Rachel Ward, dur criticată că se afișează naturală, fără filtre, pe rețelele sociale. „Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Erai atât de frumoasă!!!” Cum arată actrița din „Pasărea Spin” la 68 de ani

O mai țineți minte pe Rachel Ward, actrița care a jucat alături de Richard Chamberlain în celebra miniserie „Pasărea spin”? Acum are 68 de ani și a surprins internetul cu reacția ei fermă, după ce a fost criticată dur pentru felul în care arată într-un videoclip postat înainte de Crăciun. În loc să se lase afectată, fosta vedetă de la Hollywood a răspuns cu umor, eleganță și un mesaj puternic despre îmbătrânire, naturalețe și respect.

Reacția actriței după comentariile jignitoare

Rachel Ward a reacționat pe rețelele de socializare cu un mesaj ferm, după ce a fost atacată pentru felul în care arată într-un videoclip postat înainte de sărbătorile de iarnă. Criticile legate de aspectul ei fizic au declanșat un val de reacții, iar artista a decis să răspundă direct, cu sinceritate și umor, dar și cu o lecție despre acceptare și demnitate.

Unii internauți nu s-au ferit de critici dure la adresa actriței. „Am citit că are 68 de ani. Arată mult mai bătrână! Eu am 62 și nu-mi vine să cred că e doar cu câțiva ani mai mare decât mine”, a comentat o persoană. Alt utilizator a fost la fel de tranșant: „Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Erai atât de frumoasă!!!”. Un alt critic a pus transformarea ei fizică pe seama unor „ani de neglijență”.

Pe de altă parte, mulți fani au reacționat imediat și au apărat-o. „Pentru numele lui Dumnezeu, ce comentarii oribile. A fost și este frumoasă și face o treabă extraordinară”, a scris un susținător.

Rachel Ward a mărturisit că a fost profund impresionată de susținerea primită din partea urmăritorilor, după ce câțiva „trolli speriați”, cum i-a numit ea, au atacat-o pentru „aspectul neîngrijit”. Actrița a ales să răspundă cu autoironie și eleganță.

„Copleșită de generozitatea care a venit după ce câțiva troli speriați au atacat aspectul meu destul de neîngrijit de dinainte de Crăciun. Sunt fermier acum, dar probabil ar trebui să-mi aranjez părul și să-mi pun puțin ruj înainte să apar pe rețelele sociale”, a spus Rachel Ward, cu un ton glumeț.

Ea a continuat, cerându-și scuze în stilul ei caracteristic: „Îmi cer scuze că i-am speriat pe câțiva dintre voi.”

În același videoclip, actrița a transmis un mesaj puternic despre îmbătrânire: „Nu vă temeți de îmbătrânire. Vârsta de 60 de ani este o perioadă minunată. Sunt mai împlinită ca niciodată și nu am niciun regret.”

Susținerea impresionantă a colegilor de breaslă

Mesajul ei a fost imediat apreciat de nume mari din industria filmului. Sarah Jessica Parker, Naomi Watts și Sharon Stone s-au numărat printre cei care au dat like postării, iar Sharon Stone a lăsat un comentariu memorabil: „Apropo, ești cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. Și le-am văzut pe toate. Atunci, acum, întotdeauna.”

Actrița Joely Richardson a adăugat simplu, dar emoționant: „Ești frumoasă.”

Reacțiile au transformat momentul într-o demonstrație de solidaritate feminină și respect pentru naturalețe.

Rachel Ward a debutat ca actriță la 19 ani

Rachel Ward s-a născut în 1958 în Anglia, provenind dintr-o familie cu rădăcini aristocratice. A părăsit școala la 16 ani și a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate modele ale vremii, apărând pe copertele revistelor Vogue, Harper’s & Queen și Cosmopolitan.

În 1977 s-a mutat în Statele Unite, unde și-a început cariera în actorie. A jucat alături de Burt Reynolds, Jeff Bridges și Steve Martin, însă consacrarea internațională a venit în 1983, odată cu rolul lui Meggie Cleary în „Pasărea Spin”, pentru care a fost nominalizată la Globul de Aur.

De-a lungul anilor, Rachel Ward a continuat să lucreze în film și televiziune, primind o a doua nominalizare la Globul de Aur pentru miniseria On the Beach din 2000. Ulterior, s-a retras treptat din lumina reflectoarelor pentru a se dedica regiei, familiei și, mai recent, unei ferme regenerative din Australia.

Foto – Instagram

