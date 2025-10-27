  MENIU  
Home > Vedete > A fost sau nu Alexandru Ciucu violent cu Alina Sorescu? Designerul a recunoscut un episod în care a rupt o ușă „Era fragilă”

A fost sau nu Alexandru Ciucu violent cu Alina Sorescu? Designerul a recunoscut un episod în care a rupt o ușă „Era fragilă”

A fost sau nu Alexandru Ciucu violent cu Alina Sorescu? Designerul a recunoscut un episod în care a rupt o ușă „Era fragilă”
Amelia Matei
.  Actualizat 27.10.2025, 15:45

Alexandru Ciucu a vorbit despre acuzațiile făcute de Alina Sorescu, fosta lui soție, care a spus în spațiul public faptul că acesta a fost violent în timpul căsătoriei lor. Cei doi au divorțat cu scandal, iar cântăreața a făcut mai multe dezvăluiri din timpul relației lor, inclusiv anumite episoade violente. Acum, designerul a vorbit despre un episod tensionat din căsnicie, când a rupt o ușă.

Alexandru Ciucu, dezvăluiri despre căsnicia cu Alina Sorescu

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au divorțat după trei ani de procese. Cei doi s-au separat în urmă cu mai mult timp, dar abia în luna ianuarie s-a pronunțat divorțul. După separare, Alina Sorescu a spus că a trecut printr-o căsnicie toxică. Designerul spune că nu este adevărat și nu a fost violent nici verbal, nici fizic, în timpul căsnicie.

Citește și:  Alexandru Ciucu îi atacă din nou pe părinții Alinei Sorescu și explică de ce nu i-a spus artistei că era divorțat atunci când s-au cunoscut: „Nu au făcut bine”

Alexandru Ciucu a participat la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai. El a spus că nu a fost violent cu fostă lui soție.

„Alo, protocolul de la Cotroceni?” Dana Budeanu, critici dure la adresa ținutei Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Naționale
„Alo, protocolul de la Cotroceni?” Dana Budeanu, critici dure la adresa ținutei Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Naționale
Recomandarea zilei

Denise Rifai: Sunteți violent? 

Alexandru Ciucu: Nu, nu sunt violent. Nu am fost niciodată violent cu nimeni. Poate verbal câteodată, dar altfel sunt ca echipa de fotbal a României. Nu am bătut niciodată pe nimeni. Era o glumă. Revenind la cariera ei, eu am fost cu ideea acestei școli, atelier pentru copii și am plecat tocmai de la ideea că dacă ea a fost cunoscută ca un artist, ca o femeie care a fost curată, inocentă. M-am gândit că mamele din generația ei, care au copii, ar prefera-o pe ea să îi învețe muzică, prezență scenică pe copiii lor, tocmai pentru că era un copil curat. Lucrul acesta s-a dovedit a fi adevărat până la urmă, prin muncă.

Detaliile care NU s-au văzut la TV! Ce a făcut Traian Băsescu după ce s-a încheiat slujba de la Catedrala Națională și cum au fost surprinși Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în lăcașul de cult. Credeau că nimeni nu va observa asta / Foto
Detaliile care NU s-au văzut la TV! Ce a făcut Traian Băsescu după ce s-a încheiat slujba de la Catedrala Națională și cum au fost surprinși Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în lăcașul de cult. Credeau că nimeni nu va observa asta / Foto
Recomandarea zilei

Denise Rifai: Haideți să o lămurim. Cât de des spărgeați lucruri prin casă? 

Alexandru Ciucu: Nu, s-a întâmplat o singură dată, în pandemie. E vorba de o ușă care venea spre mine, mi se închidea o ușă. 

Citește și: Alina Sorescu, noi acuzații la adresa lui Alexandru Ciucu: „M-a amenințat că mă distruge”

Denise Rifai: Și ați rupt-o. 

Alexandru Ciucu: Nu, am împins-o și atunci s-a rupt. Era și o ușă mai fragilă.

A ajutat-o în afaceri

Alexandru Ciucu a mai vorbit despre faptul că fostă lui soție și-a condus singură afacerile și că tatăl lui i-a pus la dispoziție un spațiu unde ea să își țină cursurile muzicale, fără să aibă pretenții materiale.

Alexandru Ciucu la „40 de întrebări cu Denise Rifai” (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Ciucu a explicat că i-a oferit sprijin artistei ca să își atingă toate țelurile profesionale și a mai spus că nu a existat niciun act de violență directă sau constantă.

„Spunea că o descurajați, o umileați în fața cunoscuților, că exercitați presiuni de tip emoțional asupra ei”, a fost replica jurnalistei Denise Rifai.

Citește și: Alexandru Ciucu, reacție surprinzătoare după ce Alina Sorescu l-a acuzat că le face intenționat viața mai grea ei și fiicelor lor: „El are o dorință de atenție foarte mare”

„Nu este adevărat. Asta vă spuneam mai devreme că nu doar eu, ci familia mea, tatăl meu, i-a pus la dispoziție un spațiu unde timp de 10 ani ea și-a desfășurat cursurile, fără să îi ceară, evident, nimic. Nu numai că o ajutam cu idei, cu investiția inițială, cu spațiul respectiv, cu idei ulterioare”, a spus Alexandru Ciucu.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Fanatik
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre Drulă, Ciucu și Băluță
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre Drulă, Ciucu și Băluță
GSP.ro
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
Click.ro
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
Citește și...
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro
Cel mai neaşteptat cuplu al momentului! Diferenţa mare de vârstă dintre cei doi nu contează, ea e una dintre cele mai dorite femei, el...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce riști dacă păstrezi banii găsiți. Termenul legal de predare și detaliul pe care puțini îl știu
Mircea Dinescu, poem acid după ce oamenii de rând au fost excluși de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Era prea mare tîrla de boieri”
De ce nu a participat Dan Negru la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a spus despre invitații VIP: „N-aș fi fost o companie bună”
Ce semn divin a primit Anna Leu de la soțul ei, Mihai Leu: „Nu este foarte ușor să fiu aici fără el, dar trebuie să fiu puternică”
Scapă rapid de durerile de cap
PRIMELE IMAGINI cu Monica Gabor în România, după mulți ani! A făcut fălcuțe. Cum a apărut în zona de lux a Capitalei! Cei care au văzut-o și-au dat coate!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mircea Dinescu, poem acid după ce oamenii de rând au fost excluși de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Era prea mare tîrla de boieri”
Mircea Dinescu, poem acid după ce oamenii de rând au fost excluși de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Era prea mare tîrla de boieri”
De ce nu a participat Dan Negru la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a spus despre invitații VIP: „N-aș fi fost o companie bună”
De ce nu a participat Dan Negru la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a spus despre invitații VIP: „N-aș fi fost o companie bună”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Elle
Cine este noua iubită a lui Chris Martin, după despărțirea lui de Dakota Johnson. Este o actriță celebră, cu 20 de ani mai tânără decât artistul
Cine este noua iubită a lui Chris Martin, după despărțirea lui de Dakota Johnson. Este o actriță celebră, cu 20 de ani mai tânără decât artistul
Ilinca Vandici, surprinsă împreună cu presupusul ei partener. Cine ar fi iubitul prezentatoarei TV și unde au fost văzuți cei doi. Foto
Ilinca Vandici, surprinsă împreună cu presupusul ei partener. Cine ar fi iubitul prezentatoarei TV și unde au fost văzuți cei doi. Foto
Anda Adam, despre momentele controversate de la Asia Express 2025. Ce spune despre fraza „Eu sunt cea mai vedetă de aici” rostită în timpul emisiunii.: „Discuția a fost de altă conjunctură. Nu am…”
Anda Adam, despre momentele controversate de la Asia Express 2025. Ce spune despre fraza „Eu sunt cea mai vedetă de aici” rostită în timpul emisiunii.: „Discuția a fost de altă conjunctură. Nu am…”
DailyBusiness.ro
Joburi 2025. Unde te poți angaja dacă nu ai studii superioare. Marile orașe sunt cele mai ofertante. Sectorul de activitate care este permanent în căutare de angajați
Joburi 2025. Unde te poți angaja dacă nu ai studii superioare. Marile orașe sunt cele mai ofertante. Sectorul de activitate care este permanent în căutare de angajați
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
A1.ro
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Ce semn divin a primit Anna Leu de la soțul ei, Mihai Leu: „Nu este foarte ușor să fiu aici fără el, dar trebuie să fiu puternică”
Ce semn divin a primit Anna Leu de la soțul ei, Mihai Leu: „Nu este foarte ușor să fiu aici fără el, dar trebuie să fiu puternică”
Bullying la nivel înalt, în lotul național de gimnastică. Denisa Golgotă aduce acuzații grave: „M-au hărțuit și au încercat să mă facă să cedez psihic”
Bullying la nivel înalt, în lotul național de gimnastică. Denisa Golgotă aduce acuzații grave: „M-au hărțuit și au încercat să mă facă să cedez psihic”
Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani. Cum a sărbătorit evenimentul: „Fericită și împlinită”
Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani. Cum a sărbătorit evenimentul: „Fericită și împlinită”
Tudor Chirilă, mesaj emoționant în memoria tatălui său, Ioan Chirilă: „Cel mai bun și mai generos om pe care l-am cunoscut”
Tudor Chirilă, mesaj emoționant în memoria tatălui său, Ioan Chirilă: „Cel mai bun și mai generos om pe care l-am cunoscut”
Observator News
Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Libertatea pentru Femei
Poliția modei și la Catedrală! Dana Budeanu a văzut singura greșeală din ținuta Mirabeie Grădinaru și a desființat-o pe Prima Doamnă: “Alo, protocolul Cotroceni!”. Detaliul din poză, care a scos-o din sărite!
Poliția modei și la Catedrală! Dana Budeanu a văzut singura greșeală din ținuta Mirabeie Grădinaru și a desființat-o pe Prima Doamnă: “Alo, protocolul Cotroceni!”. Detaliul din poză, care a scos-o din sărite!
Ultima oră! Gestul complet neașteptat al părinților lui Felix Baumgartner, la 102 de zile de la moartea lui. Mihaela nu a avut nici un cuvânt de spus. Relația ei cu socri e pe un butoi cu pulbere
Ultima oră! Gestul complet neașteptat al părinților lui Felix Baumgartner, la 102 de zile de la moartea lui. Mihaela nu a avut nici un cuvânt de spus. Relația ei cu socri e pe un butoi cu pulbere
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Viva.ro
Ce TRANSFORMAREEE! Monica Gabor a venit ÎN SECRET în România! Cum a fost surprinsă de paparazzi și ce i-a lăsat pe toți ÎNMĂRMURIȚI când au văzut pozele cu ea. Totul e schimbat la fosta doamnă Columbeanu
Ce TRANSFORMAREEE! Monica Gabor a venit ÎN SECRET în România! Cum a fost surprinsă de paparazzi și ce i-a lăsat pe toți ÎNMĂRMURIȚI când au văzut pozele cu ea. Totul e schimbat la fosta doamnă Columbeanu
MAREA ABSENTĂ de la Catedrala Mânturii Neamului! Au fost prezente atât de multe personalități, însă nu și EA! Toată lumea i-a sesizat absența, mai ales după gestul făcut pentru Catedrală. UNDE a ales să se ducă, în timpul sfințirii
MAREA ABSENTĂ de la Catedrala Mânturii Neamului! Au fost prezente atât de multe personalități, însă nu și EA! Toată lumea i-a sesizat absența, mai ales după gestul făcut pentru Catedrală. UNDE a ales să se ducă, în timpul sfințirii
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Substanțe noi adăugate în Lista Interzisă a medicamentelor, în 2026
Substanțe noi adăugate în Lista Interzisă a medicamentelor, în 2026
Acuzații de malpraxis, după ce o paciente de numai 34 de ani a murit.  Cum se apără medicii
Acuzații de malpraxis, după ce o paciente de numai 34 de ani a murit.  Cum se apără medicii
Cristina Demetrescu, horoscop 27 octombrie-2 noiembrie! Energie uriașă: zodiile încep o viață nouă!
Cristina Demetrescu, horoscop 27 octombrie-2 noiembrie! Energie uriașă: zodiile încep o viață nouă!
Analize gratuite pentru români. Aceasta este condiția pe care trebuie să o respecți
Analize gratuite pentru români. Aceasta este condiția pe care trebuie să o respecți
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar imaginile spun altceva
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar imaginile spun altceva
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton