Valerie Lungu și Alex Gîlcă, noi tensiuni la Asia Express. Certuri la autostop și replici acide între cei doi: „M-am săturat”

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Presiunea competiției Asia Express își spune cuvântul tot mai des, iar oboseala adunată pe traseu duce rapid la momente tensionate. Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă, au trecut printr-un nou episod dificil în timpul unei etape de autostop, situația scăpând de sub control mai întâi cu un șofer local, apoi între ei doi.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, noi tensiuni la Asia Express

Incidentul a început în momentul în care Valerie Lungu s-a apropiat de un vehicul pentru a cere ajutorul conducătorului auto. Concurenta s-a aplecat pe geamul mașinii pentru a discuta, însă șoferul a demarat înainte ca ea să se poată retrage în siguranță. Speriată și furioasă din cauza gestului periculos, influencerița a răbufnit și i-a adresat bărbatului mai multe reproșuri dure.

„Tu pleci cu mine, efectiv a plecat cu mine în mașină, deci picioarele mele erau în aer”, a declarat Valerie Lungu la Asia Express.

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Reproșuri la adresa partenerului

Starea de nervozitate a escaladat rapid și s-a răsfrânt asupra partenerului ei de echipă. Valerie i-a reproșat lui Alex Gîlcă locul pe care l-a ales pentru a opri mașinile, considerând că decizia lui le îngreunează cursa. Nemulțumirile s-au transformat pe loc într-o ceartă aprinsă în plină stradă.

„Ți-am spus din prima: „Nu ne oprim aici”, și nu ai vrut să mă asculți (…) Nu te mai certa cu mine! M-am săturat să te cerți cu mine! Nu mai fac nimic, lasă-mă! Eu îți spun ca la un om normal: nu te mai certa cu mine, că n-am răbdare”, a declarat Valerie Lungu, la Asia Express.

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Alex Gîlcă a încercat să rămână calm și să nu alimenteze conflictul. El a explicat că astfel de reacții sunt provocate de epuizare și de teama de a nu ajunge pe ultimele locuri în clasament, recunoscând că și el resimte aceeași frustrare, dar preferă să se concentreze pe rezolvarea probelor.

„Ea se demoralizează de fiecare dată când vede că suntem ultimii și la fel sunt și eu, doar că nu mă arăt, dar suntem într-o misiune și trebuie să o ducem până la capăt”, a spus Alex Gîlcă.

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Sursă foto: Instagram

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