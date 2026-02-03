Kelly Clarkson a anunțat că emisiunea ei, The Kelly Clarkson Show, de la NBC, se va încheia după șapte sezoane. Artista susține că se retrage pentru a se concentra pe copiii ei și ai fostului ei soț, Brandon Blackstock, River și Remington.

The Kelly Clarkson Show se încheie după 7 sezoane

Emisiunea The Kelly Clarkson Show se va încheia cu al șaptelea sezon, a anunțat Kelly Clarkson. „Am fost extrem de norocoasă să lucrez cu un grup de oameni atât de remarcabili, atât în Los Angeles, cât și în New York”, a scris solista într-o declarație pe X, pe 2 februarie.

„Au fost atât de multe momente și ediții uimitoare în aceste șapte sezoane. Sunt veșnic recunoscătoare și onorată că am lucrat alături de cea mai grozavă trupă și echipă pe care ți-ai putea-o dori, de toți oamenii talentați și inspirați care și-au împărtășit timpul și viețile cu noi, de toți fanii care au susținut emisiunea noastră și de NBC pentru că a fost întotdeauna un partener incredibil și care ne-a susținut mereu”, a mai transmis cântăreața.

„Mi se pare necesar și potrivit pentru acest nou capitol din viața noastră”

Și, deși muziciana a menționat că nu i-a fost deloc ușor să-și ia rămas bun de la emisiune, tot ea a dezvăluit că, în cele din urmă, a ales să se retragă pentru a se concentra pe copiii ei, River, în vârstă de 11 ani, și Remington, în vârstă de 9 ani, pe care îi are împreună cu fostul soț, Brandon Blackstock.

„Retragerea din programul zilnic îmi va permite să acord prioritate copiilor mei, ceea ce mi se pare necesar și potrivit pentru acest nou capitol din viața noastră”, a explicat Kelly, sugerând că sarcinile sale de prezentatoare s-ar putea să nu se fi încheiat complet. „Nu este un rămas bun. Voi continua să fac muzică, să cânt ici și colo, și s-ar putea să mă vedeți din când în când la The Voice.”

