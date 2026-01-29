Alina Ceban, dezvăluiri despre duelul cu Babasha și foștii colegi, după ce a fost eliminată de la Desafio: Aventura: „Sufocant. A cerut multă concentrare și stăpânire de sine” / Exclusiv

Alina Ceban a fost eliminată de la Desafio: Aventura, show-ul difuzat pe Pro TV și Voyo, și prezentat de Daniel Pavel.

Alina Ceban, eliminată de la Desafio: Aventura în urma duelului cu Babasha

Desafio: Aventura vine cu surprize pentru telespectatori odată cu fiecare ediție difuzată! În cel mai recent episod, telespectatorii au vizionat duelul extraordinar dintre Alina Ceban și Babasha, în urma căruia concurenta a fost eliminată.

Alina Ceban a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, despre cum a trăit experiența, cum sunt colegii și cum a trăit momentul eliminării. De asemenea, ea spune că a învățat multe lecții după participarea la această competiție.

Cum ai descrie duelul dintre voi în câteva cuvinte?

Un duel intens, aproape sufocant, care a cerut multă concentrare și stăpânire de sine.

Care a fost momentul din traseu în care ai simțit că se poate întoarce totul?

Având în minte duelurile anterioare, știam că lucrurile se pot schimba în orice moment. Probele sunt gândite astfel încât să combine mai multe elemente – forță, viteză, coordonare și concentrare – iar de multe ori intervine și norocul care poate schimba complet deznodământul.

A fost mai greu fizic sau psihic acest duel?

Pentru mine a fost mai dificil din punct de vedere psihic. La un moment dat, frânghia m-a dezorientat, m-am agitat și mi-a fost greu să îmi dau seama în ce direcție să merg. Când am realizat că Babasha era înaintea mea, emoțiile s-au amplificat. Fizic, în schimb, simțeam că aveam resurse – sunt suplă și flexibilă, ceea ce, în alte condiții, mi-ar fi putut fi un avantaj.

Alina Ceban: „Cred că în avantajul lui Babasha au contat concentrarea și capacitatea de a-și păstra calmul până la final, dar și experiența lui Vladimir Drăghia, care l-a ghidat constant din afara traseului”

Ați intrat în duel cu o strategie clară sau ați improvizat pe parcurs?

Singura strategie clară a fost să nu renunț. În rest, am improvizat pas cu pas, adaptându-mă situației din teren.

Ce a contat mai mult la final: forța, concentrarea sau experiența?

Cred că în avantajul lui Babasha au contat concentrarea și capacitatea de a-și păstra calmul până la final, dar și experiența lui Vladimir Drăghia, care l-a ghidat constant din afara traseului.

Care a fost primul gând când ai realizat că aventura ta se oprește aici?

Am avut sentimente amestecate. Pe de o parte, îmi era foarte dor de cei de acasă și mă bucuram că îi voi revedea. Pe de altă parte, exista și regretul, pentru că simțeam că mai aveam multe de oferit.

Ce te-a învățat acest duel despre tine, dincolo de competiție?

Acest duel m-a învățat că, indiferent de context, calmul și focusul sunt esențiale. Emoțiile pot fi firești, dar nu trebuie lăsate să preia controlul.

Ce spune Alina Ceban despre Desafio: Aventura? „Simțeam că mai puteam duce și că nu am reușit”

Care a fost cel mai greu lucru de acceptat în seara eliminării?

Faptul că plec atât de devreme. Simțeam că mai puteam duce și că nu am reușit, din punct de vedere emoțional, să lupt pe deplin pentru locul meu. A fost o lecție despre cât de important este să îți susții poziția, nu doar să fii corect.

Crezi că echipa din care ai făcut parte te-a ajutat sau ți-a pus o presiune în plus?

O parte din echipă m-a susținut, iar pentru asta sunt recunoscătoare. O altă parte, însă, a pus o presiune suplimentară. Când simți că există lucruri nespuse sau discuții purtate pe la spate, e dificil. În viața de zi cu zi am învățat să mă îndepărtez de astfel de contexte și să aleg liniștea.

Dacă ai putea retrăi duelul, ai schimba ceva?

Da. Aș alege traseul negru care să îmi permită să aud mai clar indicațiile lui Sergiu și, mai ales, aș lucra mai mult la controlul emoțiilor.

Alina Ceban: „Desafio: Aventura m-a făcut mult mai recunoscătoare. Pentru lucruri simple – casa, un duș, o masă caldă”

Care este lecția cea mai importantă cu care pleci din Desafío: Aventura?

Am învățat că, uneori, nu câștigă neapărat cel mai bun, ci cel care știe să se facă mai auzit. Faptul că am ales să fiu mai introvertă a fost interpretat greșit și a creat impresii care nu reflectau realitatea. În același timp, le-a oferit altora spațiul să pară mai implicați, prin multă vorbă, glume și alianțe subtile, mascate sub ideea de prietenie. A fost o lecție importantă despre percepție și despre cât de ușor pot fi lucrurile înțelese diferit într-un astfel de context.

Crezi că această experiență te-a schimbat ca om? În ce fel?

Da, m-a făcut mult mai recunoscătoare. Pentru lucruri simple – casa, un duș, o masă caldă. Mai ales, m-a ajutat să conștientizez cât de mult îmi iubesc familia și logodnicul. Lipsa oricărui contact cu ei a fost, poate, cea mai grea parte a experienței.

Ce mesaj aveți pentru colegii rămași în competiție?

Le doresc mult succes. În această etapă, competiția a devenit extrem de imprevizibilă, iar norocul joacă un rol important. Echipa este mult mai restrânsă și, din păcate, nu la fel de unită ca la început, așa că le doresc să găsească echilibrul și coeziunea necesare pentru a merge mai departe.

Ai mai accepta o revanșă, dacă ar exista ocazia?

Fără îndoială. Această experiență m-a învățat că e mai bine să accepți o provocare și să încerci, chiar dacă există riscul de a pierde, decât să refuzi și să rămâi cu un regret.

Foto: Pro TV

Urmărește-ne pe Google News