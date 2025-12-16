Bianca Sârbu, poveste incredibilă de viață. A învins cancerul de trei ori și a rămas văduvă cu doi copii mici la 34 de ani: „Sunt bine, sunt sănătoasă. Și dacă n-aș fi bine, aleg eu cui să spun că nu sunt bine”

Bianca Sârbu are o poveste incredibilă de viață. A învins cancerul de piele de trei ori, iar primul soț a murit în fața ochilor ei, lăsând-o singură cu doi copii mici, la vârsta de 34 de ani. A luptat să se vindece, atât pentru ea, cât și pentru cei doi copii, iar viața a răsplătit-o cu un bărbat care o iubește și sprijină de aproximativ opt ani. Descoperă în rândurile de mai jos povestea uimitoare de viață a Biancăi Sârbu.

Bianca Sârbu învins cancerul de trei ori și a rămas văduvă cu doi copii mici la 34 de ani

Bianca Sârbu se bucură la maximum de viață după ce a depășit mai multe provocări dificile, printre care trei diagnostice de cancer de piele și moartea primului soț. Face în continuare ceea ce iubește, muzică, are doi copii de care este mândră și un soț care o susține necondiționat.

Provocările din viața Biancăi Sârbu au început devreme, la vârsta de doar 22 de ani, când a fost diagnosticată pentru prima oară cu cancer de piele.

„La 22 de ani m-am dus [la control] pentru o bubiță și mi-a zis așa dur, direct, «carcinom bază celulară», eu nu prea înțelegeam atunci. La 22 de ani ai altceva în suflet, în stomac, fluturi. M-am speriat foarte tare la început. Am făcut o intervenție chirurgicală atunci. Mi-au spus că poate să recidiveze. Scapi, dar cu operații, cu intervenții. (…) Asta nu e o chestie care te omoară, dar te macină așa încet”, a povestit artista în trecut, în emisiunea „Xtra Night Show”.

„Sunt vindecată 100%, dar acum depinde de mine să am grijă”

Cancerul a recidivat de două ori, însă Bianca Sârbu nu și-a pierdut speranța și a învins din nou și din nou boala.

„În momentul ăsta sunt vindecată 100%. Mi-am scos și o aluniță pentru că e clar că eu am niște probleme și nu am vrut pe viitor să ajungem la toate celelalte. Sunt vindecată 100%, dar acum depinde de mine să am grijă, să mă duc la controale. Mai dărâmat a fost soțul meu. Cred că s-o fi gândit că-l las cu doi copii pe cap, dar nu cred. Dar m-am gândit…”, a mai spus Bianca Sârbu în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.

În octombrie 2025, Bianca Sârbu i-a asigurat din nou pe cei care o admiră că este sănătoasă și fericită.

„Sunt bine, sunt sănătoasă. Eu când am fost bolnavă, când am avut o problemă, am spus. Când mi-au murit părinții am spus, când mi-a murit primul soț am spus, când am suferit am spus, și acum când sunt fericită nu mă mai crede nimeni. (râde) Și dacă n-aș fi bine, aleg eu cui să spun că nu sunt bine”, a spus artista, în emisiunea „Xtra Night Show”.

Cauza morții primului soț al Biancăi Sârbu

O altă încercare grea pentru artistă a fost moartea primului soț, Marian Sârbu, care s-a stins din viață în anul 2013, pe scenă, în timpul unui moment artistic de la o nuntă din Brăila. „În acea seară, soțul meu s-a prăbușit pur și simplu de la clapă, unde stătea, în văzul tuturor celor de acolo”, a povestit Bianca, în emisiunea „La Măruță”. Artista a mai spus că Marian a fost transportat la spital, iar ea a rămas să cânte la eveniment, din respect pentru miri.

Bianca Sârbu a dezvăluit și care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului ei. „Eu m-am uitat la dansul mirilor, cel mai frumos moment, și m-am întors și i-am spus: «Uite mă, ce se iubesc ăștia doi». Și el a zis: «Hai mă, că și noi ne înțelegem și ne iubim». Îmi pare bine că ultimele vorbe au fost astea. Avea 43 de ani, cauza decesului a fost ruptura de aortă”, a completat.

Bianca ar fi fost a șaptea soție a lui Marian. Din mariajul lor au rezultat doi copii, Luca (16 ani) și Miriam (14 ani). Artista s-a recăsătorit în anul 2018 cu Bogdan Romanescu, un bărbat cu zece ani mai tânăr decât ea. Perechea s-a cunoscut prin intermediul jobului, la vremea aceea lucrând amândoi în trustul Intact.

