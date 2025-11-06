Alina Sorescu încă nu și-a găsit liniștea după divorțul de Alexandru Ciucu. „E complicat!” Prin ce trece acum artista

Au trecut trei ani de când Alina Sorescu a intrat într-un lung șir de procese și tensiuni personale, iar artista continuă să își caute echilibrul interior. Deși zâmbește pe scenă și își păstrează activitatea artistică, în spatele reflectoarelor, artista traversează o perioadă dificilă, marcată de divorț și lupta pentru stabilitate emoțională.

Alina Sorescu nu și-a găsit liniștea după divorț

Alina Sorescu a vorbit deschis despre provocările ultimilor ani, recunoscând că liniștea pe care o caută întârzie să apară. „Din păcate, nu se poate spune că am ajuns la o stare de liniște. Din păcate, starea de liniște încă nu e. Încă nu trăim o situație liniștită”, a declarat artista pentru cancan.ro. Deși a sperat că lucrurile se vor calma, realitatea este încă departe de a-i oferi pacea dorită.

În mijlocul furtunii, cele două fiice ale sale rămân sprijinul cel mai important. Alina mărturisește că rolul de mamă îi oferă puterea de a merge mai departe. „Încercăm să fie bine. E o situație atât de complexă, nu aș putea să definesc ceea ce trăiesc ele acum în două întrebări. Pentru că e complicat”, a spus ea în același interviu.

Chiar dacă greutățile nu s-au încheiat, artista se concentrează pe momentele frumoase petrecute cu fetițele sale și încearcă să le ofere stabilitate și dragoste. Vacanțele sunt împărțite echitabil cu fostul soț, Alexandru Ciucu, iar sărbătorile sunt prilej de apropiere și reconectare. „Vacanțele de obicei sunt împărțite. În fiecare an este diferit. În general, vacanțele de iarnă sunt împărțite în două”, a explicat cântăreața.

Ce planuri are pentru viitorul apropiat

Chiar și în vacanțe, Alina îmbină munca cu timpul petrecut alături de copii. „O să merg cu fetele într-un loc unde voi avea și eveniment și mă bucur când e așa pentru că lor le place să mă însoțească (…) Și așa o să fie și anul ăsta”, a spus artista, subliniind cât de important este pentru ea să le implice pe cele mici în activitatea sa.

Privind spre viitor, Alina Sorescu își dorește un singur lucru: liniștea. După ani de zbucium, artista speră ca anul 2026 să îi aducă echilibrul mult așteptat. „În 2026, mi-aș dori să primesc liniștea asta pe care o caut de foarte mult timp și care credeam că va veni mai repede, dar care întârzie să apară”, a mărturisit ea.

