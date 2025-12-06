  MENIU  
Alina Sorescu, confesiuni emoționante despre impactul divorțului de Alexandru Ciucu asupra fiicelor lor: „Presiunile continuă și continuă din păcate asupra lor" / Exclusiv

Alina Sorescu, confesiuni emoționante despre impactul divorțului de Alexandru Ciucu asupra fiicelor lor: „Presiunile continuă și continuă din păcate asupra lor” / Exclusiv

Adelina Duinea
.

Alina Sorescu și-a deschis sufletul într-o nouă ediție Fresh by Unica. Artista a dezvăluit către ce și-a îndreptat întreaga energie după divorțul de Alexandru Ciucu, dar și cum gestionează momentele delicate în care fiicele ei și ale designerului citesc în mediul online știri despre separare.

Alina Sorescu, despre viața după divorț și impactul separării asupra fiicelor ei

Alina Sorescu a descoperit că este mult mai „puternică” și „fermă” decât credea, după divorțul de Alexandru Ciucu. Artista a făcut pace cu faptul că mariajul ei s-a destrămat și își amintește cum părinții au încercat să o avertizeze în legătură cu fostul soț.

„Așa e viața, cu bune și cu rele. Nu întotdeauna povestea pe care ți-o imaginezi se și întâmplă în viața reală. S-a dovedit în cazul meu, în cazul nostru, că nu a fost așa. A fost prima mea relație, în adevăratul sens al cuvântului. Părinții mei mi-au atras atenția la început că sunt anumite semnale pe care ar trebui să le iau în calcul, dar eu am crezut că această alegere va fi pentru toată viața. Uite că n-a fost așa. Nu mă așteptam să îmi scrie atâtea mii de femei că se regăsesc în povestea mea și că trec prin aceleași trăiri”, a spus Alina, la Fresh by Unica.

„E mai important să ne gândim la ceea ce simt copiii”

În ciuda perioadei delicate pe care o traversează încă dinainte să înainteze actele de divorț, Alina Sorescu nu se gândește la ea, ci la fiicele ei, Carolina și Raisa.

„Dincolo de ceea ce trăim noi, ca femei, atunci când o femeie devine mamă, copiii trec pe primul plan. Și dincolo de ceea ce am trăit eu sau de ce trăiește o femeie în general, cred că e mai important să ne gândim la ceea ce simt copiii”, a explicat.

„Presiunile continuă și continuă din păcate asupra lor”

Alina Sorescu a concluzionat că separarea de Alexandru Ciucu a fost cea mai bună decizie pentru fetele lor, chiar dacă Raisa și Carolina sunt afectate de despărțire acum.

„Din păcate, ele au fost și sunt afectate de această situație, e normal să fie așa. Situația nu s-a liniștit pentru că presiunile continuă și continuă din păcate asupra lor. Încerc să fiu lângă ele cu tot ce pot, cu explicații, cu suport, cu încurajări și sper să reușim să ne recăpătăm cumva liniștea. Pentru că am făcut acest pas pentru binele lor și s-a dovedit a fi un pas înțelept care mai are un pic până să se clarifice, sper”, este de părere artista.

Fiicele Alinei Sorescu, obișnuite să citească lucruri despre tatăl lor în presă

Nu în ultimul rând, Alina a spus cum gestionează momentele în care Carolina și Raisa află de pe internet sau de la colegii de clasă ce se întâmplă între ea și tatăl lor. Artista povestește că aceste lucruri se întâmplau încă dinainte de divorț.

„Aceste situații erau din păcate încă din timpul căsătoriei noastre, adică articole prin presă legate de tatăl lor apăreau încă de dinainte. Erau, din păcate, obișnuite, și nu primeau nicio clarificare. Mă refer la pozele și filmările care apăreau cu Alexandru în diferite ipostaze, cu diferite doamne, domnișoare. Astea apăreau când noi încă eram împreună. Așa că, din păcate, sunt obișnuite cu astfel de situații. Încerc să le explic cât de matur și liniștit pot, fiecare situație în parte”, ne-a mai spus profesoara de canto.

Moderator: Elena Popa

Imagine: Ada Cheroiu; Robert Nițoi; Marin Dumitru

Montaj: Ștefan Buzoianu

Moderator: Elena Popa

Imagine: Ada Cheroiu; Robert Nițoi; Marin Dumitru

Montaj: Ștefan Buzoianu

Foto: Captură video

