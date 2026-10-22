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Mirela Retegan a părăsit Asia Express alături de fiica ei: „Am stat șapte etape. Mult mai mult decât mi-aș fi dorit eu!” Ce s-a întâmplat în culisele emisiunii

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.  Actualizat 22.10.2026, 10:24
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Călătoria din Asia Express s-a încheiat pentru echipa formată din Mirela Retegan și fiica sa, Maya. După șapte etape intense de concurs, fondatoarea proiectului „Gașca Zurli” și fiica ei au părăsit show-ul de televiziune, marcând un moment plin de emoție și sinceritate.

O decizie luată în spatele camerelor de filmat

Parcursul celor două a fost mult mai lung decât și-ar fi imaginat inițial, Mirela Retegan mărturisind că motivația ei principală de a rezista atât de mult a fost dorința de a-i fi alături fiicei sale. Totuși, în spatele camerelor de filmat, înainte de cursa pentru ultima șansă, cele două au purtat o discuție decisivă despre rămânerea în competiție.

„Am stat șapte etape. Mult. Foarte mult. Mult mai mult decât mi-aș fi imaginat și decât mi-aș fi dorit eu. Am reușit pentru Maya. Am avut o înțelegere cu Maya: vom rămâne în show atât cât e potrivit pentru ceea ce ne-am propus”, a explicat fosta concurentă.

Mirela Retegan și fiica ei, Maya SorianIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Ea a detaliat și momentul exact în care au înțeles că este timpul să se oprească: „Am știut că voi simți când e finalul nostru. Am știut că, atunci când voi pierde bucuria de a fi acolo, când nu mă voi mai regăsi în acel context și când nu-mi vor mai plăcea probele, voi avea semne clare că e gata. Și fix așa s-a întâmplat. Am tras în ultimele două săptămâni. Iar înaintea ultimei șanse, după ce s-au închis camerele, am discutat cu Maya cât se poate de sincer: «Ești sigură că vrei să mergem cu orice preț?». «Nu. Nu cu prețul bucuriei». Tot ce s-a întâmplat în ultima zi a venit să susțină decizia pe care o luasem deja.”

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Ușurare, recunoștință și mulțumiri pentru echipă

Părăsirea emisiunii a fost primită cu un sentiment de ușurare și pace interioară de către Mirela Retegan, care a transmis un mesaj direct susținătorilor săi, explicând că resimțise o oboseală extremă.

„Astăzi, pentru echipa Maya & Mirela, Asia Express se oprește. Am primit acest final cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu mare ușurare. Vă rog să nu vă supărați pe mine, toți cei care ați sperat că poate fi mai mult. Credeți-mă, nu mai puteam. Până aici a fost scris pentru noi și a fost minunat. Gata. Mă întorc la viața mea. La oamenii mei. La toate lucrurile pe care le fac cu atâta bucurie”, a afirmat aceasta pe rețelele de socializare.

 

La încheierea acestei experiențe, Mirela Retegan a adresat mulțumiri colegilor de concurs, echipei de producție conduse de Mona Segall și publicului care le-a fost alături.

„Mulțumim, Asia Express, pentru tot ce ai adus în viața noastră. Vă mulțumim vouă, celor alături de care am concurat. O să rămânem «camarazi de lupte», supraviețuitori ai acestei experiențe. Vă mulțumim vouă, oamenilor minunați din producție. O să vă dedic o postare specială. Iar vouă, oamenilor minunați care ați urmărit această experiență socială în care am fost și noi parte, vă mulțumim că v-ați uitat, că ne-ați înțeles, ne-ați susținut și ne-ați iubit. Celor care nu ne-ați iubit vă transmit că vă înțeleg pe deplin. Nu e normal să ne placă toată lumea, iar noi ne-am asumat asta. Pentru noi, Asia Express se oprește aici. Pentru ceilalți, Asia Express continuă. Mona Segall, ești FABULOASĂ!!!”, a încheiat fondatoarea Găștii Zurli.

Foto – Facebook

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