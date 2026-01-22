Gabriela Cristea revine pe micile ecrane? Vedeta ar putea să îi ia locul lui Cătălin Măruță și să prezinte o celebră emisiune

Gabriela Cristea ar putea reveni pe micile ecrane, în locul lui Cătălin Măruță. Numele vedetei ar fi luat în calcul pentru prezentarea uneia dintre cele mai celebre emisiuni, în contextul în care Pro TV încearcă acum să găsească formula câștigătoare și să readucă oamenii în fața televizoarelor.

Gabriela Cristea ar putea reveni pe micile ecrane

Gabriela Cristea ar putea face o revenire spectaculoasă pe micul ecran, iar numele său este vehiculat pentru un nou proiect la PRO TV. Potrivit Cancan, postul din Pache Protopopescu analizează posibilitatea de a relansa un format celebru, „Big Brother”, pentru a atrage audiența, iar Gabriela ar fi în cărți pentru rolul de prezentatoare.

Gabriela Cristea este o figură binecunoscută în lumea televiziunii românești, având la activ emisiuni de succes precum „Noră pentru mama”, „Te vreau lângă mine” și „Mireasa. Capriciile iubirii”. Vedeta a declarat în trecut că a renunțat la televiziune pentru a se dedica familiei, însă, în ultima vreme, s-a concentrat pe activitatea online, care i-a adus o sursă consistentă de venituri.

Pe fondul schimbărilor recente din PRO TV, se speculează că Gabriela Cristea ar putea prelua ștafeta lui Cătălin Măruță, a cărui emisiune se va încheia pe data de 6 februarie.

Potrivit speculațiilor din presă, la sfârșitul anului trecut, Gabriela a fost membră a juriului în rubrica „Cozonacul de aur” din cadrul „La Măruță”, o apariție care ar fi servit drept test pentru o colaborare viitoare.

Citește și: Când se mută Gabriela Cristea definitiv în Italia, în casa pe care a cumpărat-o: „Acesta este planul familiei pentru prima jumătate a anului 2026”

Citește și: David Pușcaș, reacție după ce llie Năstase și-a lăsat fiica adoptivă pe drumuri: „Așa mi-a făcut și mie mama. Horia Brenciu, un tată adoptiv de nota 10”

Vedeta, ocupată cu casa din Italia

În timp ce Pro TV o ia în calcul pentru noul show, Gabriela Cristea se concentrează între timp asupra construcției unei case în Italia, unde anul trecut și-a achiziționat un teren.

„De 3 zile m-am făcut una cu canapeaua, pentru că mă documentez pentru noua căsuță din Italia pe care urmează să o construim. Daaaaa, ați citit bine… să o construim. (…) Ne-am hotărât să construim pe terenul nostru o altă căsuță muuuult mai mică (2 dormitoare, living, bucătărie și o micuță piscinuță), pe structură ușoară din lemn, pentru că ne dorim să ne bucurăm cât mai repede de achiziția noastră”, a scris vedeta pe Facebook.

Citește și: Alina Sorescu, mărturisiri dureroase la un an de la finalizarea divorțului de Alexandru Ciucu. „Este în continuare o perioadă complicată!” Prin ce trece artista acum

Citește și: Leandro de Souza și-a îndepărtat tatuajele de pe față. Cum arată acum „cel mai tatuat bărbat din Brazilia”

Gabriela Cristea spunea, în momentul în care a renunțat la televiziune, că a făcut acest pas pentru a se concentra mai mult asupra familiei sale, de care nu mai avea mai deloc timp. În prezent, vedeta are venituri din contractele din online, dar și din firma pe care o deține, cu dulciuri și alte conserve de casă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabriela Cristea

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News