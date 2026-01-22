Alina Sorescu, mărturisiri dureroase la un an de la finalizarea divorțului de Alexandru Ciucu. „Este în continuare o perioadă complicată!” Prin ce trece artista acum

La un an după finalizarea divorțului de Alexandru Ciucu, Alina Sorescu privește în urmă cu luciditate și emoție. A fost o perioadă marcată de procese, tensiuni, schimbări majore și încercarea permanentă de a‑și proteja fetițele, Raisa și Carolina. În tot acest timp, artista a continuat să muncească, să conducă trupa de copii pe care o coordonează și să își păstreze cariera pe linia de plutire, în ciuda furtunii personale.

Cum vede artista decizia instanței și ce a contat cel mai mult pentru ea

Întrebată dacă procesul de custodie s‑a încheiat, Alina a clarificat că nu a existat un proces separat, ci doar stabilirea programului copiilor în cadrul divorțului. Declarația ei, oferită pentru viva.ro, este cât se poate de clară:

„Noi n-am fost într-un proces de custodie, am fost într-un proces de divorț, unde principalul aspect pe care l-am discutat a fost programul fetițelor. Dar da, s-a încheiat.”

Întrebată dacă este mulțumită de rezultat, artista a evitat detaliile, dar a subliniat ce contează cu adevărat pentru ea: „E o poveste foarte lungă, n-aș vrea să intru acum în detalii pentru că e un subiect care s-a discutat foarte mult. Importantă este liniștea fetițelor. Important este echilibrul lor. Pentru asta am luptat, pentru o rutină în programul lor școlar, în primul și în primul rând. Vom vedea, odată cu trecerea timpului, dacă programul de acum este cel mai bun pe termen lung pentru ele.”

De ce nu se gândește la o nouă relație

După ani de procese și tensiuni, Alina recunoaște că nu este pregătită pentru o nouă poveste de iubire. Rănile sunt încă proaspete, iar prioritățile ei sunt altele: „Nu mă gândesc la asta. Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință și pentru mine, și pentru fetițe. Este în continuare o perioadă complicată, nu e că lucrurile s-au liniștit, așa că nu îmi pun această problemă.”

Citeşte şi: Alina Sorescu, dezvăluiri dureroase despre începuturile relației cu Alexandru Ciucu: „Am școala vieții și sunt superior ție”

Citeşte şi: Alina Sorescu, despre viaţa după divorţul de Alexandru Ciucu şi despre un viitor partener: „M-am redescoperit mult mai puternică şi fermă” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Alina Sorescu, confesiuni emoționante despre impactul divorțului de Alexandru Ciucu asupra fiicelor lor: „Presiunile continuă și continuă din păcate asupra lor” / Exclusiv

Privind spre viitor, artista își propune să renunțe la temeri și să își asculte mai mult instinctul:

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Vreau să las în 2025 fricile, teama, în general, și lipsa de curaj de a face ceea ce simt și vreau să iau cu mine mai multă încredere în intuiția mea.”

Impactul divorțului asupra fetițelor

Despărțirea de Alexandru Ciucu a fost complicată, iar Alina a vorbit în trecut despre abuzul emoțional pe care spune că l‑a resimțit. În emisiunea „În Oglindă”, difuzată pe Kanal D2, artista a povestit cum au perceput fetițele momentul separării:

„Ți-aș spune ce mi-a zis Carolina, fetița mea cea mare. Mi-a spus: ‘Mami, ce bine că am plecat!’. Fetele mele aveau atunci 7 și 5 ani. Au simțit o eliberare. Ele erau obișnuite ca el să nu fie prezent, pentru că pleca foarte mult. Pentru ele nici măcar nu a fost o traumă în momentul în care noi am plecat.”

Cea mai grea parte pentru copii a fost, de fapt, decizia inițială a instanței: „Trauma a fost în momentul în care, în timpul procesului, s-a dat ca primă sentință ca ele să locuiască o săptămână cu o săptămână.”

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News