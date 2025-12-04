Misterul întâlnirii dintre Dan Alexa și Olga Barcari. Concurenta Asia Express a dat cărțile pe față: „A avut grijă de mine„

Olga Barcari și Dan Alexa au fost surprinși împreună într-un restaurant, lucru care a dat de gândit fanilor Asia Express că între cei doi ar putea fi o relație amoroasă. Acum, bruneta a dezvăluit ce s-a întâmplat și de ce s-au văzut.
Olga Barcari, adevărul despre întâlnirea cu Dan Alexa
Olga Barcari a mărturisit că s-a văzut cu Dan Alexa, însă contextul este cu totul altul față de ce au crezut oamenii. Ea a explicat că este prietenă bună cu fostul ei oponent din show-ul Asia Express. Cei doi sunt atât de apropiați încât fiul antrenorului, Arkan, s-a lipit de Olga, motiv pentru care au petrecut o zi împreună.
”Am ieșit cu Arkan, fiul lui Alexa, prietenul meu cel mai bun din Asia. Mă iubește, este îndrăgostit de mine, mă zăpăcește. L-a adus la mine și a stat copilul o zi întreagă cu mine. A avut grijă de mine, mi-a adus apă. (…) A stat toată ziua, bineînțeles că Dan urma să se ducă în Timișoara, s-a întâlnit cu managerul lui și eu m-am dus la restaurant să duc copilul. Am stat la masă, am mai vorbit una alta”, a declarat Olga Barcari la Antena Stars.