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Oana Tomoiagă, confesiuni rare despre divorț, la Asia Express 2026: „A fost un moment greu”

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Oana Tomoiagă a vorbit despre divorțul său în semifinala Asia Express 2026. Deși a fost un moment dificil, artista mărturisește că nu a fost cel mai greu moment din viața ei.

Oana Tomoiagă, confesiuni rare despre divorț

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la Asia Express 2026IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Oana Tomoiagă a făcut dezvăluiri rare despre viața sa personală în cadrul semifinalei Asia Express 2026. Într-o rundă de întrebări menite să testeze cât de bine se cunosc coechipierii între ei, Mirela Vaida a fost întrebată despre cel mai dificil moment din viața Oanei.

Prezentatoarea a răspuns că divorțul a fost cel mai greu moment pentru colega sa, iar Oana a notat același răspuns, ceea ce le-a adus un punct în competiție. Totuși, cântăreața a clarificat într-un testimonial că acel episod nu a fost, de fapt, cel mai dureros moment din viața ei.

„Eu am pus divorț, pentru că știam că asta o să pui tu. A fost un moment greu, dar nu a fost cel mai greu moment din viața mea. Cele mai grele momente sunt atunci când pierzi oameni dragi”, a mărturisit ea.

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Un alt detaliu personal dezvăluit în cadrul emisiunii a fost vârsta la care Oana s-a căsătorit. Mirela Vaida a presupus că artista s-a măritat la 21 de ani, însă răspunsul corect era 22 de ani, ceea ce le-a costat un punct.

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„Începuse o tensiune între noi”

Oana Tomoiagă și fostul ei soț, Șerban Horj, au fost căsătoriți vreme de trei ani, iar din relația lor a rezultat un fiu, Vlad. După trei ani de căsnicie, în toamna anului 2020, cei doi au decis să divorțeze. Separarea nu s-a produs brusc, ci a fost rezultatul unor diferențe majore de viziune. „Căsnicia noastră a durat trei ani de zile. Ne-am dat seama că nu mai gândim la fel, nu mai avem aceleași idealuri, începuse o tensiune între noi”, a mărturisit Oana, potrivit TVmania.ro.

„Am locuit în București 11 ani, iar după ce m-am căsătorit și am făcut un copil ne-am mutat la Maramureș. Eu împreună cu fostul meu soț am ales să ne mutăm la Maramureș, după a venit și perioada în care ne-am separat, apoi am ales Sibiul, pentru că am foarte mulți prieteni și nu am vrut să-mi cresc copilul în agitație”, a explicat cântăreața.

Oana Tomoiagă și-a refăcut viața alături de Denis Bătrînu, creator de conținut video, fiind specializat în realizarea videoclipurilor de nuntă și a clipurilor muzicale. Cei doi formează un cuplu de aproximativ cinci ani.

„Am o relație de patru ani, cinci ani. Am o relație frumoasă, foarte frumoasă. Să știi că nu este ușor să alegi un bărbat în viața ta, pentru că atunci când ai un copil trebuie să ții cont de el prima dată. Adică dacă primul criteriu după care îți alegi pe cineva în viața ta, alegi un om care să-l placă pe copilul tău, după care să vezi că-l iubește copilul pe al tău, iar relația pe care o am cu Denis de cinci ani de zile mă împlinește foarte tare”, a declarat Oana Tomoioagă, potrivit Click!.

Foto: Instagram

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