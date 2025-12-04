Misterul întâlnirii dintre Dan Alexa și Olga Barcari. Concurenta Asia Express a dat cărțile pe față: „A avut grijă de mine„

Olga Barcari și Dan Alexa au fost surprinși împreună într-un restaurant, lucru care a dat de gândit fanilor Asia Express că între cei doi ar putea fi o relație amoroasă. Acum, bruneta a dezvăluit ce s-a întâmplat și de ce s-au văzut.

Olga Barcari, adevărul despre întâlnirea cu Dan Alexa

Olga Barcari a mărturisit că s-a văzut cu Dan Alexa, însă contextul este cu totul altul față de ce au crezut oamenii. Ea a explicat că este prietenă bună cu fostul ei oponent din show-ul Asia Express. Cei doi sunt atât de apropiați încât fiul antrenorului, Arkan, s-a lipit de Olga, motiv pentru care au petrecut o zi împreună.

Dan Alexa i l-a lăsat în grijă pe Arkan, iar la finalul zilei, bruneta a venit la restaurant pentru a lăsa copilul în grija tatălui său.

Micuțul a petrecut toată ziua la Olga, iar la finlalul zilei, ea și Dan Alexa s-au întâlnit, au stat la masă și au vorbit, iar ea a plecat, în timp ce Dan Alexa a rămas cu fiul lui.

”Am ieșit cu Arkan, fiul lui Alexa, prietenul meu cel mai bun din Asia. Mă iubește, este îndrăgostit de mine, mă zăpăcește. L-a adus la mine și a stat copilul o zi întreagă cu mine. A avut grijă de mine, mi-a adus apă. (…) A stat toată ziua, bineînțeles că Dan urma să se ducă în Timișoara, s-a întâlnit cu managerul lui și eu m-am dus la restaurant să duc copilul. Am stat la masă, am mai vorbit una alta”, a declarat Olga Barcari la Antena Stars.

Concurenta Asia Express nu răspunde la mesajele admiratorilor

Vedeta Asia Express este momentan singură și nu caută să își facă o relație. Ea a spus clar că nu este interesată de mesajele pe care le primește de la admiratorii de pe rețelele sociale.

”Nici nu răspund la mesaje măcar, primesc foarte multe. La bărbați nu prea. Răspund la mesaje de admirație. Nu prea sunt interesată”, a declarat Olga Barcari.

Vedeta și-a făcut prieteni în Asia Express și s-a afișat după emisiune cu mai mulți foști concurenți, inclusiv cu Emil Rengle și ALejandro Fernandez.

