Beatrice Andrei a fost diagnosticată cu leucemie: „Am pierdut forța, am pierdut energia… dar nu am pierdut lupta”. Fostă campioană națională la atletism a participat la X Factor și a făcut parte din trupa Like Chocolate

Beatrice Andrei, fostă campioană națională la atletism, se confruntă cu un diagnostic dur. Tânăra are leucemie, însă se menține activă și pozitivă.
„Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia… dar nu am pierdut lupta. Am început cu flotări la perete, apoi în genunchi. Astăzi mi-am învins frica și am făcut din nou o flotare adevărată – și mi-am amintit cine sunt. Consecvența și mentalitatea te vor ajuta să treci prin orice. Continuă să te miști alături de mine”, a transmis Beatrice în mediul online, în dreptul unui videoclip în care se antrenează în salonul de spital.
În prezent, artista locuiește la New York, unde și-a construit o viață frumoasă alături de soțul ei și de băiețelul lor. Este o mamă și soție dedicată, dar și o luptătoare care nu se lasă învinsă.
„Mă simt îndrăzneață, mă simt grozav și toată inima mea este concentrată pe vindecare. Vă mulțumesc pentru sprijin, donații și mesajele frumoase care m-au înălțat în cele mai grele zile. Sunt atât de binecuvântată și veșnic recunoscătoare pentru fiecare dintre voi”, a mai scris Beatrice în mediul online.
„Am încurajat-o aseară, când am vorbit cu ea. Pur și simplu m-a dărâmat această veste, știind-o pe ea cât este de puternică: sportivă națională și internațională, a câștigat la probe de viteză tot ce se putea câștiga. I-am spus că o știu o fată puternică, am sfătuit-o să gândească tot timpul pozitiv, pentru că, dacă te gândești că te vei face bine în cel mai scurt timp, lucrul acesta se va întâmpla. I-am dat un vibe mai pozitiv. Dar nu am simțit-o în discuție ca fiind în zona de depresie sau ceva de genul acesta; dimpotrivă, este încrezătoare că va rezolva, și eu sunt convins că se va rezolva acest lucru”, a declarat Sandel Bălan, tatăl Andreei Bălan, pentru Spynews.ro.
Bianca, fosta colegă a lui Beatrice din trupa Shock, a fost profund afectată de vestea primită. Ea a aflat despre diagnosticul lui Beatrice prin intermediul rețelelor sociale. Bianca a subliniat că Beatrice a avut mereu un stil de viață sănătos, fiind antrenor de fitness în America.
„Eu am aflat, ca toată lumea de altfel, de pe social media, la două zile după ce i s-a pus acest diagnostic. I-am scris și am întrebat ce s-a întâmplat, pentru că eu o știu sportivă, a făcut sport toată viața, iar acolo, în America, era antrenor de fitness și avea un stil de viață sănătos. Pentru mine acesta a fost șocul: un om care are grijă de corpul lui, care face sport regulat, care este un exemplu în acest sens, cum poate ajunge într-o astfel de situație”, a declarat Bianca, potrivit sursei citate.
Beatrice Andrei a fost campioană națională la atletism. Ulterior, Beatrice a făcut parte din trupa Shock, apoi din trupa Like Chocolate, cunoscută pentru hitul „Maria, Maria”. În 2015, Beatrice a participat și la X Factor România, sezonul 5.
