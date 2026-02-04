Câți bani a primit Delia Salchievici pentru participarea la Desafio: Aventura. A fost eliminată după cinci săptămâni

Delia Salchievici a fost eliminată de la Desafio: Aventura în ediția de marți, 3 februarie 2026. Concurenta din echipa „Norocoșii” s-a duelat cu Babasha de la „Luptători”, pe care nu a reușit, însă, să îl învingă. Astfel, fosta soție a lui Lino Golden revine în România după cinci săptămâni de competiție.
Delia Salchievici, eliminată de la Desafio: Aventura
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a părăsit competiția Desafio: Aventura difuzată pe Pro TV marți, 3 februarie 2026, după un duel intens cu Babasha. Eliminarea concurentei a fost un moment încărcat de tensiune, marcând finalul luptei pentru supraviețuire în competiție.
Duelul final dintre ea și Babasha a fost extrem de strâns, însă acesta din urmă, susținut de colegii de echipă, a reușit să o învingă. Cu toate acestea, plecarea Deliei nu a fost lipsită de controverse.
Se pare că rivalitatea dintre Delia și colega ei de trib, Bettyshor, a jucat un rol important în eliminarea sa. Deși la început păreau apropiate, relația dintre cele două s-a deteriorat după ce trapperul Ian a dat de înțeles că este atras de Delia. Acest detaliu ar fi determinat-o pe Bettyshor să își dorească eliminarea colegei sale.
Câți bani a primit Delia pentru participarea la Desafio
Deși experiența în Thailanda s-a încheiat mai devreme decât și-ar fi dorit, Delia Salchievici nu a plecat cu mâna goală.
Potrivit Cancan, fiecare participant la Desafio: Aventura primește o sumă de 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Astfel, pentru cele cinci săptămâni, Delia a câștigat 10.000 de euro.
Cele cinci săptămâni petrecute în Thailanda nu au fost deloc ușoare pentru Delia care a mărturisit că s-a confruntat cu probleme hormonale în acea perioadă.
„M-am întors foarte urâtă din Desafio. A trebuit să intru în revizie la întoarcere, totală. Nu am fost încă la estetician, am riduri. Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Iar, menstruația nu a mai venit deloc acolo. A fost teribil! Nu mă recunoșteam, mă simțeam un băiețel mic și gras”, a povestit Delia Salchievici pentru Click.
Sursă foto: Instagram
