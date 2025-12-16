Ionel Ganea (52 ani) și-a pierdut fiul de doar 2 ani, Alexandru, în urma unui accident rutier petrecut în luna mai a acestui an. Timp de șapte luni, fostul atacant a refuzat să vorbească despre tragedia care i-a lovit familia. Acum, însă, a decis că este timpul să își deschidă sufletul, vorbind sincer despre cele mai grele momente din viața lui.

Ionel Ganea, primele declarații despre pierderea fiului său

Ionel Ganea a intrat cu mașina într-un autovehicul staționat pe carosabil, iar fiul său în vârstă de doi ani, aflat pe scaunul din față, neasigurat, a fost rănit grav. După ce timp de două luni a stat în comă, micuțul a încetat din viață.

Zilele trecute, fostul atacant a organizat prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, în amintirea fiului său, în Sala de Sport a Colegiului Național „Radu Negru” din Făgăraș.

„A avut și efect sufletesc memorialul, cred că și Alexandru, acum fiind îngeraș, mi-a dat putere. Să văd așa mulți copii strânși la sală este o dorință îndeplinită. Pentru mine e foarte greu, iar cât o să trăiesc, o să fie cumplit. Nu doresc nimănui să fie în pielea mea, să i se întâmple o astfel de dramă”, a afirmat Ionel Ganea, potrivit gsp.ro.

Fostul fotbalist, mesaj pentru cei care îl critică

Ionel Ganea le-a adresa un mesaj și persoanelor care l-au criticat și acuzat de decesul fiului său. Fostul atacant a subliniat faptul că nu dorește nimănui să treacă printr-o astfel de tragedie.

„Și am văzut că au fost și unii care m-au criticat. Lor le doresc un singur lucru: Dumnezeu să-i ierte și pe ei! Cine și-ar fi dorit să i se întâmple așa ceva? Cine? Ăsta e cursul vieții mele! Nu sunt supărat pe ei, mă rog la Dumnezeu să-i ierte și să nu aibă parte vreodată de așa ceva. Să-ți spun ceva dacă îmi permiți. De curând, în zona asta la noi a fost tot așa un accident în care o fetiță, care era în scaun, a murit în urma unui accident. Ăia care m-au criticat să știe un singur lucru: când e să se întâmple și vine ceasul rău, nu te pui cu soarta. Nu există barieră, e o chestiune de secundă”, a subliniat el.

De asemenea, el a vorbit despre un alt accident în care și-a pierdut viața un copil de un an și câteva luni, după ce a fost scăpată de la balcon de sora ei mai mare.

„Înainte de accidentul meu, la fel, a avut loc un alt accident nenorocit, în care o fetiță de 10 ani și-a scăpat sora, care avea un an și câteva luni, de la etaj. A luat-o în brațe să-i arate ceva și i-a scăpat din mâini. Ce păcate avea fetița aia?”, a mai declarat Ionel Ganea.

Sursă foto: Hepta

