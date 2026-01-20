Home > Vedete > Străine > Rachel Ward, dur criticată că se afișează naturală, fără filtre, pe rețelele sociale. „Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Erai atât de frumoasă!!!” Cum arată actrița din „Pasărea Spin” la 68 de ani
Rachel Ward, dur criticată că se afișează naturală, fără filtre, pe rețelele sociale. „Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Erai atât de frumoasă!!!” Cum arată actrița din „Pasărea Spin” la 68 de ani
O mai țineți minte pe Rachel Ward, actrița care a jucat alături de Richard Chamberlain în celebra miniserie „Pasărea spin”? Acum are 68 de ani și a surprins internetul cu reacția ei fermă, după ce a fost criticată dur pentru felul în care arată într-un videoclip postat înainte de Crăciun. În loc să se lase afectată, fosta vedetă de la Hollywood a răspuns cu umor, eleganță și un mesaj puternic despre îmbătrânire, naturalețe și respect.
Rachel Ward a reacționat pe rețelele de socializare cu un mesaj ferm, după ce a fost atacată pentru felul în care arată într-un videoclip postat înainte de sărbătorile de iarnă. Criticile legate de aspectul ei fizic au declanșat un val de reacții, iar artista a decis să răspundă direct, cu sinceritate și umor, dar și cu o lecție despre acceptare și demnitate.
Unii internauți nu s-au ferit de critici dure la adresa actriței. „Am citit că are 68 de ani. Arată mult mai bătrână! Eu am 62 și nu-mi vine să cred că e doar cu câțiva ani mai mare decât mine”, a comentat o persoană. Alt utilizator a fost la fel de tranșant: „Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Erai atât de frumoasă!!!”. Un alt critic a pus transformarea ei fizică pe seama unor „ani de neglijență”.
Pe de altă parte, mulți fani au reacționat imediat și au apărat-o. „Pentru numele lui Dumnezeu, ce comentarii oribile. A fost și este frumoasă și face o treabă extraordinară”, a scris un susținător.
Rachel Ward a mărturisit că a fost profund impresionată de susținerea primită din partea urmăritorilor, după ce câțiva „trolli speriați”, cum i-a numit ea, au atacat-o pentru „aspectul neîngrijit”. Actrița a ales să răspundă cu autoironie și eleganță.
„Copleșită de generozitatea care a venit după ce câțiva troli speriați au atacat aspectul meu destul de neîngrijit de dinainte de Crăciun. Sunt fermier acum, dar probabil ar trebui să-mi aranjez părul și să-mi pun puțin ruj înainte să apar pe rețelele sociale”, a spus Rachel Ward, cu un ton glumeț.
Ea a continuat, cerându-și scuze în stilul ei caracteristic: „Îmi cer scuze că i-am speriat pe câțiva dintre voi.”
În același videoclip, actrița a transmis un mesaj puternic despre îmbătrânire: „Nu vă temeți de îmbătrânire. Vârsta de 60 de ani este o perioadă minunată. Sunt mai împlinită ca niciodată și nu am niciun regret.”
Susținerea impresionantă a colegilor de breaslă
Mesajul ei a fost imediat apreciat de nume mari din industria filmului. Sarah Jessica Parker, Naomi Watts și Sharon Stone s-au numărat printre cei care au dat like postării, iar Sharon Stone a lăsat un comentariu memorabil: „Apropo, ești cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. Și le-am văzut pe toate. Atunci, acum, întotdeauna.”
Actrița Joely Richardson a adăugat simplu, dar emoționant: „Ești frumoasă.”
Reacțiile au transformat momentul într-o demonstrație de solidaritate feminină și respect pentru naturalețe.
Rachel Ward s-a născut în 1958 în Anglia, provenind dintr-o familie cu rădăcini aristocratice. A părăsit școala la 16 ani și a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate modele ale vremii, apărând pe copertele revistelor Vogue, Harper’s & Queen și Cosmopolitan.
În 1977 s-a mutat în Statele Unite, unde și-a început cariera în actorie. A jucat alături de Burt Reynolds, Jeff Bridges și Steve Martin, însă consacrarea internațională a venit în 1983, odată cu rolul lui Meggie Cleary în „Pasărea Spin”, pentru care a fost nominalizată la Globul de Aur.
De-a lungul anilor, Rachel Ward a continuat să lucreze în film și televiziune, primind o a doua nominalizare la Globul de Aur pentru miniseria On the Beach din 2000. Ulterior, s-a retras treptat din lumina reflectoarelor pentru a se dedica regiei, familiei și, mai recent, unei ferme regenerative din Australia.
Foto – Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.