Suma impresionantă pe care Valerie Lungu și Alex Gîlcă au încasat-o după finala Asia Express 2026. Au câștigat mai mult decât marii învingători ai competiției

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Au pierdut marea finală a sezonului 9 „Asia Express: Drumul Mătăsii” în fața echipei formate din Gabi Torje și Alin Alexuc, dar Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gîlcă, nu au plecat deloc dezamăgiți din competiție. Datorită negocierilor contractuale avantajoase, cei doi s-au întors acasă cu o sumă care depășește chiar valoarea marelui premiu pus în joc de Antena 1.

Câți bani au primit Valerie Lungu și Alex Gîlcă pentru participarea la Asia Express

După zece etape pline de provocări, care i-au purtat pe concurenți prin Uzbekistan și China, cursa de pe Drumul Mătăsii a ajuns la final. Deși Valerie Lungu și Alex Gîlcă au luptat până în ultima clipă și au ajuns în marea finală, trofeul și marele premiu de 30.000 de euro le-au revenit sportivilor Gabi Torje și Alin Alexuc.

Chiar dacă au ocupat locul al doilea, influencerița și iubitul ei au reușit să transforme aventura asiatică într-un succes financiar remarcabil. Potrivit informațiilor din culisele emisiunii, concurenții sunt remunerați pentru fiecare etapă parcursă, iar Valerie și Alex și-au negociat un onorariu consistent înainte de plecarea în competiție.

Astfel, potrivit Cancan, cei doi ar fi încasat câte 5.000 de euro pe etapă, ca echipă. Cum au reușit să reziste în concurs pe toată durata celor zece stage-uri, ajungând până în ultima zi a competiției, suma totală acumulată doar din onorarii se ridică la 50.000 de euro — cu 20.000 de euro mai mult decât valoarea marelui premiu câștigat de Torje și Alexuc. La acești bani se adaugă și sumele obținute din amuletele câștigate pe parcursul traseului.

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Ce spun cei doi despre experiența de pe Drumul Mătăsii

Dincolo de aspectul financiar, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au mărturisit la finalul cursei că competiția le-a consolidat relația și le-a oferit lecții importante despre propriile limite.

„Pentru mine a fost o eliberare de toate emoțiile pe care le-am avut până acolo și mi-am dat seama că sunt foarte puternică și mi-am dat seama că Alex este foarte puternic și împreună chiar am făcut o echipă genială”, a declarat Valerie Lungu, la finalul cursei.

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La rândul său, Alex Gîlcă a subliniat cât de mult a contat legătura dintre ei în momentele dificile ale competiției, recunoscând că despărțirea de atmosfera din emisiune a fost greu de acceptat.

„Nu se compară nimic altceva cu Asia Express. Este o experiență pe care o trăiești doar o dată în viață. Ești pur și simplu fascinat de sentimentele, de trăirile, de prieteniile, de absolut tot. Pentru că dacă ai un om cu care ai venit, îți dai seama cât de mult contează relația ta cu acel om. Practic asta tu testezi. Te testezi pe tine și relația cu această persoană. Dau mâna-n foc că toate echipele care au fost aici au ieșit de aici pur și simplu cu o prietenie, cu o relație mult mai sudată. Când mă gândesc că mâine am zbor acasă… nu vreau acasă!”, a spus și Alex Gîlcă.

Sursă foto: Instagram

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