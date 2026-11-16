Valerie Lungu recunoaște că certurile de la Asia Express au fost regizate: „Noi eram destul de plictisitori”

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Valerie Lungu a fost una dintre cele mai comentate apariții din cel mai recent sezon Asia Express, competiție încheiată cu victoria echipei formate din Gabi Torje și Alin Alexuc. Deși a ajuns până în marea finală alături de soțul ei, Alex Gîlcă, tânăra a atras numeroase critici din cauza certurilor și a momentelor tensionate pe care le-a creat pe traseu.

Valerie Lungu vorbește despre momentele regizate de la Asia Express

Invitată recent în podcastul moderat de Ioana Ghinghină, influencerița în vârstă de 32 de ani a oferit o explicație neașteptată pentru comportamentul ei. Valerie Lungu a susținut că multe dintre conflicte au fost jucate intenționat, de teamă că publicul s-ar fi plictisit urmărindu-i.

Valerie a povestit cum punea la cale micile scandaluri împreună cu partenerul ei, chiar la orele de odihnă.

„Mai isterizez și eu din când în când ca să fac puțin audiență, ca să fac și eu puțin… ceva material la televizor. Că dacă tăceam chiar nu arăta nimic. Noi eram destul de plictisitori, noi suntem destul de plictisitori, aș zice, eu și Alex. Dacă el e foarte liniștit, și eu cu el sunt foarte liniștită. Eu cu Alex nu prea ne certam. Mai făcea el seara când ajungeam la cazare și zicea: trebuie să ne gândim ce se dă la televizor. Și zice: Trebuie să ne certăm. Mă uit la el și zic: Și pe ce vrei să ne certăm? Și zice: Nu știu, pui, tu găsește, că tot timpul găsești”, a povestit Valerie Lungu.

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Influencerița, pe punctul de a-și anula nunta

Valerie Lungu nu a fost văzută cu ochi buni de public, reacțiile ei din timpul emisiunii generând un adevărat val de hate. După ce a primit numeroase comentarii răutăcioase în urma difuzării Asia Express, influencerița a fost atât de afectată încât a fost pe punctul de a anula nunta cu Alex Gîlcă.

„Voiam să-mi anulez și nunta, adică a fost foarte depresiv. Am fost eu depresivă, a fost și soțul meu depresiv, deci chiar am fost dincolo de orice chestie normală, pentru că ne-a afectat foarte mult, știind că noi acolo am fost complet altfel, ne înțelegeam foarte bine cu celelalte echipe și am rămas puțin șocați”, a mărturisit aceasta.

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Valerie Lungu a explicat că, în cele din urmă, a început să se obișnuiască cu acel val de hate și că a sperat că telespectatorii vor înțelege că, în general, la televizor sunt difuzate momentele care vor aduce cea mai mare audiență.

„Dar, cu timpul, ne-am obișnuit. Te obișnuiești și cu hate-ul ăla, la un moment dat. Așa este. Într-adevăr, trebuie să înțeleagă telespectatorii că se iau momentele cele mai bune. Pentru că ce se caută dintr-o emisiune? Audiență”, a declarat creatoarea de conținut.

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Sursă foto: Instagram

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