Olga Barcari are un nou iubit, după despărțirea de Cătălin Bordea: „E mai mare decât mine”

Olga Barcari nu mai e singură. Bruneta a vorbit despre noul bărbat din viața ei și este entuziasmată de direcția în care merg lucrurile între cei doi. Cine este bărbatul și ce declarații a făcut fostă concurentă Asia Express despre el.

Olga Barcari iubește din nou

După divorțul lui Cătălin Bordea de Livia, comediantul își găsea liniștea în brațele Olgăi Barcari. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă lucrurile nu s-au așezat între ei, așa că și-au văzut fiecare de drum separat, rămânând în relații bune de amiciție.

Acum, hairtylista spune că și-a găsit un nou partener și a vorbit despre el. Fosta concurentă Asia Express a vorbit deschis despre noua ei relație. Totul este la început, așa că Olga nu își face planuri prea mari, dar recunoaște că se simte bine alături de bărbatul care este mai mare decât ea.

„Sunt în discuții deocamdată, în tatonare cu un băiat mai mare decât mine și ne facem timp, ne vedem, însă nu este ceva foarte stabil, însă ne înțelegem foarte bine și vedem ce va urma, pentru că nu ne-am făcut un plan. Ne simțim bine, comunicăm și deocamdată cam asta este situația, că nu vorbim de foarte mult timp”, a spus Olga Barcari.

Cum se înțelege cu Cătălin Bordea

În urmă cu ceva timp, Olga Barcari a vorbit despre Cătălin Bordea și a mărturisit că lucrurile ar fi stat diferit dacă s-ar fi întâlnit într-un alt moment al vieții.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a mărturisit Olga Barcari despre relația ei cu Cătălin Bordea.

Mai mult, Olga Barcari a fost și invitată la podcastul găzduit de Bordea. Ea a participat la Asia Express, emisiune pe care comediantul și prietenul lui, Marian Cortea, au și câștigat-o. Olga Barcari s-a simțit excelent la podcastul găzduit de Bordea și Cortea și a povestit experiența inedită de la Asia Express.

