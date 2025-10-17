Ce crede Denise Rifai despre Traian Băsescu, Teo Trandafir și Andreea Marin: „Prea teatrală”

Ce crede Denise Rifai despre Donald Trump, Volodimir Zelenski și Traian Băsescu
Invitată în podcastul „The News Man România”, Denise Rifai a fost rugată de gazdă să spună câte o calitate și câte un defect pentru trei politicieni și două prezentatoare de televiziune.
Despre Donald Trump, Denise Rifai a spus că este inteligent, dar histrionic, respectiv mult prea căutător de atenție. „Vorbește prea mult. Un lider la anvergura lui trebuie să fie mai conținut”, a completat.
Despre Volodimir Zelenski, Denise a spus că este foarte talentat în „rolul pe care îl joacă”. Prezentatoarea de la Kanal D s-a abținut din a spune un defect pentru președintele Ucrainei.
Gazda a schimbat registrul și s-a mutat la personalități din România. Rugată să spună o calitate și un defect de-ale lui Traian Băsescu, Denise a spus: „Bărbat în sensul masculin al cuvântului. O calitate rară în politica românească. Prea personal (ca defect – n.red.)”.
Ce spune jurnalista despre prezentatoarele TV Teo Trandafir și Andreea Marin
Ultimele două personaje comentate au fost Teo Trandafir și Andreea Marin. Despre colega ei de trust, Denise a spus că este „cel mai bun om de divertisment din industria românească”. „La cât de bună e, e ea pe câmpul gol, nu există altcineva, e mult prea modestă”, a adăugat.
Nu în ultimul rând, Denise a fost rugată să spună o calitate și un defect de-ale Andreei Marin, pe care a avut-o invitată la emisiunea ei, „40 de întrebări cu Denise Rifai”. „Foarte frumoasă! A fost la mine la 40, are niște ochi de căprioară. Are o frumusețe aparte, de gazelă”, a spus prezentatoarea de la Kanal D. „Și un defect?”, a întrebat moderatorul podcastului. „Prea teatrală”, a răspuns jurnalista.
