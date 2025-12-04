Beatrice Andrei a fost diagnosticată cu leucemie: „Am pierdut forța, am pierdut energia… dar nu am pierdut lupta”. Fostă campioană națională la atletism a participat la X Factor și a făcut parte din trupa Like Chocolate

Beatrice Andrei a fost diagnosticată cu leucemie. Tânăra, care locuiește în New York, a vorbit deschis despre această provocare în mediul online.

Beatrice Andrei ține capul sus după diagnosticul de leucemie

Beatrice Andrei, fostă campioană națională la atletism, se confruntă cu un diagnostic dur. Tânăra are leucemie, însă se menține activă și pozitivă.

„Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia… dar nu am pierdut lupta. Am început cu flotări la perete, apoi în genunchi. Astăzi mi-am învins frica și am făcut din nou o flotare adevărată – și mi-am amintit cine sunt. Consecvența și mentalitatea te vor ajuta să treci prin orice. Continuă să te miști alături de mine”, a transmis Beatrice în mediul online, în dreptul unui videoclip în care se antrenează în salonul de spital.

În prezent, artista locuiește la New York, unde și-a construit o viață frumoasă alături de soțul ei și de băiețelul lor. Este o mamă și soție dedicată, dar și o luptătoare care nu se lasă învinsă.

„Mă simt îndrăzneață, mă simt grozav și toată inima mea este concentrată pe vindecare.⁣ Vă mulțumesc pentru sprijin, donații și mesajele frumoase care m-au înălțat în cele mai grele zile.⁣ Sunt atât de binecuvântată și veșnic recunoscătoare pentru fiecare dintre voi”, a mai scris Beatrice în mediul online.

Citește și: Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Cu ce se ocupă Gabriela și Mihaela, după ce au renunțat la muzică

Reacții emoționante din partea apropiaților

Apropiații confirmă că Beatrice este încrezătoare și luptă cu toate forțele pentru a învinge boala.

„Am încurajat-o aseară, când am vorbit cu ea. Pur și simplu m-a dărâmat această veste, știind-o pe ea cât este de puternică: sportivă națională și internațională, a câștigat la probe de viteză tot ce se putea câștiga. I-am spus că o știu o fată puternică, am sfătuit-o să gândească tot timpul pozitiv, pentru că, dacă te gândești că te vei face bine în cel mai scurt timp, lucrul acesta se va întâmpla. I-am dat un vibe mai pozitiv. Dar nu am simțit-o în discuție ca fiind în zona de depresie sau ceva de genul acesta; dimpotrivă, este încrezătoare că va rezolva, și eu sunt convins că se va rezolva acest lucru”, a declarat Sandel Bălan, tatăl Andreei Bălan, pentru Spynews.ro.

Bianca, fosta colegă a lui Beatrice din trupa Shock, a fost profund afectată de vestea primită. Ea a aflat despre diagnosticul lui Beatrice prin intermediul rețelelor sociale. Bianca a subliniat că Beatrice a avut mereu un stil de viață sănătos, fiind antrenor de fitness în America.

„Eu am aflat, ca toată lumea de altfel, de pe social media, la două zile după ce i s-a pus acest diagnostic. I-am scris și am întrebat ce s-a întâmplat, pentru că eu o știu sportivă, a făcut sport toată viața, iar acolo, în America, era antrenor de fitness și avea un stil de viață sănătos. Pentru mine acesta a fost șocul: un om care are grijă de corpul lui, care face sport regulat, care este un exemplu în acest sens, cum poate ajunge într-o astfel de situație”, a declarat Bianca, potrivit sursei citate.

Beatrice Andrei a fost campioană națională la atletism. Ulterior, Beatrice a făcut parte din trupa Shock, apoi din trupa Like Chocolate, cunoscută pentru hitul „Maria, Maria”. În 2015, Beatrice a participat și la X Factor România, sezonul 5.

Beatrice Andrei în trupa Like Chocolate

Beatrice Andrei la X Factor România 2015, sezonul 5

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News