Detalii din culise: cum a început relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția a fost vizibilă din prima

Denise Rifai și Dan Alexa au început o relație, iar atracția dintre ei a început recent, chiar în văzul tuturor. Cei care au fost atenți au putut surprinde zâmbetele timide, întrebările jucăușe și tonul foarte prietenos pe care jurnalista le-a adoptat în interviul cu antrenorul. Se pare că în cadrul emisiunii „40 de întrebări” s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa, iar de la asta la prima întâlnire, a mai fost un singur pas.

Denise Rifai și Dan Alexa, atracție instantă

Dan Alexa a fost invitatul jurnalistei Denise Rifai în cadrul emisiunii „40 de întrebări”. Ea a părut extrem de încântată să îl aibă în fața ei pe antrenor, iar acest lucru a fost vizibil și pentru telespectori. La rândul lui, Dan Alexa a reușit să o cucerească prin răspunsurile lui mature și sincere. Se pare că discuția a continuat și în afara platoului. Mai mult, de-a lungul întrebărilor jucăușe, Denise Rifai a o sclipire în ochi continuă, iar antrenorul i-a răspuns cu aceeași monedă.

Denise Rifai: „Domnule Alexa, vreau să știu cum vă îngrijiți podoaba capilară. Pentru ce v-ați mai tunde astăzi la chelie?”, l-a provocat Denise cu un zâmbet care trăda mai mult curiozitate decât profesionalism”

Dan Alexa: „Dacă albesc, dar nu la chelie. M-aș tunde dacă, într-adevăr aș încărunți, de vopsit, nu mă vopsesc și nu îmi plac pletoșii cu părul alb. Mă spăl de două ori pe zi de vreo 15 ani, îl pieptăn rar. Asta e tot.”

Cei doi s-au uitat unul la altul îndelung, și-au zâmbit, și-au dat seama că există o atracție fizică, așa că au ieșit împreună.

Complimentele din cadrul emisiunii n-au lipsit.

„Sunteți cel mai trendy antrenor din liga a III-a?”

„Din a III-a de departe. Antrenorul trebuie să impună respect, să fie țiplă. Cred că pentru stilul meu dezorganiza nu mă prinde să mă îmbrac la patru ace. Cred că stilul acesta mai delăsător, trendy i-ai spus, tu? Bine, tu nu răspunzi. Nu vreau să fie totul la dungă, nu e în acord cu personalitatea mea. Deci e un stil, nu e o întâmplare? Da, e un stil”, a răspuns Dan Alexa, continuând cu privirile complice și zâmbetul pe buze.

Ce a răspuns Dan Alexa privind crizele de gelozie

Denise Rifai a avut și întrebări legate de viața personală.

„În vreme ce fosta soție este cu 18 ani mai mică, apropiații spuneau că erați atât de gelos că ați insistat să ascultați o discuție amicală pe care fosta o purta la telefon cu un fost iubit. Sunteți gelos?”, a fost întrebarea pe care Denise i-a pus-o antrenorului în timp ce îl privea profund în ochi.

„Nu mai sunt cum eram. Sunt Scorpion, iar Scorpionii pun pasiune în ce fac și vor să fie siguri că le revine și lor. Am fost genul de tip foarte gelos, acum după 45 de ani, crede-mă că mai mult țin la respect decât la gelozie. Cred că gelozia este o prostie, în ziua de azi agăți cu un like întors la cineva și nu mai sunt gelos, doar țin mult la respect. Am un orgoliu mult peste medie”, a răspuns el.

Au ieșit împreună după filmări

După ce a aflat că e singur, Denise Rifai a trecut la atac. Ea a ieșit cu antrenorul al un restaurant din Capitală și au fost surprinși împreună.

„Sunteți singur, am notat!”, a spus ea aproape de finalul interviului.

Cei doi nu au făcut declarații despre ieșirea lor, însă pare că s-au simțit bine, după felul în care au zâmbit constant.

