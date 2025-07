Unde își găsește Ionel Ganea liniștea, după moartea fiului său de doi ani: „Se vede suferința pe fața lui enorm de mult”

Ionel Ganea trăiește un adevărat coșmar de când și-a pierdut fiul, Alexandru, într-un tragic accident de mașină. La mai bine de o lună de la acest eveniment copleșitor, fostul jucător de fotbal încearcă să găsească o fărâmă de liniște, retrăgându-se din viața publică și concentrându-se pe familia sa, mai ales pe nepoțelul care îi aduce puțină alinare. Însă, durerea pierderii este încă vie și vizibilă pe fața lui.

Unde își găsește Ionel Ganea liniștea, după moartea fiului său de doi ani

Ionel Ganea a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să-și ducă viața în liniște, departe de agitația orașului și de tumultul cotidian. Fostul internațional își găsește refugiul în familie, în natură și în momentele petrecute alături de nepoțelul său, pe care îl tratează cu o protecție și o iubire care trădează suferința pe care o poartă în suflet.

La Gura Văii, Ionel trăiește într-o gospodărie simplă, acoperind treburile zilnice, îngrijind câteva rațe și având grijă de toate lucrurile care îl țin conectat la realitatea simplă.

Unul dintre puținele momente în care Ionel Ganea a fost văzut în public de atunci a fost la Mănăstirea Berivoi, un loc drag fiului său, Alexandru. Înainte de accidentul tragic, Ionel obișnuia să meargă frecvent cu băiatul său la acest loc sacru, iar acum, după pierderea acestuia, s-a întors acolo pentru a-și găsi puțină alinare.

Într-o întâlnire cu un vechi prieten, Ionel Ganea a fost descris ca fiind „foarte afectat,” dar și protector față de nepoțelul său.

„M-am întâlnit o singură dată cu el de la accident. A fost la mănăstirea Berivoi, unde mergea el de fiecare dată cu copilul (n.r.: cu Alexandru), era cu nepoțelul. M-am întâlnit cu Ionel, era cu nepoțelul din partea fetei. Era foarte afectat, noi am rămas în relații foarte bune. L-am îmbrățișat și l-am încurajat. E foarte afectat, acum dragostea lui se îndreaptă spre copilul mic al fetei. E mai mare cu un an sau doi față de Alexandru.

L-am văzut pe Ionel foarte protector, copilul se juca acolo, eram în curtea mănăstirii. Ionel se juca alături de copil cum se joacă un nepot cu bunicul, îl trăgea de păr… Noi am rămas prieteni, am și jucat fotbal, am fost colegi în anii de început ai lui’, a povestit sursa cancan.ro.

„Se vede suferința pe fața lui enorm de mult”

Durerea pierderii fiului său este încă extrem de evidentă pentru Ionel Ganea. Deși încearcă să își continue viața într-un mod cât mai normal, în afacerea sa de la țară, „se vede suferința pe fața lui enorm de mult.” Așa cum susține sursa apropiată fostului fotbalist, acesta nu a reușit să depășească complet tragedia, iar schimbările din comportamentul său sunt evidente pentru toți cei din jurul său.

Citeşte şi: Fiul cel mare al lui Ionel Ganea, mesaj sfâşietor după moartea fratelui său de doi ani: „E de ajuns că trebuie să trăiască cu suferința asta toată viața. Nu-i mai judecați”

Citeşte şi: Avocata lui Ionel Ganea, prima reacție după moartea fiului fostului fotbalist: „E cel mai simplu să judeci”

,,E o situație foarte grea și pentru el și evită aglomerațiile, lumea îl încurajează. Se vede suferința pe fața lui enorm de mult. L-a iubit enorm pe Alexandru, tot ce făcea, făcea în jurul lui și pentru el.

El e un om normal, funcționează normal, să zic așa. El stă în Gura Văii, e o localitate unde stă acolo demult. Are o gospodărie, are câteva rațe care fac ouă bio, merge la cumpărături…’, a mai adăugat sursa respectivă pentru cancan.ro.

Moartea fiului său Alexandru: Tragedia care i-a marcat viața lui Ionel Ganea

Pe 6 iunie 2025, Alexandru, fiul cel mic al lui Ionel Ganea, s-a stins din viață după un accident de mașină grav, în care fostul internațional a fost implicat. Micuțul, în vârstă de doar doi ani, a fost ținut în viață cu ajutorul aparatelor timp de câteva săptămâni, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Tragedia a șocat întreaga familie și i-a lăsat pe toți cei implicați într-o durere imensă și de neînțeles.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News