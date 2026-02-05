  MENIU  
Transformarea Matildei Ledger. Fiica regretatului Heath Ledger are 20 de ani și seamănă izbitor cu tatăl ei. Cum arată și ce face acum

Transformarea Matildei Ledger. Fiica regretatului Heath Ledger are 20 de ani și seamănă izbitor cu tatăl ei. Cum arată și ce face acum

Raluca Vițu
Actualizat 05.02.2026, 12:44

Cât de schimbată este astăzi Matilda, fiica regretatului Heath Ledger. Avea doar 2 ani când tatăl ei celebru a murit, dar acum s‑a transformat într‑o tânără care îi poartă moștenirea cu o grație uimitoare.

Crescută de mama ei, actrița Michelle Williams, departe de lumina reflectoarelor, Matilda a devenit o prezență discretă, dar puternică, iar asemănările cu Heath Ledger sunt tot mai evidente pe măsură ce anii trec. De la pasiunea pentru film până la gesturi, mers și expresii, cei apropiați spun că în ea trăiește o parte din actorul care a marcat istoria cinematografiei.

Matilda s‑a născut în New York City

Matilda a venit pe lume pe 28 octombrie 2005, în New York, orașul în care locuiau la acea vreme. Părinții ei actori s‑au cunoscut și s‑au îndrăgostit pe platourile filmului „Brokeback Mountain” (2005), așa că a fost firesc ca bunul lor prieten și coleg de platou, Jake Gyllenhaal, să devină nașul Matildei. Nașa ei este Busy Philipps, prietena apropiată a lui Michelle și colega ei din „Dawson’s Creek”.

În rolul de tată, Heath s‑a adaptat perfect. Prietenul său apropiat, Matt Amato, spunea în aprilie 2017 că Ledger era „pur și simplu un tată natural”. „Am întâlnit‑o pe Matilda la trei zile după ce s‑a născut și împreună erau ca un tablou superb”, a povestit el.

Michelle și Heath s‑au despărțit amiabil în septembrie 2007, iar câteva luni mai târziu, starul din „The Dark Knight” a murit din cauza unei supradoze accidentale de medicamente, pe 22 ianuarie 2008. Matilda avea doar doi ani. De atunci, Michelle a mai avut trei copii cu soțul ei, Thomas Kail.

La 10 ani de la moartea lui Heath, Busy Philipps a vorbit despre relația ei specială cu Michelle și Matilda. „Sunt extrem de protectoare cu [Michelle] și cu fiica ei”, a spus ea pentru The Cut în 2018, adăugând că Michelle este „cea mai bună prietenă a mea. Și, practic, familia mea.”

Michelle spune că Matilda este pasionată de filme

Potrivit lui Michelle, Matilda împărtășește o pasiune importantă cu tatăl ei — dragostea pentru cinema.

„Începe să înțeleagă din ce în ce mai multe”, spunea Michelle pentru The New Yorker în 2013, referindu‑se la felul în care Matilda percepe cariera ei. „Știe multe despre Glinda Vrăjitoarea cea Bună, cine este, ce a fost. Mergea la oameni în parc și le spunea: Mami este Glinda Vrăjitoarea cea Bună în Oz. Sunt două rele și una bună, iar cea bună este mama mea.

În adolescență, Matilda și‑a dezvoltat și mai mult dragostea pentru filme. În 2022, vorbind despre planurile de sărbători, Michelle a dezvăluit că fiica ei este obsedată de filmele de Crăciun. „Am văzut White Christmas de atâtea ori”, a spus ea la Live with Kelly and Ryan. „Matilda iubește filmele acelea atât de mult și sunt încântată că le va arăta și copiilor mai mici.”

Când a fost întrebată cine este cel mai bun public al ei, într‑un interviu din ianuarie 2023 pentru The Guardian, Michelle a răspuns: „Cu siguranță fiica mea. Ea este persoana cu care mi‑am petrecut viața de adult.”

În prezent, Matilda duce o viață privată, departe de ochii publicului, în New York City. Ea este în ultimii de studiu un colegiu de arte liberale din Connecticut și se pare că face parte dintr-o trupă indie numită Interim.

Michelle a muncit din greu pentru a‑i oferi Matildei o copilărie normală

În ciuda părinților celebri și a pierderii tatălui ei, Michelle a fost hotărâtă să îi ofere Matildei o copilărie cât mai stabilă. În iulie 2018, ea a povestit pentru Vanity Fair cum a reușit să îmbine actoria cu rolul de mamă

„Nu i‑am perturbat rutina și nu a lipsit de la școală”, a explicat ea, adăugând că își lasă verile libere pentru a petrece timp neprogramat cu copiii. „Sunt mai puțin grăbită, mai puțin agitată. O cresc pe Matilda astfel încât să se simtă liberă să fie ea însăși.”

Când filmările intrau în conflict cu programul Matildei, Michelle era dispusă să renunțe la proiect. În 2009, când ea, Ryan Gosling și regizorul Derek Cianfrance aveau ocazia să facă filmul Blue Valentine, Michelle a fost devastată să se retragă pentru că nu putea sta departe de fiica ei, a povestit ea pentru The Guardian. Determinați să găsească o soluție, au mutat filmările la o oră distanță de casa ei.

Familia lui Heath are doar cuvinte de laudă pentru modul în care Michelle o crește pe Matilda. „Cred că îi oferă un mediu minunat în care să crească”, spunea sora lui Heath în 2017. „Mai ales în industria în care lucrează.”

Matilda va moșteni întreaga avere a lui Heath

Cu doi ani înainte să moară, Heath a semnat un testament în care își lăsa averea părinților și surorilor. După moartea lui, familia a clarificat imediat că prioritatea lor este Matilda.

„Matilda este o prioritate absolută, iar Michelle este o parte integrantă a familiei noastre”, declara tatăl lui Heath, Kim, pentru People în martie 2008. Câteva luni mai târziu, familia a decis ca Matilda să fie singura moștenitoare.

„Familia noastră i‑a dăruit totul Matildei”, a spus Kim. „Asta a fost intenția din momentul în care băiatul meu a murit. Nu a existat niciodată vreo îndoială că averea lui Heath îi va reveni Matildei. Niciodată. Suntem foarte apropiați de Michelle și Matilda.”

Matilda are o relație specială cu Jeremy Strong

Actorul din Succession, Jeremy Strong, are o legătură foarte specială cu fiica lui Heath și Michelle. Strong a cunoscut‑o pe Michelle la Williamstown Theater Festival la începutul anilor 2000, iar cei doi au devenit rapid prieteni. După moartea lui Heath, Strong a fost una dintre persoanele care au fost alături de Michelle și Matilda într‑un mod profund.

„Era un gol în casă”, a povestit Michelle pentru Variety despre lunile de după moartea lui Heath. „Așa că oamenii s‑au mutat la noi.” Unul dintre acei oameni a fost Strong, care a locuit cu ele, cu intermitențe, timp de trei ani.

„Jeremy era suficient de serios încât să poată purta greutatea inimii frânte a unui copil și suficient de sensibil încât să știe cum să se apropie de ea prin joacă, jocuri și veselie”, a explicat ea.

„[Matilda] nu a crescut cu tatăl ei, dar a crescut cu Jeremy — și am fost schimbate de capacitatea lui de a se juca de parcă viața lui depindea de asta, pentru că a ei chiar depindea”, a încheiat Michelle.

Michelle spune că a o vedea pe Matilda crescând este „un miracol glorios”

Într‑un interviu pentru The Guardian, Michelle a vorbit despre impactul mișcării #MeToo și despre cum a contribuit la crearea unei lumi mai sigure pentru tinerele femei.

Ea a observat această schimbare în încrederea tinerelor ei colege din The Fabelmans. „Nu aveam niciun fel de grație sau calm, nici eu, nici cei de vârsta mea. Am crescut în anii ’80. Identitatea nu era cultivată în tinerele femei. Acum este”, a spus ea, adăugând că vede această transformare chiar în propria fiică. „Pot să văd asta în fiica mea și nu‑mi pot lua ochii de la ea. Este un miracol glorios pe care nu credeam că îl voi vedea în viața mea.”

Actrița a continuat: „Credeam că va trebui să‑mi învăț fiica să se submineze și să se strecoare pe sub sistem ca să fie în siguranță. În schimb, sistemul s‑a schimbat, iar acești tineri acționează cu compasiune, integritate și dreptate.”

Matilda seamănă mult cu tatăl ei celebru

În aprilie 2017, sora lui Heath, Kate Ledger, a dezvăluit în ce feluri îi amintește Matilda de actor.

„Când [Matilda] ia un creion în mână, îmi amintește de Heath; când merge, îmi amintește de Heath; când se urcă pe skateboard, îmi amintește de Heath”, a spus ea pentru People.

Kate este hotărâtă să păstreze vie memoria fratelui ei și face asta povestindu‑i nepoatei despre el. „Îi vorbesc despre tatăl ei de fiecare dată când ne vedem”, a explicat ea. „Îi spun mici povești despre cum a crescut și cum obișnuia să mă alerge cu bâta de cricket.”

Foto – Profimedia

