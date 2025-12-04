Coșmarul prin care trece Ionel Ganea, la 6 luni de la moartea fiului său. Apropiații, îngrijorați de starea fostului fotbalist: „Dărâmat total! Un om suferind”

Ionel Ganea trăiește cea mai grea perioadă din viața sa, la șase luni după moartea fiului său de doar doi ani. Fostul internațional român este copleșit de durere și vinovăție, iar mărturiile prietenilor apropiați, precum Marius Șumudică, dezvăluie dimensiunea tragediei.

La jumătate de an de la accidentul rutier care i-a răpit copilul, Ionel Ganea rămâne un om sfâșiat de durere. Fostul atacant al echipei naționale, astăzi în vârstă de 52 de ani, evită aparițiile publice și se confruntă cu ancheta penală deschisă după tragedia produsă pe drumul dintre Hurez și Făgăraș.

Tragedia care i-a schimbat viața

Pe 9 mai 2025, Ganea conducea un Dacia Duster când a intrat în coliziune cu un autoturism oprit pe carosabil și nesemnalizat. În dreapta sa se afla fiul Alexandru, de doar doi ani, ținut pe scaunul din față, fără centură de siguranță. Impactul a fost devastator: copilul a suferit un traumatism cranio-cerebral sever și a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au încercat să îl salveze. După aproape o lună de luptă, micuțul s-a stins pe 6 iunie.

Dialogul sfâșietor cu Marius Șumudică

Recent, antrenorul Marius Șumudică a povestit despre întâlnirea cu fostul său coleg de la Rapid.

Șumudică a subliniat că nu a mai văzut niciodată un om cu atâta durere în suflet, descriind starea lui Ganea ca fiind una de suferință profundă și vinovăție.

“Era amărât. Eu i-am spus că n-am echipă, încerc să îmi caut, să vedem unde mă duc. Nu ajung la un consens, vorbesc cu unii, cu alții.

El mi-a zis: ‘Să fii bucuros că încă te caută lumea. Astea nu sunt probleme. Probleme sunt ce am eu’. M-am gândit imediat la ce a pățit, la acel eveniment. Era dărâmat total. Simțeam că suferă, un om suferind care se simțea vinovat.

Mi-a spus: ‘Dacă te duci pe undeva la vreo echipă să îl iei și pe George al meu, că uite, are probleme financiare’. Dărâmat total. Nu am văzut un om cu atâta durere în suflet. Am stat zece minute de vorbă cu el. Am fost colegi la Rapid. Vorbea și plângea. Mi-a zis: Șumi, probleme sunt alea care s-au întâmplat mie, nu ce ai tu!” – a povestit Șumudică pentru fanatik.ro.

Ancheta penală după tragedie

După tragedia în care și-a pierdut fiul, autoritățile au deschis pe numele lui Ionel Ganea un dosar penal pentru ucidere din culpă. Conform legislației, această infracțiune este sancționată cu închisoare între 2 și 7 ani. Avocatul Adrian Cuculis a explicat pentru wowbiz.ro că instanța ar putea lua în considerare faptul că șoferul era chiar părintele victimei: „Legea ține cont că tatăl era la volan. Cu siguranță se va ține cont și, cel mai probabil, pedeapsa va fi una minimală. Fiind reglementată între 2 și 7 ani, probabil că va fi cu recunoaștere și o să-i dea un an de zile cu suspendare.”

Pe lângă ancheta penală, fostul internațional se confruntă și cu probleme financiare. O companie de telefonie mobilă l-a acționat în instanță pentru neplata unor facturi, procesul fiind înregistrat la Judecătoria Buftea. Situația este complicată de un alt dosar, legat de scandalurile provocate de chiriașii lui Ganea, după ce un vecin a reclamat conflicte repetate și acte de violență, ceea ce a dus la intervenția autorităților.

Foto – arhivă

