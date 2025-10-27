A fost sau nu Alexandru Ciucu violent cu Alina Sorescu? Designerul a recunoscut un episod în care a rupt o ușă „Era fragilă”

Alexandru Ciucu a vorbit despre acuzațiile făcute de Alina Sorescu, fosta lui soție, care a spus în spațiul public faptul că acesta a fost violent în timpul căsătoriei lor. Cei doi au divorțat cu scandal, iar cântăreața a făcut mai multe dezvăluiri din timpul relației lor, inclusiv anumite episoade violente. Acum, designerul a vorbit despre un episod tensionat din căsnicie, când a rupt o ușă.
Alexandru Ciucu, dezvăluiri despre căsnicia cu Alina Sorescu
Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au divorțat după trei ani de procese. Cei doi s-au separat în urmă cu mai mult timp, dar abia în luna ianuarie s-a pronunțat divorțul. După separare, Alina Sorescu a spus că a trecut printr-o căsnicie toxică. Designerul spune că nu este adevărat și nu a fost violent nici verbal, nici fizic, în timpul căsnicie.
Alexandru Ciucu: Nu, nu sunt violent. Nu am fost niciodată violent cu nimeni. Poate verbal câteodată, dar altfel sunt ca echipa de fotbal a României. Nu am bătut niciodată pe nimeni. Era o glumă. Revenind la cariera ei, eu am fost cu ideea acestei școli, atelier pentru copii și am plecat tocmai de la ideea că dacă ea a fost cunoscută ca un artist, ca o femeie care a fost curată, inocentă. M-am gândit că mamele din generația ei, care au copii, ar prefera-o pe ea să îi învețe muzică, prezență scenică pe copiii lor, tocmai pentru că era un copil curat. Lucrul acesta s-a dovedit a fi adevărat până la urmă, prin muncă.
Alexandru Ciucu: Nu, am împins-o și atunci s-a rupt. Era și o ușă mai fragilă.
A ajutat-o în afaceri
Alexandru Ciucu a mai vorbit despre faptul că fostă lui soție și-a condus singură afacerile și că tatăl lui i-a pus la dispoziție un spațiu unde ea să își țină cursurile muzicale, fără să aibă pretenții materiale.
„Nu este adevărat. Asta vă spuneam mai devreme că nu doar eu, ci familia mea, tatăl meu, i-a pus la dispoziție un spațiu unde timp de 10 ani ea și-a desfășurat cursurile, fără să îi ceară, evident, nimic. Nu numai că o ajutam cu idei, cu investiția inițială, cu spațiul respectiv, cu idei ulterioare”, a spus Alexandru Ciucu.
