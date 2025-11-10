Ce a pățit Dan Alexa după Asia Express. Antrenorul a făcut dezvăluiri: „Când m-am întors acasă, a mai urmat un Asia Express X 2”

Dan Alexa a participat la Asia Express alături de Gabriel Tamaș. Cei doi s-au descurcat atât de bine încât au ajuns în finala de pe Drumul Eroilor, alături de echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. Dan Alexa a făcut dezvăluiri despre ce a pățit în timpul competiției, dar și ce s-a întâmplat când s-a întors acasă.

Ce a pățit Dan Alexa după Asia Express

Dan Alexa s-a întors în România complet schimbat după Asia Express. Antrenorul a slăbit un număr mare de kilograme în competiție, iar procesul a continuat acasă. Când a intrat în Asia Express, antrenorul cântărea 92 de kilograme.

Probele grele, lipsa mâncării și multe altele au făcut ca Dan Alexa să se întoarcă acasă mai ușor. Transformarea fizică a fost impresionantă, iar antrenorul a continuat să slăbească și acasă și să mențină un stil de viață sănătos.

„Am slăbit pentru că așa am vrut eu. Am fost la Asia Express. Am slăbit foarte multe kilograme. Când m-am întors acasă, a mai urmat un Asia Express X 2.”, a declarat Dan Alexa pentru gsp.

El a spus că a urmat un „Asia Express 2” cu referire la faptul că a divorțat când a ajuns în România, după ce aflat că soția lui l-a înșelat.

El a dezvăluit că avea 92 de kilograme când a plecat în Asia Express și a slăbit considerabil în competiție, dar și după.

„Acum mă stabilizez. Nu mai vreau să mă îngraș. Aveam 92 de kilograme când am plecat în Asia Express, iar acum am 79.13 kilograme”, a spus Dan Alexa.

Secretul antrenorului stă în faptul că mănâncă o singură masă pe zi.

„Mănânc o dată pe zi, seara. Fac fasting 20 de ore. Dar nu simt nevoia să mănânc… Beau cafea și o beau cu lapte… și seara mănânc cât vreau.”, a mai spus Dan Alexa.

A divorțat de Andrada imediat după competiție

Dan Alexa a divorțat de Andrada, fosta soție alături de care are un băiețel. Andrada a fost surprinsă în timp ce ieșea din locuința lui Alex Bodi, așa că antrenorul a intentat divorț la scurt timp după ce s-a întors din competiție.

Cei doi au decis să se despartă fără scandal, la notar, iar Dan Alexa a spus că a rămas în relații bune cu fostă soție, de dragul copilului.

”Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan. Custodia va fi comună.

Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a declarat antrenorul.

