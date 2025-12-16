Kelly Osbourne, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 85 de kilograme. Cum arată acum fiica regretatului Ozzy Osbourne

Kelly Osbourne a vorbit deschis despre lupta sa cu greutatea și sănătatea de-a lungul anilor. După o operație gastric sleeve în 2018, a pierdut 85 de kilograme. Recent, aceasta a răspuns criticilor privind pierderea în greutate după moartea tatălui său, Ozzy Osbourne.

Kelly Osbourne a slăbit 85 de kilograme

Kelly Osbourne a fost întotdeauna deschisă cu privire la luptele sale legate de sănătate și greutate, încă de la debutul său ca adolescentă în reality show-ul familiei, The Osbournes, acum mai bine de două decenii. În ultima perioadă, vedeta a trecut prin momente dificile, dar și prin transformări remarcabile.

„Am fost chemată în biroul șefului agenției și mi-a ținut un discurs despre cum sunt prea grasă pentru TV și că trebuie să slăbesc, iar dacă slăbesc, voi arăta mai bine”, își amintește Kelly într-un episod din 2024 al podcastului The Osbournes.

„Și îmi spunea doar: Nu ești o vedetă de film, dar ai putea fi dacă ai slăbi”, a continuat ea.

În 2018, Kelly Osbourne a decis să urmeze o operație gastric sleeve, pierzând astfel 85 de kilograme. Într-un interviu din august 2020 pentru podcastul Hollywood Raw, ea a declarat: „Am făcut operația; nu-mi pasă ce are de spus lumea. Nu voi minți niciodată despre asta. Este cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată”.

Operația a fost doar începutul. Kelly a început să facă exerciții fizice și să adopte o dietă mai sănătoasă. «

„Dacă nu faci mișcare și nu mănânci corect, te îngrași”, a explicat ea.

„Tot ce face operația este să te îndrume în direcția corectă”, a subliniat Kelly Osbourne.

Această schimbare a avut un impact pozitiv și asupra luptei sale cu dependența de droguri și alcool.

„Operația elimină un hormon care, dacă ai probleme de dependență, îți reduce poftele și te face să nu mănânci emoțional, ceea ce era o mare problemă pentru mine”, a adăugat fiica lui Ozzy Osbourne.

Perioada sarcinii și provocările postnatale

În 2022, Kelly Osbourne și partenerul său, Sid Wilson, DJ-ul trupei Slipknot, au devenit părinți ai unui băiețel pe nume Sidney. Cu toate acestea, perioada sarcinii nu a fost lipsită de provocări. Vedeta a evitat aparițiile publice pentru a nu fi supusă comentariilor răutăcioase despre corpul său.

„Am luat 45 de kilograme”, a mărturisit ea într-un interviu pentru PEOPLE în 2024.

„Pur și simplu nu am vrut să apar în poze. Nu am vrut să mă confrunt cu comentarii de genul ”Oh, arată ca un monstru!” Așa că am eliminat problema”, a precizat Kelly Osbourne.

Kelly a suferit de diabet gestațional în timpul sarcinii, o afecțiune cauzată de schimbările hormonale și de necesitatea organismului de a produce mai mult zahăr pentru a satisface creșterea cererii de insulină. După naștere, aceasta a recunoscut că a dus pierderea în greutate la extrem.

Într-un podcast din septembrie 2023, Scheananigans with Scheana Shay, ea a explicat: „După ce am avut copilul, eram pe o misiune să pierd toată greutatea acumulată în timpul sarcinii. Și apoi mi-am spus: ”Ei bine, am pierdut toată greutatea, să vedem cât de departe pot merge”. Am mers puțin prea departe, dar m-am oprit”.

Kelly Osbourne și tratamentele corporale

După naștere, Kelly a apelat la tratamente non-chirurgicale pentru a-și îmbunătăți aspectul pielii.

„Am avut copilul și stomacul meu a făcut atât de multe vergeturi, iar pielea pare că și-a pierdut elasticitatea”, a declarat ea pentru Extra.

Vedeta a folosit tratamente precum EMFACE și EMSCULPT pentru tonifierea și strângerea pielii și mușchilor.

În mai 2025, la summit-ul Beacher Vitality Happy & Healthy, Kelly a vorbit deschis despre călătoria sa din ultimii ani.

„Nu vei citi niciodată un articol despre mine care să nu aibă un comentariu despre greutatea mea”, a spus ea.

„Am fost dependentă de droguri, alcoolică… Am fost un dezastru total, lipsită de respect față de oameni, oribilă — dar am primit mai multe critici pentru că eram grasă decât pentru orice altceva. Este nebunie”, a mai spus vedeta.

Prioritizarea sănătății mentale a fost esențială pentru succesul ei: „Am încercat probabil tot ce există, fie că este vorba de operație, medicamente, dietă și exerciții fizice. Mi-am pus mintea unde trebuia să fie, și totul a început să se așeze”.

