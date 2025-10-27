A fost sau nu Alexandru Ciucu violent cu Alina Sorescu? Designerul a recunoscut un episod în care a rupt o ușă „Era fragilă”

Alexandru Ciucu a vorbit despre acuzațiile făcute de Alina Sorescu, fosta lui soție, care a spus în spațiul public faptul că acesta a fost violent în timpul căsătoriei lor. Cei doi au divorțat cu scandal, iar cântăreața a făcut mai multe dezvăluiri din timpul relației lor, inclusiv anumite episoade violente. Acum, designerul a vorbit despre un episod tensionat din căsnicie, când a rupt o ușă.

Alexandru Ciucu, dezvăluiri despre căsnicia cu Alina Sorescu

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au divorțat după trei ani de procese. Cei doi s-au separat în urmă cu mai mult timp, dar abia în luna ianuarie s-a pronunțat divorțul. După separare, Alina Sorescu a spus că a trecut printr-o căsnicie toxică. Designerul spune că nu este adevărat și nu a fost violent nici verbal, nici fizic, în timpul căsnicie.

Alexandru Ciucu a participat la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai. El a spus că nu a fost violent cu fostă lui soție.

Denise Rifai: Sunteți violent?

Alexandru Ciucu: Nu, nu sunt violent. Nu am fost niciodată violent cu nimeni. Poate verbal câteodată, dar altfel sunt ca echipa de fotbal a României. Nu am bătut niciodată pe nimeni. Era o glumă. Revenind la cariera ei, eu am fost cu ideea acestei școli, atelier pentru copii și am plecat tocmai de la ideea că dacă ea a fost cunoscută ca un artist, ca o femeie care a fost curată, inocentă. M-am gândit că mamele din generația ei, care au copii, ar prefera-o pe ea să îi învețe muzică, prezență scenică pe copiii lor, tocmai pentru că era un copil curat. Lucrul acesta s-a dovedit a fi adevărat până la urmă, prin muncă.

Denise Rifai: Haideți să o lămurim. Cât de des spărgeați lucruri prin casă?

Alexandru Ciucu: Nu, s-a întâmplat o singură dată, în pandemie. E vorba de o ușă care venea spre mine, mi se închidea o ușă.

Denise Rifai: Și ați rupt-o.

Alexandru Ciucu: Nu, am împins-o și atunci s-a rupt. Era și o ușă mai fragilă.

A ajutat-o în afaceri

Alexandru Ciucu a mai vorbit despre faptul că fostă lui soție și-a condus singură afacerile și că tatăl lui i-a pus la dispoziție un spațiu unde ea să își țină cursurile muzicale, fără să aibă pretenții materiale.

Ciucu a explicat că i-a oferit sprijin artistei ca să își atingă toate țelurile profesionale și a mai spus că nu a existat niciun act de violență directă sau constantă.

„Spunea că o descurajați, o umileați în fața cunoscuților, că exercitați presiuni de tip emoțional asupra ei”, a fost replica jurnalistei Denise Rifai.

„Nu este adevărat. Asta vă spuneam mai devreme că nu doar eu, ci familia mea, tatăl meu, i-a pus la dispoziție un spațiu unde timp de 10 ani ea și-a desfășurat cursurile, fără să îi ceară, evident, nimic. Nu numai că o ajutam cu idei, cu investiția inițială, cu spațiul respectiv, cu idei ulterioare”, a spus Alexandru Ciucu.

