 de ani

Departe de a se retrage, Michele Placido continuă să lucreze intens. În ultimii ani, a regizat filme, a jucat în producții importante și a pregătit noi proiecte pentru 2026, printre care o montare a „Passio Christi”. Rămâne activ și pe scenele de teatru, demonstrând că pasiunea pentru artă nu are vârstă.

La aproape 80 de ani, Placido rămâne o figură emblematică a cinematografiei italiene, iar viața lui – cu iubiri, pierderi, reconstrucții și creație – este la fel de complexă și fascinantă ca personajele pe care le-a interpretat.

Foto – Profiomedia / Instagram

Urmărește-ne pe Google News